Threads milik Zuckerberg memulai 2026 unggul dari X milik Musk dalam jumlah pengguna

Platform media sosial berbasis teks milik Meta, Threads, telah melampaui pesaing utamanya, X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Platform ini memiliki sekitar 320 juta pengguna aktif dan rata-rata 143 juta pengguna aktif di perangkat seluler per Januari 2026, menurut Forbes, mengutip data Similarweb.

Pada Desember 2025, lebih dari 30 juta pengguna baru mendaftar ke Threads. Platform ini terus berkembang dengan cepat sementara X milik Elon Musk kesulitan mempertahankan posisinya dengan beberapa perubahan kebijakan dan kontroversi Elon Musk sejak dia mengeluarkan $44 miliar untuk membeli platform tersebut.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Merek-merek sedang beralih ke lingkungan Threads yang lebih ramah pengiklan karena X menghadapi penurunan pengguna dan pendapatan iklan di tengah kekhawatiran terkait kepemimpinan dan moderasi.

Threads milik Zuckerberg sedang dalam tren naik

Pada 3 Januari, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa Threads kini memiliki 320 juta pengguna aktif, melampaui X. Dia menekankan bahwa pertumbuhan platform tersebut murni organik tanpa kampanye pemasaran yang agresif. Selain itu, integrasi dengan Instagram memudahkan untuk mengajak pengguna Instagram yang sudah ada.

Setelah akuisisi oleh Elon Musk, X telah kehilangan pengguna aktif harian. Perkiraan menunjukkan bahwa X mengalami penurunan sekitar 11,9% secara tahunan dalam pengguna aktif harian pada Januari, sementara Threads meningkatkan jumlah pengguna aktifnya sekitar 38%.

Salah satu alasan utama pertumbuhan Threads adalah platform ini menyediakan lingkungan yang lebih ramah pengiklan dibandingkan X. Meta juga terus menyempurnakan fitur-fitur Threads dengan menangani masukan pengguna dan bersaing langsung dengan fungsionalitas X.

Analis memproyeksikan bahwa Threads dapat menghasilkan pendapatan sekitar $11,3 miliar.

Merek-merek beralih dari X karena ketidaknyamanan yang meningkat terhadap kepemimpinan Musk, bersama dengan kekhawatiran seputar moderasi konten. Sekitar 68% pendapatan X dihasilkan dari iklan dan pada 2024, platform ini menghasilkan $2,5 miliar pendapatan dari iklan, yang mewakili penurunan 13,7% secara tahunan.

X bukan satu-satunya platform yang menurun. Bluesky, yang muncul sebagai pesaing langsung X telah kehilangan pengguna. Bluesky tumbuh dari basis pengguna sekitar 10 juta menjadi sekitar 40 juta pada akhir 2025. Namun, pengguna aktif harian Bluesky turun menjadi sekitar 3,6 juta, mewakili penurunan 44,4% secara tahunan.

Persaingan Zuckerberg dan Musk terjadi di lanskap media sosial

Zuckerberg dan Musk memiliki persaingan yang terkadang terjadi secara publik. Bahkan meningkat hingga ke titik pertandingan dalam sangkar pada 2023. Namun, persaingan sebenarnya ada di domain teknologi, di mana mereka sering mendukung tujuan yang bersaing.

Pertumbuhan Threads menantang dominasi historis X dalam percakapan waktu nyata dan distribusi berita. Baik jumlah pengguna AS maupun internasional telah menurun sejak 2024, meskipun ada lonjakan penggunaan selama peristiwa berita besar.

Namun, untuk semua masalahnya, X masih memiliki lebih banyak pengguna aktif harian di perangkat seluler di Amerika Serikat, dengan 21,2 juta dibandingkan 19,5 juta milik Threads.

