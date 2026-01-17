Penipuan Whale Mengakibatkan Kerugian Kripto $282 Juta Melalui Rekayasa Sosial

Poin Utama: Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli. ZachXBT mengungkapkan kerugian $282 juta dalam penipuan rekayasa sosial terbaru yang memengaruhi pemegang Bitcoin dan Litecoin.

Pada 10 Januari 2026, seorang paus kripto yang tidak teridentifikasi kehilangan lebih dari $282 juta dalam Litecoin dan Bitcoin akibat penipuan rekayasa sosial, menurut investigator on-chain ZachXBT.

Penipuan tersebut memicu lonjakan harga Monero saat penyerang mencuci dana, menyoroti kerentanan dalam keamanan kripto dan meningkatnya kecanggihan taktik rekayasa sosial.

Perampokan Kripto $282 Juta Mengguncang Komunitas Blockchain

Per 17 Januari 2026, Litecoin diperdagangkan pada $75,24, dengan kapitalisasi pasar sekitar $5,77 miliar. Meskipun harga naik 4,81% dalam 24 jam, turun 7,53% selama seminggu. Volume perdagangan 24 jam mencapai $679,15 juta, menunjukkan penurunan 34,76%. Sumber data: CoinMarketCap.

Tim riset Coincu menyoroti potensi perubahan regulasi saat pembuat undang-undang meneliti standar keamanan sebagai respons terhadap insiden tersebut. Adopsi fitur keamanan dompet yang lebih kuat diperkirakan akan meningkat karena industri berupaya menangkal penipuan semacam itu.

Perhatian Regulasi Meningkat saat Monero Melonjak 74%

Tahukah Anda? Meskipun kecanggihan keamanan dompet, penipuan rekayasa sosial terus sangat efektif, berkontribusi pada proporsi signifikan pencurian cryptocurrency secara global.

Litecoin(LTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 01:37 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

