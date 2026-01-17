BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Artikel Penipuan Whale Mengakibatkan Kerugian Kripto $282 Juta Melalui Rekayasa Sosial muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, pasarArtikel Penipuan Whale Mengakibatkan Kerugian Kripto $282 Juta Melalui Rekayasa Sosial muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, pasar

Penipuan Whale Mengakibatkan Kerugian Kripto $282 Juta Melalui Rekayasa Sosial

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 09:44
Scamcoin
SCAM$0.001045-0.28%
Litecoin
LTC$74.86+3.85%
RISE
RISE$0.005918--%
Poin Utama:
  • Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli. ZachXBT mengungkapkan kerugian $282 juta dalam penipuan rekayasa sosial terbaru yang memengaruhi pemegang Bitcoin dan Litecoin.
  • Kesimpulan ringkas, maksimal 13 kata. Harga Monero melonjak setelah konversi aset kripto yang dicuri.
  • Dampak kritis tambahan maksimal 13 kata. Insiden ini menyoroti kerentanan keamanan signifikan dalam dompet perangkat keras kripto.

Pada 10 Januari 2026, seorang paus kripto yang tidak teridentifikasi kehilangan lebih dari $282 juta dalam Litecoin dan Bitcoin akibat penipuan rekayasa sosial, menurut investigator on-chain ZachXBT.

Penipuan tersebut memicu lonjakan harga Monero saat penyerang mencuci dana, menyoroti kerentanan dalam keamanan kripto dan meningkatnya kecanggihan taktik rekayasa sosial.

Perampokan Kripto $282 Juta Mengguncang Komunitas Blockchain

Per 17 Januari 2026, Litecoin diperdagangkan pada $75,24, dengan kapitalisasi pasar sekitar $5,77 miliar. Meskipun harga naik 4,81% dalam 24 jam, turun 7,53% selama seminggu. Volume perdagangan 24 jam mencapai $679,15 juta, menunjukkan penurunan 34,76%. Sumber data: CoinMarketCap.

Tim riset Coincu menyoroti potensi perubahan regulasi saat pembuat undang-undang meneliti standar keamanan sebagai respons terhadap insiden tersebut. Adopsi fitur keamanan dompet yang lebih kuat diperkirakan akan meningkat karena industri berupaya menangkal penipuan semacam itu.

Perhatian Regulasi Meningkat saat Monero Melonjak 74%

Tahukah Anda? Meskipun kecanggihan keamanan dompet, penipuan rekayasa sosial terus sangat efektif, berkontribusi pada proporsi signifikan pencurian cryptocurrency secara global.

Jelajahi lebih lanjut tentang berita dan pembaruan terbaru tentang cryptocurrency untuk tetap mendapat informasi tentang lanskap regulasi yang berkembang dan reaksi industri.

Litecoin(LTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 01:37 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyoroti potensi perubahan regulasi saat pembuat undang-undang meneliti standar keamanan sebagai respons terhadap insiden tersebut. Adopsi fitur keamanan dompet yang lebih kuat diperkirakan akan meningkat karena industri berupaya menangkal penipuan semacam itu.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/scam-alert/whale-scam-crypto-loss/

Peluang Pasar
Logo Scamcoin
Harga Scamcoin(SCAM)
$0.001045
$0.001045$0.001045
+1.16%
USD
Grafik Harga Live Scamcoin (SCAM)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Postingan Buterin menjanjikan 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:54
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44