Render Network Meluncurkan Octane 2026 saat NVIDIA Memperingatkan Lonjakan Permintaan Komputasi AI



Tony Kim



OTOY meluncurkan Octane 2026 di Render Network dengan dukungan Gaussian splat, sementara Jensen Huang menandakan permintaan infrastruktur GPU tumbuh 10x setiap tahun.

Render Network memulai tahun 2026 dengan rilis produksi Octane 2026, perangkat lunak rendering unggulan OTOY, saat CEO NVIDIA Jensen Huang menyatakan di CES bahwa kebutuhan komputasi AI "meningkat satu tingkat setiap tahunnya."

Waktunya penting. Jaringan GPU terdesentralisasi seperti Render berada tepat di jalur lonjakan permintaan ini, dengan kapasitas komputasi AI kini berlipat ganda sekitar setiap tujuh bulan menurut data pelacakan industri.

Octane 2026 Sudah dalam Produksi

Rilis baru ini bukan teoritis. OTOY mengonfirmasi Octane 2026 sudah mendukung pekerjaan komersial nyata di Render Network, termasuk visual untuk video musik A$AP Rocky "Helicopter" dari album studio keempatnya. Produksi tersebut menggunakan Gaussian splats—teknik baru untuk representasi adegan 3D—yang sepenuhnya dirender melalui jaringan terdesentralisasi.

Gaussian splats merupakan peningkatan teknis yang berarti bagi kreator yang bekerja dengan konten 3D fotorealistis, menawarkan rendering lebih cepat untuk adegan kompleks dibandingkan pendekatan berbasis poligon tradisional.

Permainan Infrastruktur

Keynote CES Huang memperkuat apa yang dipertaruhkan oleh protokol yang berfokus pada GPU: bottleneck komputasi tidak akan hilang. Pengeluaran AI global diproyeksikan melebihi $2 triliun pada tahun 2026, dengan organisasi berlomba memodernisasi infrastruktur untuk beban kerja AI. Industri juga melihat pergeseran signifikan dari pelatihan ke komputasi inferensi—yang terakhir adalah tempat jaringan terdesentralisasi dapat bersaing lebih efektif.

Render Network memposisikan dirinya di persimpangan ini. Seniman David Ariew, yang karyanya muncul di pameran SUBMERGE di ARTECHOUSE hingga Mei, mencatat bahwa karyanya "akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dirender di satu mesin tetapi selesai dalam beberapa hari menggunakan Render."

Ekspansi Ekosistem

Selain Octane, jaringan menyoroti beberapa kasus penggunaan aktif minggu ini. MHX membuka sumber Bitmap, sebuah patung data 3D generatif yang secara otomatis merender visual baru setiap 24 jam berdasarkan data blok Bitcoin. Dokumentasi pipeline lengkap menyediakan template untuk sistem kreatif otonom yang berjalan pada komputasi terdesentralisasi.

Adopsi komersial juga berlanjut. Perhaps Creation milik Italo Ruan menyelesaikan proyek full-CGI untuk Santander dan Formula 1 yang sepenuhnya dirender di jaringan—jenis pekerjaan tingkat perusahaan yang memvalidasi kesiapan produksi.

Apa yang Akan Datang

RenderCon 2026 dijadwalkan pada 16-17 April di Los Angeles, dengan program yang saat ini sedang difinalisasi. Konferensi ini mengikuti acara tahun lalu yang menampilkan Beeple dan pendiri Render Jules Urbach membahas alur kerja kreatif AI praktis.

Bagi trader yang mengamati tesis komputasi terdesentralisasi, sinyal dari CES jelas: permintaan GPU tidak melambat. Apakah Render dapat menangkap bagian berarti dari gelombang pengeluaran $2 triliun itu tetap menjadi pertanyaan terbuka menuju Q2.

Sumber gambar: Shutterstock