Bitcoin Masih Berada di Wilayah Pasar Bearish di Bawah $101.000, Kata Riset

Para bulls Bitcoin (BTC) berisiko menghadapi kenyataan saat aksi harga BTC meniru "reli pasar beruang" tahun 2022.

Poin-poin kunci:

Bitcoin "tampaknya" berada di awal pasar beruang lainnya karena harga tetap di bawah rata-rata bergerak tahunannya.

Rebound terbaru membuat menembus garis tren di $101.000 menjadi semakin penting.

Aliran masuk exchange menunjukkan penjual keluar lebih awal sepanjang minggu ini.

Risiko pasar beruang Bitcoin tetap di bawah $101.000

Riset baru dari platform analitik onchain CryptoQuant memperingatkan bahwa tahun 2026 tetap mirip dengan tahun pasar beruang Bitcoin sebelumnya.

"Bitcoin telah naik 21% sejak 21 November dalam apa yang tampaknya menjadi 'reli pasar beruang,'" tulisnya dalam Laporan Mingguan terbaru yang diterbitkan Jumat.

Bitcoin mungkin naik lebih dari 20% sejak posisi terendahnya di $80.500 pada November 2025, tetapi itu tidak cukup untuk menjamin rebound yang berkelanjutan. Alasannya, kata CryptoQuant, terletak pada rata-rata bergerak 365 hari.

"Harga Bitcoin turun 19% saat mengonfirmasi dimulainya pasar beruang setelah melewati di bawah rata-rata bergerak 365 hari (MA). Sejak itu, telah naik 19% hingga setinggi $97,9K, mendekati MA 365 hari yang berada di $101K," lanjutnya.

Grafik satu hari BTC/USDT (tangkapan layar). Sumber: CryptoQuant

Temuan ini menambah signifikansi lebih pada area sekitar $101.000, yang sudah menjadi tempat berbagai hambatan resistensi.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, perbandingan pasar beruang dengan tahun 2022 telah mendapat popularitas dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, dengan perkiraan termasuk penurunan menuju $65.000 selama tahun 2026.

Aliran masuk BTC exchange meningkat

CryptoQuant dengan demikian menyarankan untuk tidak terlalu percaya pada kekuatan harga BTC jangka pendek.

"Pada saat itu, banyak pelaku pasar percaya bahwa pasar beruang telah berakhir, siklus empat tahun tidak valid, dan super-cycle sudah dekat, sentimen yang tidak berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini," katanya tentang tahun 2022.

Perbandingan BTC/USD (tangkapan layar). Sumber: CryptoQuant

Grafik yang menyertainya menunjukkan bahwa lintasan harga bermain serupa dengan empat tahun lalu, dengan tahun 2022 dan 2026 menyimpang dari pasar beruang sebelumnya pada tahun 2018.

Sebagai tanda dari apa yang menanti para bulls, riset ini juga menandai tertinggi multi-bulan dalam aliran masuk exchange secara bergulir setiap minggu.

"Total Bitcoin yang mengalir ke exchange telah meningkat menjadi rata-rata 7 hari sebesar 39K BTC hari ini, volume aliran masuk terbesar sejak 25 November 2025. Aliran masuk yang lebih tinggi ke exchange dapat mengindikasikan meningkatnya tekanan jual ke depan," simpul CryptoQuant.

Aliran masuk exchange Bitcoin (tangkapan layar). Sumber: CryptoQuant