Kemungkinan Listing SKR dan FIGHT

Coinbase dilaporkan telah menambahkan Seeker (SKR) dan FIGHT ke peta jalan listingnya, menurut sumber sekunder, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari perusahaan hingga saat ini.

Inklusi yang dirumorkan menunjukkan potensi peninjauan tetapi bukan jaminan listing, menyoroti pendekatan hati-hati Coinbase. Volatilitas pasar dapat diantisipasi menyusul pembaruan peta jalan ini.

Penambahan Token Spekulatif Memicu Ketidakpastian Pasar

Laporan menunjukkan potensi penambahan peta jalan untuk Coinbase yang melibatkan token Seeker (SKR) dan FIGHT. Meskipun ada liputan media, klaim ini tidak terverifikasi, karena Coinbase dan tokoh kunci tetap diam. Sumber sekunder tidak memiliki konfirmasi primer, memicu pertanyaan tentang keaslian.

Spekulasi pasar mendalilkan bahwa kemungkinan inklusi peta jalan dapat menyebabkan peningkatan minat dan aktivitas perdagangan di platform lain, menandakan potensi volatilitas. Listing peta jalan sebelumnya menunjukkan pergerakan harga pra-listing, tetapi jaminan ketersediaan perdagangan tetap tidak pasti.

Data Harga SKR dan FIGHT di Tengah Rumor Listing

Tahukah Anda? Dalam pembaruan peta jalan Coinbase sebelumnya, token yang belum terdaftar mengalami lonjakan harga sementara karena spekulasi. Namun, tanpa konfirmasi, token ini sering stabil di bawah level kegembiraan awal.

Seeker Protocol (SKR), dengan kapitalisasi pasar $667.472,69 dan kapitalisasi pasar sepenuhnya terdilusi $792.551,34, menunjukkan penurunan harga 24 jam sebesar 36,66%, menurut CoinMarketCap. SKR menunjukkan pergeseran naik dan turun selama periode yang lebih lama, naik 36,04% dalam seminggu tetapi turun 36,66% dalam 24 jam terakhir. Pasokan beredar aset tersebut adalah 842.182.267,84 unit.

Saakuru Protocol(SKR), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 03:07 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Peneliti Coincu memperkirakan implikasi pasar potensial untuk SKR dan FIGHT jika ditambahkan ke peta jalan Coinbase, menunjukkan peningkatan minat perdagangan dan proses peninjauan. Secara historis, harga token serupa berfluktuasi signifikan sebelum listing pasar resmi, menyoroti dinamika perdagangan.