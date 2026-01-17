Bank Kripto Anchorage Digital Membidik Penggalangan Dana $400 Juta dan IPO

Platform kripto institusional Anchorage Digital tengah berupaya mengumpulkan ratusan juta dolar modal segar karena menargetkan kemungkinan Penawaran Umum Perdana.

Penggalangan dana akan berada di kisaran $200 juta hingga $400 juta, sementara kemungkinan IPO dijadwalkan pada tahun depan, menurut laporan Bloomberg pada hari Jumat, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut yang meminta untuk tetap anonim.

Afiliasi Anchorage, Anchorage Digital Bank National Association, menjadi bank kripto berpiagam federal pertama pada tahun 2021 dan kini berada dalam posisi yang baik untuk memimpin penerbitan stablecoin dan layanan terkait setelah disahkannya GENIUS Act pada bulan Juli.

CEO Anchorage Nathan McCauley mengatakan pada bulan September bahwa dia berencana menggandakan tim stablecoin perusahaan selama tahun depan untuk mengakomodasi ledakan yang diharapkan dalam dolar digital.

"2025 adalah tahun skala kami. Kami melakukan serangkaian akuisisi, menjalin kemitraan besar, dan meluncurkan lini bisnis baru seperti penerbitan stablecoin untuk memperkuat keunggulan kami dalam kripto institusional," kata juru bicara Anchorage kepada Bloomberg.

Salah satu kemitraan tersebut termasuk Tether, penerbit di balik stablecoin terbesar, USDT, dengan kedua perusahaan mengumumkan rencana pada bulan September untuk meluncurkan token USAT di AS.

Anchorage memperluas penawaran kriptonya

Anchorage juga menyediakan layanan kustodian, perdagangan, dan staking untuk bank, hedge fund, dan perusahaan modal ventura, bertindak sebagai jembatan yang diatur bagi pemain TradFi untuk mengakses kripto.

Pada bulan Desember, Anchorage juga memperluas divisi manajemen kekayaannya melalui akuisisi Securitize For Advisors dan manajemen siklus hidup token dengan mengintegrasikan Hedgey.

Anchorage mengamankan pendanaan $350 juta pada akhir 2021, dipimpin oleh KKR & Co, dengan partisipasi dari Goldman Sachs, GIC, dan dana kredit Apollo.

Valuasi Anchorage ditandai lebih dari $3 miliar pada saat itu.

Pemimpin kripto lainnya melirik IPO pada tahun 2026

Sementara itu, salah satu pesaing kustodian kripto Anchorage, BitGo, mengajukan dokumen IPO S-1 untuk terdaftar di Bursa Saham New York pada bulan September, sementara platform perdagangan kripto Kraken mengajukan S-1 pada bulan November dan menargetkan pencatatan publik pada awal 2026.

