Analisis Teknikal XRP Ungkap Peluang Breakout Besar-besaran $20,50

XRP telah menunjukkan pola teknis yang menonjol selama dekade terakhir, menyelesaikan siklus multi-tahun yang luas yang dimulai sekitar tahun 2014–2016.

Analis yang melacak pergerakan Elliott Wave menyoroti bahwa aksi harga XRP telah berulang kali mengonfirmasi level terendah yang lebih tinggi dan zona absorpsi yang kuat, daripada penjualan yang kacau. Lonjakan awal, yang diklasifikasikan sebagai Wave (1), diikuti oleh Wave (2) korektif yang panjang, di mana harga bergerak sideways selama beberapa tahun.

Konsolidasi yang diperpanjang ini menyerap tekanan jual dan membangun basis yang solid untuk pergerakan naik di masa depan, menandakan bahwa pemegang jangka panjang sedang mengakumulasi daripada keluar.

Grafik terbaru menunjukkan bahwa Wave (3) adalah titik terkuat dalam siklus ini. Aset telah mengatasi level resistensi kritis, dan struktur pasar telah berubah positif. Koreksi berikutnya, Wave (4), tampaknya terbimbing.

Sumber: X

Harga tetap berada di atas level support kritis, seperti 21 EMA, membentuk level terendah yang lebih tinggi dan mempertahankan struktur yang kuat. Para ahli percaya bahwa jenis koreksi ini normal sebelum dorongan akhir dan mengindikasikan bahwa token sedang bersiap untuk Wave (5) yang kuat.

Wave (5) Dapat Mendorong Pergerakan Besar Berikutnya XRP

Analisis teknis untuk XRP menunjukkan bahwa Wave (5) mungkin menjadi pemicu untuk aksi harga besar berikutnya. Kisaran harga target adalah $15 hingga $22, dengan harga target rata-rata $20,50. Harga target telah diturunkan dari siklus harga sebelumnya XRP menggunakan ekstensi Fibonacci dan pergerakan terukur.

Grafik menggambarkan pola perlambatan momentum di dekat zona support, diikuti oleh pemulihan kenaikan momentum yang kuat. Analis percaya bahwa Wave (5) yang kuat kemungkinan besar akan melihat lebih banyak orang berpartisipasi dalam pasar, mendorong XRP menuju potensi jangka panjangnya.

Indikator teknis saat ini mengungkapkan bahwa ini adalah perubahan yang signifikan, dan bukan hanya tebakan. Sangat mudah untuk membuktikan ini salah: jika gagal mempertahankan level support kunci atau memecah tren positifnya, skenario positif akan dipertanyakan. Saat ini, semua indikator menunjukkan bahwa struktur masih tetap ada.

XRP Menghadapi Koreksi Jangka Pendek

Target jangka panjang tampak menjanjikan, tetapi aksi jangka pendek masih berlangsung. Koreksi Wave 2 dalam XRP pada kisaran $2,11-$2,26 signifikan dalam menetapkan pola yang lebih besar.

Sumber: X

Analis yang mengikuti aksi ini menyatakan bahwa penolakan di $2,26 akan mendukung jalur yang diharapkan, sementara penembusan di atas $2,41 akan membatalkan skenario Wave 2 saat ini. Jika Wave 2 bertahan, XRP mungkin akhirnya kembali ke tren bullish skala besar, tetapi trader jangka pendek harus berhati-hati.

