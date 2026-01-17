Hanya Empat Pemain yang Tersisa Dari Lineup Hari Pembukaan Tampa Bay Rays 2025

SACRAMENTO, CALIFORNIA – Yandy Díaz dari Tampa Bay Rays merayakan kemenangan bersama rekan setimnya Junior Caminero setelah menang melawan Athletics di Sutter Health Park pada 13 Agustus 2025 di Sacramento, California. (Foto oleh Lachlan Cunningham/Getty Images) Getty Images

Dari sembilan pemain dalam batting order Rays pada Opening Day 2025 melawan Rockies yang bertandang, hanya empat yang tersisa bersama klub kurang dari satu bulan sebelum Charlotte Sports Park ramai dengan aktivitas yang menandakan dimulainya pelatihan musim semi.

Perdagangan right fielder Josh Lowe dalam kesepakatan tiga tim yang mengirim pemukul kidal tersebut ke Angels dan membawa second baseman Gavin Lux ke Tampa Bay dari Reds, adalah yang terbaru dari serangkaian aktivitas yang memenuhi bagian transaksi sejak kelompok kepemilikan baru mengambil alih kendali pada Oktober.

Bukan berarti Rays kehilangan wajah-wajah familiar. Yandy Diaz, yang menjadi designated hitter Opening Day setahun lalu setelah memenangkan gelar batting American League pada 2024, masih bertahan. Untuk berapa lama? Saat pelatihan musim semi lalu klub mengambil opsi $12 juta untuk musim 2026 dan menambahkan opsi vesting untuk 2027 senilai $13 juta jika Diaz, yang berusia 35 tahun pada Agustus, mencapai target performa tertentu.

Diaz, third baseman Junior Caminero, shortstop Taylor Walls dan center fielder Jonny DeLuca terdiri dari kuartet yang tersisa dari pembukaan musim tahun lalu. DeLuca hanya bermain 19 pertandingan lagi dalam musim 2025 yang dilanda cedera (bahu, hamstring).

Lux mengisi kekosongan second base

Brandon Lowe adalah pemain dengan masa jabatan terlama di Rays setelah debut pada 2018, sebuah kehormatan yang kini dimiliki Diaz. Second baseman kidal tersebut diperdagangkan ke Pirates pada Desember dan membawa serta resume yang mencakup menjadi salah satu dari tiga pemain dalam sejarah 28 musim Tampa Bay dengan beberapa musim 30 home run.

Perdagangan tersebut membuat Rays tanpa second baseman reguler. Richie Palacios adalah, dan tetap menjadi, kandidat untuk bermain di posisi tersebut, meskipun masalah cedera membuatnya jauh dari andal. Pemukul kidal berusia 28 tahun yang memberikan fleksibilitas, pertahanan solid dan kecepatan, hanya bermain 19 pertandingan musim lalu karena cedera lutut. Dia berhasil 28 dari 29 stolen bases selama karir 195 pertandingan.

Brett Wisely, pemukul kidal lainnya, didraftkan oleh Rays pada 2019 (putaran ke-15) dan menghabiskan tiga tahun di sistem sebelum diperdagangkan ke San Francisco. Dia telah memulai 81 pertandingan di second base dalam tiga musim MLB, sebagian besar bersama Giants. Dia diakuisisi dari Braves pada November.

Lux yang berusia 28 tahun bergabung dengan infield yang menampilkan Jonathan Aranda di first, Caminero di third dan, jika dia siap untuk sampel lebih besar di tingkat big-league, Carson Williams di short. Jika tidak, Taylor Walls, yang juga bisa bermain di second, akan berada di short.

Meskipun pilihan ke-20 secara keseluruhan dari Dodgers pada 2015 menjadi nama yang familiar dalam lineup Dave Roberts, Lux tidak memenuhi ekspektasi putaran pertama (.252/.326/.383 dalam semua atau sebagian dari lima musim) sebelum diperdagangkan ke Reds musim dingin lalu. Lux, yang menghadapi mantan timnya di NLDS, tampil sedikit lebih baik (.269/.350/.374) dalam satu-satunya musimnya bersama Reds. Arbitrasi dihindari ketika Cincinnati menandatanganinya dengan kontrak $5,525 juta selama satu tahun seminggu sebelum perdagangan ke Tampa Bay.

Lux, yang pertandingan pertamanya di 2026 akan menjadi yang ke-500 dalam karirnya, telah memulai di lima posisi dalam karirnya dengan mayoritas di second base di mana dia memiliki persentase fielding karir .976. Dia terutama menjadi left fielder dan DH dalam satu-satunya musimnya bersama Reds.

Gambaran outfield yang membingungkan

Rays memiliki lima pemain yang memulai setidaknya 57 pertandingan di outfield musim lalu. Perdagangan Lowe, yang datang dari dua musim yang dilanda cedera dan sebagian besar tidak produktif sejak musim penuh pertama yang mengesankan (.292, 20 HR, 32 SB) pada 2023, hanya menambah daftar pertanyaan outfield, termasuk di departemen power.

Satu-satunya outfielder yang kembali di antara kelima pemain adalah Chandler Simpson, yang sering cemerlang di center dan left, tetapi tidak memiliki lengan yang kuat. Secara ofensif, bola apa pun di tanah memiliki peluang bagus menjadi base hit. Pemain berkecepatan tinggi itu memukul .295 dan mencuri 44 bases, meskipun hanya 18 dari 122 hits yang menjadi extra bases, tidak ada yang melewati dinding. Oleh karena itu, perlu menyediakan beberapa power di tempat lain di outfield.

CLEVELAND: Cedric Mullins dari Baltimore Orioles memukul selama inning keempat melawan Cleveland Guardians di Progressive Field pada 22 Juli 2025 di Cleveland, Ohio.

Dengan Lowe pergi ke Anaheim, kandidat untuk ditempatkan di right field termasuk pemukul kidal Jake Fraley, yang ditandatangani sebagai free agent pada November hampir satu dekade setelah Rays mendraftkannya (putaran kedua) pada 2016, meskipun dia tidak bermain untuk klub induk. Fraley memulai 177 pertandingan di right field dalam tiga musim terakhir, sebagian besar bersama Cincinnati di mana dia menjadi rekan setim Lux tahun lalu sampai dia dilepas pada Agustus. Fraley, yang diklaim oleh Atlanta, memiliki rata-rata karir .248/.333/.402.

Penandatanganan free agent Tampa Bay lainnya adalah pemain yang sangat familiar dengan tim. Cedric Mullins menghabiskan lebih dari tujuh tahun bersama rival AL East Baltimore sebelum diperdagangkan ke Mets pada batas perdagangan musim lalu. Center fielder berusia 31 tahun memiliki power dalam pukulan kidalnya setelah meluncurkan setidaknya 15 homer di setiap enam musim penuhnya, meskipun dia mundur di semua aspek tahun lalu (.216/.299/.391) dan tidak memiliki OPS di atas .305 sejak 2022.

DeLuca yang sehat seharusnya ikut dalam pertimbangan bersama Palacios. Ryan Vilade, mantan anggota Reds lainnya yang diakuisisi Rays pada November, dan Justin-Henry Malloy, yang datang dari Detroit awal bulan ini, adalah pemukul tangan kanan yang bisa bersaing untuk tempat di roster.

Dengan satu atau dua langkah lagi yang mungkin terjadi, semua hal di atas bisa terlihat berbeda pada saat musim Grapefruit League berakhir, jika tidak lebih cepat.