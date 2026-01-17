BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Strive telah menyelesaikan akuisisinya terhadap Semler Scientific setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham di awal minggu. Kesepakatan final tersebut menggabungkan Bitcoin kedua perusahaanStrive telah menyelesaikan akuisisinya terhadap Semler Scientific setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham di awal minggu. Kesepakatan final tersebut menggabungkan Bitcoin kedua perusahaan

Strive Menyelesaikan Kesepakatan Semler, Memperluas Perbendaharaan Bitcoin Korporatnya

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/17 12:30
Bitcoin
BTC$95,123.24-0.26%

Strive telah menyelesaikan akuisisi Semler Scientific setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham di awal minggu. Kesepakatan akhir menyatukan perbendaharaan Bitcoin kedua perusahaan di bawah satu pengaturan. Akuisisi ini juga mengangkat Strive ke posisi yang lebih tinggi di antara pemilik bisnis terbuka BTC. Pengumuman dibuat pada hari Jumat.

Strive menyatakan bahwa kesepakatan tersebut telah meningkatkan cadangan Bitcoin-nya menjadi 12.797,9 BTC melalui transaksi all-stock. Menurut data pelacakan BitcoinTreasuries, perusahaan tersebut menempati posisi ke-11 di dunia di antara perusahaan publik dengan Bitcoin. Berita ini memberikan Strive jejak perbendaharaan yang lebih besar dan posisi yang lebih menentukan dalam peringkat BTC korporat.

Strive Menyelaraskan Strategi Bitcoin dengan Pergantian Kepemimpinan

Perusahaan menegaskan bahwa cadangan yang digabungkan telah menjadi strategi inti neraca keuangannya. Perusahaan telah memfokuskan strategi keuangannya pada penimbunan Bitcoin, bukan penimbunan uang tunai atau hedging. Transisi ini merepresentasikan satu langkah lagi menuju struktur perbendaharaan berbasis aset digital.

Platform ini menerapkan perubahan kepemimpinan baru segera setelah menyelesaikan transaksi. Avik Roy ditunjuk sebagai Chief Strategy Officer untuk memonetisasi operasi layanan kesehatan Semler. Eric Semler, mantan chairman Semler, juga menjadi anggota dewan independen. Joe Burnett juga ditunjuk sebagai wakil presiden strategi Bitcoin di perusahaan tersebut.

Baca Juga: Belarus Luncurkan 'Cryptobanks' Pengubah Permainan pada 2026

Eksekutif mengatakan bahwa Semler akan berhenti menjadi anak perusahaan dari strategi layanan kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan mengharapkan keuntungan sekitar satu tahun setelah mulai mengoperasikan bisnis. Setelah menganalisis kondisi pasar, perusahaan akan mengalihkan modal ke prioritas Bitcoin. Rebalancing ini merupakan upaya untuk menghapus utang Semler.

Pertumbuhan Perbendaharaan Meningkatkan Posisi Bitcoin Strive

Akuisisi ini, menurut manajemen, didasarkan pada struktur bergaya preferred-equity. Ini seharusnya mendorong peningkatan jumlah saham Bitcoin tanpa pinjaman intensif dalam pengertian tradisional. Kerangka kerja ini mendukung rencana yang lebih besar dari Strive untuk mempertahankan kerangka kerja Perbendaharaan berbasis BTC.

Transaksi tersebut menggeser posisi perusahaan publik dengan kepemilikan Bitcoin yang besar. Pertumbuhan perbendaharaan di Strive memberikannya keunggulan dibandingkan sejumlah perusahaan yang memiliki kehadiran lama di BTC. Pergeseran cepat dalam posisi perusahaan disebabkan oleh penambahan cadangan besar mereka.

Akuisisi ini juga termasuk dalam tren yang lebih luas dari konsolidasi aset antara perusahaan yang fokus pada perbendaharaan Bitcoin. Dengan evolusi yang diketahui dari pengambilan aset digital dalam pasar publik, bisnis masih mencari konsep skala dan pendekatan seimbang.

Baca Juga: Kesepakatan Ripple–LMAX Memperluas Penggunaan RLUSD, Membuka Trading Institusional Lintas-Aset 24/7

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,123.24
$95,123.24$95,123.24
+0.56%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Postingan Buterin menjanjikan 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:54
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44