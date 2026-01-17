Strive Menyelesaikan Kesepakatan Semler, Memperluas Perbendaharaan Bitcoin Korporatnya

Strive telah menyelesaikan akuisisi Semler Scientific setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham di awal minggu. Kesepakatan akhir menyatukan perbendaharaan Bitcoin kedua perusahaan di bawah satu pengaturan. Akuisisi ini juga mengangkat Strive ke posisi yang lebih tinggi di antara pemilik bisnis terbuka BTC. Pengumuman dibuat pada hari Jumat.

Strive menyatakan bahwa kesepakatan tersebut telah meningkatkan cadangan Bitcoin-nya menjadi 12.797,9 BTC melalui transaksi all-stock. Menurut data pelacakan BitcoinTreasuries, perusahaan tersebut menempati posisi ke-11 di dunia di antara perusahaan publik dengan Bitcoin. Berita ini memberikan Strive jejak perbendaharaan yang lebih besar dan posisi yang lebih menentukan dalam peringkat BTC korporat.

Strive Menyelaraskan Strategi Bitcoin dengan Pergantian Kepemimpinan

Perusahaan menegaskan bahwa cadangan yang digabungkan telah menjadi strategi inti neraca keuangannya. Perusahaan telah memfokuskan strategi keuangannya pada penimbunan Bitcoin, bukan penimbunan uang tunai atau hedging. Transisi ini merepresentasikan satu langkah lagi menuju struktur perbendaharaan berbasis aset digital.

Platform ini menerapkan perubahan kepemimpinan baru segera setelah menyelesaikan transaksi. Avik Roy ditunjuk sebagai Chief Strategy Officer untuk memonetisasi operasi layanan kesehatan Semler. Eric Semler, mantan chairman Semler, juga menjadi anggota dewan independen. Joe Burnett juga ditunjuk sebagai wakil presiden strategi Bitcoin di perusahaan tersebut.

Eksekutif mengatakan bahwa Semler akan berhenti menjadi anak perusahaan dari strategi layanan kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan mengharapkan keuntungan sekitar satu tahun setelah mulai mengoperasikan bisnis. Setelah menganalisis kondisi pasar, perusahaan akan mengalihkan modal ke prioritas Bitcoin. Rebalancing ini merupakan upaya untuk menghapus utang Semler.

Pertumbuhan Perbendaharaan Meningkatkan Posisi Bitcoin Strive

Akuisisi ini, menurut manajemen, didasarkan pada struktur bergaya preferred-equity. Ini seharusnya mendorong peningkatan jumlah saham Bitcoin tanpa pinjaman intensif dalam pengertian tradisional. Kerangka kerja ini mendukung rencana yang lebih besar dari Strive untuk mempertahankan kerangka kerja Perbendaharaan berbasis BTC.

Transaksi tersebut menggeser posisi perusahaan publik dengan kepemilikan Bitcoin yang besar. Pertumbuhan perbendaharaan di Strive memberikannya keunggulan dibandingkan sejumlah perusahaan yang memiliki kehadiran lama di BTC. Pergeseran cepat dalam posisi perusahaan disebabkan oleh penambahan cadangan besar mereka.

Akuisisi ini juga termasuk dalam tren yang lebih luas dari konsolidasi aset antara perusahaan yang fokus pada perbendaharaan Bitcoin. Dengan evolusi yang diketahui dari pengambilan aset digital dalam pasar publik, bisnis masih mencari konsep skala dan pendekatan seimbang.

