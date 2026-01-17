Pemegang BTC Jangka Pendek Meraih Untung di $97K

Pemegang Bitcoin jangka pendek kembali meraih profit saat BTC mendekati $97K, mengakhiri minggu-minggu kerugian di tengah meningkatnya arus masuk ETF dan aktivitas whale.

Kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini telah mendorong pemegang jangka pendek meraih profit setelah berminggu-minggu menjual dengan kerugian.

Perubahan ini terjadi saat pasar mendapatkan likuiditas segar, memungkinkan trader yang masuk pasar dalam beberapa bulan terakhir untuk keluar dengan keuntungan.

Analis memantau pergeseran ini dengan cermat karena dapat memberi sinyal kemungkinan puncak lokal jika pengambilan profit meningkat.

Pemegang Jangka Pendek Beralih Dari Kerugian ke Keuntungan

Menurut CryptoQuant, metrik Short-Term Holder Profit and Loss to Exchanges telah bergerak di atas nol.

Ini berarti pemegang yang membeli Bitcoin kurang dari 155 hari yang lalu sekarang menjual dengan profit.

Para trader ini telah merealisasikan kerugian selama beberapa minggu terakhir, tetapi pergerakan harga terbaru telah membalikkan tren tersebut.

Pemegang Bitcoin jangka pendek biasanya lebih reaktif terhadap fluktuasi harga. Mereka sering membeli dan menjual dengan cepat untuk menangkap perubahan jangka pendek.

Penembusan di atas level netral menunjukkan mereka tidak lagi keluar dari posisi dengan kerugian, dan beberapa mengunci profit saat harga naik.

Data CoinMarketCap menunjukkan bahwa Bitcoin telah naik 6% dalam empat hari terakhir dan 5,6% selama seminggu terakhir.

Sejak awal tahun, Bitcoin naik sekitar 10%. Kenaikan harga ini telah menciptakan kondisi penjualan yang lebih baik bagi investor jangka pendek yang sebelumnya mengalami kerugian.

Peningkatan Likuiditas Mendorong Pengambilan Profit

Keuntungan baru-baru ini telah membawa lebih banyak likuiditas ke pasar, memudahkan trader untuk keluar dari posisi.

Harga Bitcoin mencapai tertinggi di atas $97.000 minggu ini sebelum menetap mendekati $95.000 saat artikel ini ditulis. Pergerakan ini telah memungkinkan pemegang untuk mencairkan tanpa slippage yang berat.

Pada 15 Januari, ETF Bitcoin spot mencatat arus masuk lebih dari $100 juta, menurut data dari Sosovalue.

Ini menandai empat hari berturut-turut arus positif. Sejak 12 Januari, total arus masuk telah mencapai $1,8 miliar.

Ini mengikuti periode sebelumnya dari arus keluar yang menghilangkan $1,3 miliar dari produk ETF.

Pendiri CryptoQuant Ki Young Ju menulis di X bahwa trader ritel mundur, tetapi pemain besar menjadi lebih aktif.

Dia mengatakan ukuran rata-rata order spot dan futures menunjukkan bahwa whale kemungkinan berada di balik tekanan pembelian terbaru.

Analis Memantau Pengambilan Profit untuk Tanda-Tanda Puncak Lokal

Dengan pemegang jangka pendek menjual untuk profit, analis memantau dengan cermat untuk melihat apakah puncak lokal sudah dekat.

Ketika profit jangka pendek tinggi, beberapa trader mungkin mengambil keuntungan, yang dapat memperlambat momentum harga atau menyebabkan pullback sementara.

Bitcoin dan Ethereum telah memimpin reli awal 2026. Ethereum telah bergerak mendekati $3.400, level yang terakhir terlihat pada akhir 2025.

Beberapa analis percaya reli ini dapat berlanjut, tetapi perilaku pengambilan profit dari pemegang jangka pendek sering menambah volatilitas.

Pengamat pasar akan melihat apakah gelombang tekanan jual saat ini tumbuh.

Jika lebih banyak pemegang jangka pendek keluar sekarang karena mereka sudah profit, hal itu dapat menambah tekanan jual di sekitar kisaran $95.000–$97.000.