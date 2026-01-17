Postingan Lanskap Kebijakan Kripto 2026: Dunia Baru yang Berani untuk Aset Digital pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pada tahun 2026, era "bergerak cepat dan merusak segalanya" telah berakhir. Efisiensi dan kepatuhan operasional kini menjadi keunggulan kompetitif utama. Pemerintah tidak lagi memandang blockchain sebagai eksperimen spekulatif; sekarang ini adalah infrastruktur keuangan yang kritis.

Bagi para pendiri dan investor, kebijakan adalah fondasi pasar. Menavigasi lanskap ini memerlukan pemahaman tentang pergeseran seismik dalam regulasi global. Berikut adalah lima pergeseran kebijakan kripto kritis tahun 2026 dan mengapa panduan ahli tentang perizinan kripto dari mitra seperti LegalBison sangat penting untuk bertahan hidup.

1. Transformasi "Ibu Kota Kripto" AS

AS telah mengalami perubahan politik total, bergerak dari "regulasi melalui penegakan" menjadi "regulasi melalui kerja sama."

Gencatan Senjata SEC-CFTC: Legislasi bipartisan baru akhirnya mengakhiri tarik-menarik yurisdiksi. Batasan yang jelas kini mendefinisikan aset mana yang merupakan sekuritas dan mana yang merupakan komoditas, memberikan "kepastian hukum" yang dibutuhkan investor institusional.

The CLARITY Act: Undang-undang penting ini memberikan jalur formal bagi aset digital untuk bertransisi dari sekuritas menjadi komoditas saat mereka terdesentralisasi.

Pengecualian Inovasi: Sebuah "sandbox" baru memungkinkan startup untuk menguji protokol DeFi tanpa biaya kepatuhan jutaan dolar yang langsung.

Jika Anda meluncurkan proyek di AS, mengamankan perizinan kripto yang tepat kini menjadi persyaratan yang efisien, meskipun ketat.

2. MiCA Fase 2: Standar Regulasi Eropa

Regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) UE kini sepenuhnya ditegakkan, menciptakan "komunitas berpagar" untuk keuangan digital.

Penindakan Stablecoin: Hanya penerbit dengan lisensi Electronic Money Institution (EMI) yang dapat beroperasi. Ini telah menyebabkan munculnya token patuh seperti USDC dibandingkan alternatif yang tidak diatur.

Passporting VASP: Juli 2026 menandai akhir periode transisi untuk Virtual Asset Service Providers (VASP). Meskipun hambatan masuknya tinggi, lisensi di satu negara anggota (seperti Lituania atau Polandia) kini memungkinkan "passporting" di seluruh 27 negara Uni.

3. Dari DeFi ke OnFi (Keuangan On-Chain)

Regulator telah mengalihkan fokus dari melarang protokol menjadi mengatur "on-ramp" dan "front-end."

Kepatuhan ZKP: Zero-Knowledge Proofs (ZKP) kini menjadi standar untuk menjaga privasi pengguna sambil memenuhi persyaratan AML.

Akuntabilitas DAO: Era tata kelola pseudonim sedang memudar. Tinjauan kebijakan kini menunjukkan bahwa DAO harus mendaftar sebagai entitas hukum di yurisdiksi yang ramah untuk melindungi anggota dari tanggung jawab pribadi.

4. Duel Asia: Hong Kong vs. Singapura

Perlombaan untuk dominasi institusional Asia telah mencapai puncaknya.

Hong Kong: Berfokus pada "ikan besar," rezim 2026 Hong Kong menawarkan lisensi premium untuk dealer OTC dan kustodian, berfungsi sebagai jembatan yang diatur ke modal China.

Singapura: Tetap menjadi pilihan utama untuk startup Web3 dan gaming karena pendekatan modular "inovasi pragmatis" terhadap kepatuhan.

Memutuskan antara hub ini memerlukan konsultasi fintech global untuk memastikan modal Anda diterapkan di yurisdiksi yang paling efisien pajak dan patuh.

5. Pajak Global & Transparansi: DAC8 dan Travel Rule

2026 adalah tahun "petugas pajak" secara resmi tiba on-chain.

The Travel Rule: Aturan yang diwajibkan FATF ini kini sepenuhnya aktif, mengharuskan data identitas "bepergian" dengan setiap transaksi lintas batas.

Direktif DAC8: Di UE, penyedia layanan aset kripto harus secara otomatis melaporkan transaksi pelanggan. Meskipun intensif privasi, transparansi ini telah membuatnya jauh lebih mudah bagi bank untuk menerima kekayaan yang berasal dari kripto.

Pilih Navigator Anda

Pendekatan "tunggu dan lihat" adalah peninggalan masa lalu. Pada tahun 2026, para pemenang adalah mereka yang membangun di atas dasar yang patuh. LegalBison berspesialisasi dalam menghilangkan kompleksitas dari proses ini.

Apakah Anda memerlukan pembentukan perusahaan kripto, bantuan dengan lisensi VASP di Asia, atau lisensi kripto di Anjouan, kami menyediakan jembatan antara visi Anda dan realitas hukum.

