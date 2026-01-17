Dana Meninggalkan Dogecoin dan SUI saat Zero Knowledge Proof Bergerak Menuju Target $1,7 Miliar

Fokus pasar sedang bergeser karena para trader menilai kembali di mana momentum masih ada. ETF Dogecoin membuat Dogecoin tetap terlihat, tetapi aksi harga terkini menunjukkan stabilitas daripada kenaikan yang kuat. Pada saat yang sama, pelacakan harga SUI hari ini menunjukkan Sui mempertahankan support range, namun keuntungan tampak terkendali tanpa pemicu baru.

Dengan latar belakang ini, perhatian beralih ke mana rotasi mungkin berlabuh selanjutnya. Kontras tersebut membawa Zero Knowledge Proof ke dalam fokus. Dibangun sebelum siklus hype, ZKP memasuki fase ini dengan infrastruktur langsung, lelang terstruktur, dan desain yang jelas mengutamakan privasi.

Karena modal mencari crypto terbaik untuk dibeli, ZKP menonjol dengan menawarkan posisi awal, distribusi terkontrol, dan throughput nyata. Kombinasi ini membuat semakin sulit bagi peserta serius untuk mengabaikan saat pasar melakukan kalibrasi ulang.

Zero Knowledge Proof dan Pengaturan Rotasi Modal

Zero Knowledge Proof muncul sebagai tujuan utama bagi modal yang meninggalkan jaringan yang mandek. Dibangun sebagai Layer-1 yang berfokus pada privasi, jaringan ini memasuki pasar dengan infrastruktur langsung daripada janji masa depan. Ini didukung oleh $100 juta dalam pengembangan yang didanai sendiri yang diselesaikan sebelum lelang dimulai.

Sistem ini beroperasi pada arsitektur empat lapis dengan Proof Pods yang sudah menghasilkan bukti dalam waktu sekitar 10 detik. Runtime dual EVM dan WASM sudah aktif di testnet, mendukung penggunaan nyata. Analis menyoroti metrik kinerja yang mencakup finalitas transaksi 1 hingga 2 detik dan waktu verifikasi sekitar 2 milidetik. Throughput saat ini berada di antara 100 dan 500 transaksi per detik dalam kondisi nyata.

Yang menarik perhatian adalah strukturnya. Model lelang memberlakukan batas whale harian yang ketat sebesar $50.000, menjaga distribusi tetap luas. Giveaway senilai $5 juta telah mempercepat partisipasi dompet, mendorong arus masuk yang stabil daripada lonjakan mendadak.

Pelacak aliran menggambarkan fase ini sebagai rotasi modal daripada spekulasi. Dana keluar dari rantai aktivitas rendah, yang sering dilabeli sebagai rantai zombie, dan bergerak langkah demi langkah ke dalam lelang ZKP. Model sekarang menunjuk pada proyeksi total penggalangan dana sebesar $1,7 miliar jika momentum saat ini berlanjut.

Pengaturan ini menjelaskan mengapa Zero Knowledge Proof berulang kali dilabeli sebagai crypto terbaik untuk dibeli. Manajer memposisikan lebih awal di mana infrastruktur aktif, akses tetap terbatas, dan ekspektasi kenaikan berkisar dari 1000x hingga 5000x seiring partisipasi tumbuh secara global.

ETF Dogecoin Menjaga Minat Tetap Hidup, tetapi Kenaikan Menghadapi Batasan

Dogecoin tetap terlihat karena minat institusional tumbuh di sekitar aset berbasis meme. Momentum yang terkait dengan ETF Dogecoin telah mendukung partisipasi yang stabil, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,15. Selama 24 jam terakhir, aksi harga berkisar antara sekitar $0,145 dan $0,156. Volume perdagangan tetap konsisten, menunjukkan aktivitas berkelanjutan dari trader ritel dan dana jangka pendek.

Meskipun demikian, pergerakan telah terkendali daripada kuat. Analis menunjuk pada pasokan beredar besar Dogecoin dan sejarah pasar yang panjang sebagai alasan kenaikan sekarang tampak terbatas. Meskipun ETF Dogecoin meningkatkan akses dan visibilitas, ini tidak mengubah struktur pasokan.

Akibatnya, banyak dana sekarang memperlakukan Dogecoin sebagai permainan posisi daripada pendorong pertumbuhan jangka panjang. Ledakan singkat tetap mungkin terjadi selama pergeseran sentimen, tetapi ekspektasi untuk kenaikan yang diperpanjang dikekang karena modal melihat melampaui rantai yang sudah mapan.

Harga SUI Hari Ini dan Realitas Jangka Pendek

Sui terus menarik perhatian karena trader memantau pertumbuhan jaringan dan penetapan harga jangka pendek. Harga SUI hari ini berada mendekati $1,87 setelah diperdagangkan antara sekitar $1,75 dan $1,91 pada hari sebelumnya. Volume tetap aktif, tetapi momentum telah melambat dibandingkan dengan lari sebelumnya.

Analis mencatat bahwa sementara kemajuan pengembangan tetap stabil, arah harga sekarang sangat tergantung pada dukungan pasar yang lebih luas. Tanpa katalis baru, ekspektasi kenaikan menjadi lebih terukur.

Ini menjelaskan mengapa beberapa dana berhati-hati. Melacak harga SUI hari ini membantu menetapkan ekspektasi yang realistis. Sui mempertahankan relevansi dan kemajuan teknis, namun kondisi saat ini menunjukkan ekspansi terbatas. Karena modal berputar menuju peluang infrastruktur lebih awal, Sui berisiko mempertahankan kinerja stabil daripada memberikan pengembalian yang menonjol selama fase ini.

Catatan Akhir

Tren terkini seputar ETF Dogecoin menyoroti akses dan visibilitas, tetapi juga menggarisbawahi batasan yang datang dengan struktur pasokan yang matang. Mengamati harga SUI hari ini menunjuk pada partisipasi yang stabil, meskipun ekspektasi kenaikan tetap hati-hati saat rotasi berlangsung.

Lingkungan ini menjelaskan mengapa Zero Knowledge Proof terus menarik perhatian yang lebih dalam. Sementara aset lain mencerminkan keseimbangan, ZKP mencerminkan transisi. Dengan sistem langsung, model lelang yang dibatasi, dan arus masuk yang tumbuh terkait dengan permintaan infrastruktur, ini sesuai dengan bagaimana modal berperilaku di awal siklus rotasi.

Bagi mereka yang membandingkan narasi dan struktur sambil mencari crypto terbaik untuk dibeli, ZKP semakin mewakili titik di mana risiko terukur bertemu dengan potensi asimetris, jauh sebelum perhatian pasar yang lebih luas sepenuhnya menyusul.

