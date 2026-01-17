China Memperkuat Panduan Pajak tentang Pelaporan Pendapatan Luar Negeri

Poin-Poin Penting: Administrasi Perpajakan Negara Tiongkok mendesak penilaian mandiri atas pendapatan luar negeri.

Berlaku untuk penduduk dengan pendapatan dari tahun 2022 hingga 2024.

Kegagalan mematuhi dapat mengakibatkan pemulihan pajak atau tindakan hukum.

Administrasi Perpajakan Negara Tiongkok mengintensifkan upaya untuk memastikan penduduk mendeklarasikan pendapatan luar negeri untuk tahun 2022-2024, dengan potensi tindakan hukum bagi yang tidak mematuhi, seperti dilaporkan oleh Kantor Berita Xinhua.

Inisiatif ini menekankan komitmen Tiongkok terhadap kepatuhan pajak internasional, meskipun tidak membahas aset digital, sehingga implikasi potensial terhadap cryptocurrency masih tidak pasti saat ini.

Otoritas Pajak Tiongkok Menargetkan Pendapatan Luar Negeri 2022-2024

Administrasi Perpajakan Negara Tiongkok (STA) telah menginformasikan kepada penduduk tentang kewajiban terkait pendapatan luar negeri pribadi. Menekankan pentingnya penilaian mandiri, otoritas pajak menuntut kepatuhan dari tahun 2022 hingga 2024, menyoroti konsekuensi yang mungkin terjadi jika tidak mematuhi.

Jika penduduk gagal mengajukan surat pemberitahuan pajak atau mengalami kesalahan perhitungan, STA dapat memulihkan pajak yang belum dibayar dan denda keterlambatan. Tindakan hukum mungkin terjadi untuk kasus penggelapan pajak. Penegakan ini sejalan dengan upaya anti-penggelapan pajak global.

Respons masyarakat dan pemerintah menyoroti kembalinya penegakan transparansi pajak. Tidak ada dampak yang tercatat pada sektor cryptocurrency, karena saluran keuangan resmi tetap menjadi titik fokus. Kepatuhan penduduk didorong melalui diskusi komunitas dan advokasi tidak langsung.

Tinjauan Historis dan Tren Pasar Bitcoin

Tahukah Anda? Sikap Tiongkok terhadap kepatuhan pajak bukanlah hal baru. Kebijakan yang telah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu bertujuan untuk menjaga integritas fiskal dengan mewajibkan deklarasi pendapatan luar negeri.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) memiliki kapitalisasi pasar $1,90 triliun, mewakili dominasi 59,07%. Harga Bitcoin berada di $95.243,98 pada 17 Januari 2026, dengan kenaikan 10,21% selama 30 hari terakhir, meskipun terjadi penurunan 0,40% dalam 24 jam terakhir.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 06:37 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan oleh Coincu penelitian menyoroti bahwa penguatan kepatuhan pajak dapat menghasilkan peningkatan transparansi dan stabilitas fiskal. Penegakan Tiongkok sejalan dengan tren tata kelola keuangan internasional yang lebih luas, berpotensi memengaruhi perilaku pasar domestik.