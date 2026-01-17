Berita Aster: Aster DEX Mendominasi Volume Perps saat $ASTER Membangun Momentum Breakout

Aster DEX mempertahankan peringkat teratas perps saat volume meningkat, pendapatan membaik, dan $ASTER mendapat perhatian menjelang peningkatan infrastruktur yang direncanakan.

Aster DEX terus menarik perhatian pasar yang kuat saat aktivitas perdagangan perpetual berkembang dengan stabil. Selain itu, partisipasi pengguna masih konsisten, terlepas dari acara token generation event hampir 4 bulan sebelumnya.

Aster DEX Mengamankan Posisi Pasar Perps Melalui Ekspansi Cepat

Setelah peluncurannya pada September 2025, Aster DEX lahir dari penggabungan Astherus dan APX Finance. Selanjutnya, platform ini meraih lebih dari 50% pangsa pasar di pasar DEX perpetual harian. Pada periode puncak, volume perdagangan harian yang dilaporkan lebih dari $70 miliar.

Selain itu, pertumbuhan platform telah didorong oleh struktur insentif agresif untuk trader aktif. Selain itu, opsi leverage tinggi hingga 1001x melihat banyak minat spekulatif di pasar global.

Akibatnya, Aster DEX telah mampu mencapai tingkat akumulasi likuiditas yang tinggi tanpa mengorbankan tingkat kompetisi eksekusi standar. Sementara itu, efisiensi perdagangan ditingkatkan dengan arsitektur hibrida dalam kondisi pasar yang volatil.

Yang perlu dicatat, protokol ini memiliki hibrida kecepatan off-chain dan keamanan penyelesaian on-chain. Akibatnya, pengguna menikmati keuntungan eksekusi order yang lebih cepat tanpa harus mengorbankan transparansi. Oleh karena itu, trader institusional dan lanjutan semakin melihat Aster DEX sebagai operasional yang dapat diandalkan.

Selain itu, dengan Aster DEX, aset yang menghasilkan yield dapat digunakan sebagai jaminan perdagangan. Secara khusus, aset seperti BNB dan USDF memungkinkan trader mendapatkan yield sambil memiliki posisi aktif. Akibatnya, efisiensi modal ditingkatkan dalam semua strategi perdagangan.

Selanjutnya, bursa menghadirkan Hidden Orders untuk mengatasi kekhawatiran front running. Jenis alat ini sebagian besar ditujukan untuk whale dan pemain institusional yang melakukan perdagangan besar. Akibatnya, kualitas eksekusi meningkat sementara dampak pasar dijaga seminimal mungkin.

Konsolidasi $ASTER Menandakan Antisipasi Pasar Menjelang Pencapaian Jaringan

Menurut data CoinGecko, $ASTER baru-baru ini terkonsolidasi sekitar $0,76 hingga $0,80 dalam resistensi. Sementara itu, volume perdagangan pertengahan Januari 2026 meningkat 45%. Lonjakan ini datang setelah pengenalan perpetual futures melalui Binance Wallet. Akibatnya, stabilitas harga jangka pendek mengukur perilaku kumulatif.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan platform yang berkelanjutan merupakan faktor baik untuk kepercayaan token yang lebih luas. Saat aktivitas perdagangan terus tumbuh, biaya protokol meningkat secara stabil. Oleh karena itu, investor semakin mengaitkan kinerja Aster DEX dengan prospek valuasi $ASTER.

Melihat ke masa depan, Aster DEX merilis roadmap yang berfokus pada infrastruktur pada tahun 2026. Yang perlu dicatat, Q1 2026 memiliki rencana peluncuran Aster Chain, jaringan Layer 1 aslinya. Akibatnya, utilitas token mungkin tumbuh melalui governance, biaya, dan keterlibatan jaringan.

Selanjutnya, peningkatan infrastruktur dapat mengurangi ketergantungan operasional pada jaringan luar. Akibatnya, skalabilitas dan kustomisasi bisa jauh lebih baik. Sementara itu, deployment Layer-1 mungkin menarik bagi developer ekosistem yang mencari infrastruktur khusus di bidang derivatives. Akibatnya, efek jaringan dapat memainkan peran yang lebih kuat dalam meningkatkan daya saing Aster DEX.

Secara keseluruhan, Aster DEX terus membangun momentum dengan kepemimpinan volume, retensi pengguna, dan inovasi produk. Sementara itu, $ASTER diperdagangkan di antara rentang teknis yang mapan, dengan fundamental yang membaik. Pada akhirnya, eksekusi yang diperpanjang mungkin menjadi perbedaan antara $ASTER memasuki fase breakout yang menentukan.