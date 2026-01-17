BursaDEX+
Prediksi Harga MATIC: Polygon Membidik Pemulihan $0,45-$0,52 pada Maret 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 14:43
Felix Pinkston
17 Jan 2026 12:55

Prediksi harga MATIC menunjukkan potensi pemulihan 18-37% ke kisaran $0,45-$0,52 dalam 4-6 minggu karena kondisi oversold muncul di level support $0,38.

Ringkasan Prediksi Harga MATIC

Target jangka pendek (1 minggu): $0,40-$0,42
Prakiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $0,45-$0,52
Level breakout bullish: $0,43 (resistensi SMA 20)
Support kritis: $0,31 (level bawah Bollinger Band)

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Polygon

Prakiraan analis terbaru menunjukkan pandangan yang hati-hati optimis untuk prediksi harga MATIC. Caroline Bishop menyoroti pada 13 Januari 2026, bahwa "Polygon (MATIC) menargetkan pemulihan $0,45-$0,52 dalam 4-6 minggu karena indikator teknikal menunjukkan kondisi oversold di $0,38, meskipun momentum bearish bertahan di dekat level support kritis."

Mendukung pandangan ini, James Ding mencatat pada 14 Januari 2026, bahwa "Polygon (MATIC) menargetkan potensi pemulihan 18-37% ke kisaran $0,45-$0,52 dalam 4-6 minggu karena indikator teknikal menunjukkan kondisi oversold di level support saat ini $0,38."

Kedua analis bersepakat pada target harga yang serupa, menunjukkan bahwa kisaran $0,45-$0,52 mewakili zona pemulihan jangka menengah yang realistis untuk prakiraan Polygon.

Rincian Analisis Teknikal MATIC

Lanskap teknikal saat ini untuk MATIC mengungkapkan sinyal campuran dengan bias bearish yang sedikit. Diperdagangkan di $0,38, Polygon berada jauh di bawah rata-rata pergerakan utamanya, dengan SMA 20 hari di $0,43 dan SMA 50 hari di $0,45 bertindak sebagai level resistensi langsung.

Pembacaan RSI 38,00 menempatkan MATIC di wilayah netral tetapi mendekati kondisi oversold, berpotensi menandakan peluang rebound. Namun, histogram MACD di -0,0000 menunjukkan momentum bearish tetap utuh, meskipun melemah.

Analisis Bollinger Bands menunjukkan MATIC berada di posisi 0,29 di antara band, jauh lebih dekat ke band bawah di $0,31 daripada band atas di $0,56. Posisi ini menunjukkan aset diperdagangkan di bagian bawah kisaran terbarunya, mendukung kondisi oversold yang disebutkan oleh analis.

Osilator Stochastic menunjukkan %K di 25,19 dan %D di 20,15, keduanya berada di wilayah oversold dan berpotensi menyiapkan crossover bullish yang dapat memicu pemulihan jangka pendek.

Target Harga Polygon: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam skenario optimis, prediksi harga MATIC menargetkan kisaran $0,45-$0,52 dalam 4-6 minggu. Resistensi awal di SMA 20 hari ($0,43) harus ditembus untuk memvalidasi pergerakan naik ini. Penembusan yang berhasil di atas level ini dapat mendorong MATIC menuju SMA 50 hari di $0,45, mewakili keuntungan 18% dari level saat ini.

Momentum bullish yang berkepanjangan dapat mendorong Polygon menuju Bollinger Band atas di $0,56, selaras dengan ujung atas target analis di $0,52. Konfirmasi volume di atas 1,5 juta di spot Binance akan memperkuat kasus bullish ini.

Skenario Bearish

Kasus bearish untuk prakiraan Polygon berpusat pada penembusan di bawah level support kritis $0,31, yang sesuai dengan Bollinger Band bawah. Pergerakan seperti itu dapat memicu tekanan jual lebih lanjut menuju kisaran $0,28-$0,30, mewakili penurunan 21-26% dari harga saat ini.

Sinyal MACD bearish yang persisten dan perdagangan di bawah semua rata-rata pergerakan utama mendukung risiko penurunan ini. Penembusan di bawah $0,35 kemungkinan akan mempercepat tekanan jual dan membatalkan prospek pemulihan jangka pendek.

Haruskah Anda Membeli MATIC? Strategi Masuk

Bagi investor yang mempertimbangkan posisi MATIC, level $0,38 saat ini menyajikan titik masuk yang wajar mengingat kondisi oversold. Namun, manajemen risiko tetap penting mengingat latar belakang teknikal bearish.

Pendekatan dollar-cost averaging antara $0,36-$0,40 dapat memberikan posisi masuk yang lebih baik. Perintah stop-loss harus ditempatkan di bawah $0,31 untuk membatasi eksposur penurunan terhadap penembusan Bollinger Band bawah.

Investor konservatif mungkin menunggu penembusan yang jelas di atas $0,43 (SMA 20 hari) sebelum membentuk posisi, mengorbankan sebagian potensi kenaikan untuk konfirmasi pembalikan tren.

Kesimpulan

Prediksi harga MATIC menunjukkan probabilitas 60% mencapai kisaran target $0,45-$0,52 dalam 4-6 minggu ke depan, didukung oleh kondisi teknikal oversold dan konsensus analis. Namun, momentum bearish dan volume perdagangan di bawah rata-rata menyajikan hambatan yang dapat menunda atau mencegah pemulihan ini.

Prakiraan Polygon tetap hati-hati optimis, bergantung pada pemeliharaan support di atas $0,31 dan penembusan resistensi di $0,43. Investor harus mendekati dengan manajemen risiko yang sesuai mengingat ketidakpastian teknikal saat ini.

Penafian: Prediksi harga cryptocurrency bersifat spekulatif dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum berinvestasi.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/20260117-price-prediction-matic-polygon-eyes-045-052-recovery-by

