Akankah BTC Mencapai $100.000 Bulan Ini? Mengapa Digitap ($TAP) Masih Merupakan Crypto Terbaik untuk Dibeli di 2026 Demi Keuntungan 10X

Bitcoin diperdagangkan sekitar $97.000 setelah bergerak antara sekitar $94.600 dan $97.800 dalam sesi perdagangan terbaru, menempatkan pasar dalam jarak dekat $100.000. Level angka bulat seperti $100.000 sering menciptakan tarik-menarik karena banyak trader mengaitkan keputusan pada angka yang sama, menyebabkan pergerakan lebih cepat ketika level tersebut ditembus dan penarikan lebih tajam ketika gagal.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.