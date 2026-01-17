Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin telah menyatakan tahun 2026 sebagai tahun di mana jaringan akan secara aktif membalikkan apa yang ia gambarkan sebagai satu dekade "kemunduran" dalam kedaulatan diri, desentralisasi, dan privasi.

Buterin membuat pernyataan tersebut dalam postingan media sosial di X (sebelumnya Twitter), menyatakan bahwa komunitas Ethereum akan fokus pada merebut kembali otonomi pengguna dan ketidakbergantungan pada kepercayaan yang telah terkikis seiring waktu karena trade-off desain dalam mengejar adopsi arus utama.

"2026 adalah tahun di mana kami merebut kembali apa yang hilang dalam hal kedaulatan diri dan ketidakbergantungan pada kepercayaan," tulis Buterin, menandakan penekanan yang diperbarui pada pemberdayaan pengguna daripada perantara pihak ketiga

Ia menambahkan bahwa transformasi akan membutuhkan waktu untuk terwujud sepenuhnya, mencatat bahwa tidak semua tujuan akan tercapai dalam rilis Kohaku berikutnya atau bahkan dalam hard fork berikutnya. Meskipun demikian, ia berargumen bahwa kemajuan bertahap pada akhirnya akan membentuk Ethereum menjadi ekosistem yang layak tidak hanya untuk posisinya saat ini, tetapi untuk peran yang jauh lebih besar dalam lanskap blockchain yang lebih luas.

Vitalik mengatakan mereka berharap memperkenalkan dompet pemulihan sosial dan timelock

Selama beberapa tahun terakhir, pengembang Ethereum secara diam-diam telah menempatkan bagian-bagian yang diperlukan untuk peningkatan yang dibutuhkan. Sebagai permulaan, awal tahun ini, pendiri Ethereum telah mencatat bahwa ZK-EVM telah berkembang ke status alpha, mencapai tolok ukur tingkat produksi, dan mengalihkan fokusnya ke keamanan. Dalam postingan terbarunya, ia menjelaskan bahwa jaringan sekarang akan memprioritaskan pengaturan yang memungkinkan pengguna menjalankan node secara lokal dan secara independen memverifikasi rantai menggunakan ZK-EVM dan BAL.

Ia juga menegaskan bahwa pengguna di jaringan dapat beralih dari mempercayai RPC secara default dan menuju verifikasi aktif data yang mereka berikan.

Selain itu, ia membagikan bahwa rencana mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna termasuk memperkenalkan dompet pemulihan sosial dan timelock — dompet yang mencegah kehilangan segalanya jika frasa seed hilang.

Buterin telah mendukung dompet pemulihan sosial setidaknya sejak 2021, dan visi tersebut mulai terwujud tahun lalu dengan peluncuran EIP-7702 dalam upgrade Pectra Ethereum. Dalam beberapa bulan terakhir, ia juga semakin vokal tentang pentingnya privasi baik di tingkat pengguna maupun protokol. Dalam postingan hari Jumat, ia mengatakan desain yang berfokus pada privasi harus memungkinkan pengguna mengirim pembayaran pribadi semudah transaksi standar. Sejauh ini, bahkan Foundation telah meningkatkan agenda privasinya, memfokuskan kembali tim internal dan memulai pengembangan kerangka kerja dompet Kohaku. Ia juga memperkenalkan ERC-4337 dan FOCIL, yang dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap sensor.

Buterin juga menekankan bahwa pengguna harus dapat mengakses dapp tanpa bergantung pada server yang mungkin tidak tersedia atau dikompromikan.

Buterin menekankan kebutuhan akan kriptografi tahan kuantum

Pada hari Senin, pendiri Ethereum juga menekankan kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan kriptografi tahan kuantum untuk keamanan jangka panjang. Dalam postingan sebelumnya, Buterin mengungkapkan kekhawatirannya tentang menunda ketahanan kuantum demi efisiensi.

Ia menekankan bahwa Ethereum harus dapat lulus uji walkaway, menggarisbawahi tujuannya sebagai rumah bagi aplikasi dengan kepercayaan minimal. Ia juga menguraikan tujuan utama jaringan: memastikan keamanan kuantum lengkap dengan cepat; membangun sistem skalabel untuk ZK-EVM dan PeerDAS; mempertahankan model state yang berkelanjutan; mengimplementasikan abstraksi akun penuh; merancang sistem penetapan harga gas yang tahan DoS; menciptakan model PoS terdesentralisasi yang tahan lama; dan mengembangkan metode pembangunan blok yang tahan sensor. Ia berargumen bahwa menyelesaikan peningkatan infrastruktur ini selama bertahun-tahun mendatang akan menjadi penting bagi kekuatan teknologi dan komunitas Ethereum yang bertahan lama.

Ia lebih lanjut mencatat, "Mampu mengatakan 'Protokol Ethereum, sebagaimana adanya hari ini, aman secara kriptografis selama seratus tahun' adalah sesuatu yang harus kita upayakan untuk dicapai sesegera mungkin."

Sebelumnya, tokoh kripto tersebut juga bersikeras bahwa jaringan harus lebih fokus pada desentralisasi dan ketahanan daripada efisiensi dan kenyamanan.

