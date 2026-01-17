Prediksi Harga CRV: Target $0,55-$0,72 pada Februari saat Curve Menembus Resistensi Kunci



Prediksi harga CRV menunjukkan momentum bullish yang sedang terbentuk dengan analis menargetkan kisaran $0,55-$0,72. Indikator teknis menunjukkan potensi kenaikan 25-65% jika Curve menembus resistensi $0,45.

Ringkasan Prediksi Harga CRV

• Target jangka pendek (1 minggu): $0,47

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $0,55-$0,72

• Level breakout bullish: $0,45

• Support kritis: $0,41

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Curve

Sentimen analis terkini seputar Curve DAO Token telah berubah semakin bullish, dengan berbagai prediksi yang mengarah pada target kenaikan yang serupa. Jessie A Ellis mencatat pada 10 Januari 2026: "Prediksi harga CRV menunjukkan momentum bullish yang sedang terbentuk dengan target analis di $0,55-$0,72. Perkiraan Curve mengindikasikan potensi kenaikan 33-75% dari level $0,41 saat ini."

Pandangan optimis ini diperkuat oleh Luisa Crawford pada 13 Januari, yang menyatakan: "Prediksi harga CRV menunjukkan momentum bullish dengan indikator teknis memberi sinyal potensi rally ke kisaran $0,55-$0,72 saat Curve menembus level resistensi kunci."

Paling baru, Rongchai Wang menekankan pada 15 Januari: "Prediksi harga Curve (CRV) menunjukkan momentum bullish yang sedang terbentuk saat indikator teknis selaras untuk potensi breakout di atas resistensi $0,44 menuju target $0,55-$0,72."

Konsensus di antara analis ini menunjuk pada potensi kenaikan 25-65% dari level saat ini, bergantung pada penembusan hambatan teknis kunci.

Rincian Analisis Teknis CRV

Indikator teknis saat ini menggambarkan gambaran yang beragam namun semakin optimis untuk CRV. Diperdagangkan di $0,44, token ini berada di atas semua moving average jangka pendek, dengan SMA 7 di $0,42, SMA 20 di $0,41, dan SMA 50 di $0,40. Urutan moving average yang meningkat ini biasanya menandakan momentum bullish.

Pembacaan RSI sebesar 58,43 menempatkan CRV di wilayah netral, memberikan ruang untuk kenaikan lebih lanjut tanpa memasuki kondisi overbought. Namun, histogram MACD di 0,0000 menunjukkan momentum bearish dalam jangka sangat pendek, mengindikasikan potensi konsolidasi sebelum pergerakan berikutnya.

Analisis Bollinger Bands mengungkapkan CRV diposisikan di 0,78 di antara band, dengan band atas di $0,45 bertindak sebagai resistensi langsung. Band tengah di $0,41 selaras dengan SMA 20 dan mewakili support krusial. Indikator Stochastic menunjukkan %K di 86,29 dan %D di 69,03, menunjukkan token mungkin mendekati level overbought dalam jangka pendek.

Level trading kunci menyoroti $0,45 sebagai resistensi langsung dan kuat, sementara support berada di $0,42 (langsung) dan $0,41 (kuat). ATR harian sebesar $0,02 mengindikasikan volatilitas moderat, khas untuk fase konsolidasi sebelum pergerakan signifikan.

Target Harga Curve: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam kasus bullish, CRV menembus secara tegas di atas level resistensi $0,45 dengan konfirmasi volume yang kuat. Ini akan membuka jalur menuju kisaran yang diprediksi analis yaitu $0,55-$0,72, mewakili potensi keuntungan 25-65% dari level saat ini.

Target pertama di $0,55 selaras dengan zona resistensi sebelumnya dan akan memerlukan tekanan beli yang berkelanjutan. Pergerakan ke $0,72 akan membawa CRV lebih dekat ke moving average 200 hari di $0,62, meskipun ini akan mewakili pemulihan signifikan dari level saat ini.

Konfirmasi teknis untuk skenario bullish akan mencakup RSI menembus di atas 65, MACD berubah secara definitif menjadi positif, dan harga penutupan harian secara konsisten di atas $0,45 dengan volume yang meningkat.

Skenario Bearish

Jika CRV gagal menembus di atas $0,45 dan justru jatuh di bawah level support kritis $0,41, target bearish menjadi fokus. Bollinger Band bawah di $0,37 mewakili target penurunan pertama, diikuti oleh potensi pergerakan menuju $0,35 atau lebih rendah.

Faktor risiko mencakup kelemahan pasar cryptocurrency yang lebih luas, pengurangan volume trading, dan kegagalan mempertahankan support di atas moving average kunci. Penembusan di bawah $0,40 akan memberi sinyal bahwa setup bullish saat ini tidak valid.

Haruskah Anda Membeli CRV? Strategi Entry

Untuk trader yang ingin memposisikan di CRV, harga saat ini sekitar $0,44 menawarkan setup risiko-reward yang wajar. Entry konservatif bisa menargetkan pullback ke kisaran $0,42-$0,43, yang selaras dengan support langsung dan SMA 7.

Trader yang lebih agresif mungkin mempertimbangkan entry pada penembusan terkonfirmasi di atas $0,45 dengan volume, menargetkan kisaran $0,55-$0,72 yang diprediksi analis. Level stop-loss harus ditempatkan di bawah $0,41 untuk membatasi risiko penurunan.

Penentuan ukuran posisi harus memperhitungkan volatilitas moderat yang ditunjukkan oleh ATR sebesar $0,02, dan trader harus bersiap untuk potensi konsolidasi sebelum breakout signifikan terjadi.

Kesimpulan

Perkiraan Curve tampak semakin bullish berdasarkan prediksi analis dan indikator teknis. Meskipun momentum jangka pendek menunjukkan beberapa sinyal yang beragam, konvergensi beberapa analis pada kisaran target $0,55-$0,72 menunjukkan potensi kenaikan yang berarti untuk CRV.

Katalis kunci tetap merupakan penembusan tegas di atas resistensi $0,45, yang dapat memicu rally 25-65% yang diprediksi. Namun, kegagalan menembus level ini dapat menyebabkan konsolidasi berkelanjutan atau potensi penurunan menuju $0,37-$0,41.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency sangat spekulatif dan tunduk pada volatilitas ekstrem. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset dan penilaian risiko Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber gambar: Shutterstock