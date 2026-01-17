Lonjakan Transaksi XRP: 1,45 Juta Pengguna Harian Bisa Menjadi Sinyal Reli Harga di Depan, Kata Ahli

Laporan terbaru menunjukkan bahwa XRP telah mencapai level tertinggi transaksi harian dalam hampir enam bulan, menandai momen penting bagi cryptocurrency ini karena menunjukkan adopsi yang meningkat di sistem pembayaran dan aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Khusus untuk Januari 2026, XRP Ledger mencatat 1,45 juta transaksi harian, mengikuti tren naik yang stabil dalam penggunaan jaringan yang dimulai pada akhir 2025, bersamaan dengan pengenalan koridor pembayaran baru melalui platform On-Demand Liquidity Ripple dan integrasi stablecoin seperti RLUSD.

Kesenjangan Antara Permintaan XRP Dan Harga

Pakar pasar Sam Daodu menyoroti dalam laporan terbaru untuk 24/7 Wall St. bahwa tren historis menunjukkan bahwa kesenjangan antara permintaan yang meningkat dan harga yang stagnan sering kali mendahului rally tajam.

Dengan cadangan bursa di level terendah delapan tahun dan arus masuk institusional yang meningkat terlihat pada exchange-traded funds (ETF) XRP, situasi saat ini menunjukkan bahwa altcoin ini mungkin secara diam-diam bersiap untuk breakout berikutnya.

Meskipun terjadi rebound ringan ke $2,42 pada 6 Januari, yang merupakan level tertinggi hampir dua bulan untuk token ini, harganya sejak itu telah turun kembali ke sekitar $2,048 pada saat penulisan. Penurunan ini terjadi meskipun ada lonjakan transaksi, menunjukkan bahwa XRP belum memanfaatkan peningkatan penggunaannya.

Daodu mencatat bahwa ketidaksesuaian antara harga XRP dan aktivitas on-chain-nya bukanlah hal yang tidak biasa. Dia menegaskan bahwa kesenjangan seperti itu antara penggunaan dan harga sering kali menjadi pertanda pergerakan harga yang signifikan, sambil juga menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan reaksi harga saat ini.

Konsolidasi di seluruh pasar adalah salah satu alasan utama, karena Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) diperdagangkan sideways di awal 2026, meredam momentum untuk altcoin seperti XRP.

Selain itu, tekanan profit-taking telah muncul setelah rally XRP pada Juli 2025 hingga $3,65. Banyak pemegang jangka pendek telah mencairkan, menciptakan level resistance yang kuat di kisaran $2,20 hingga $2,50. Sampai katalis baru muncul, Daodu mengklaim XRP mungkin tetap terbatas pada kisaran ini tanpa breakout.

Apakah Breakout Harga Besar Akan Terjadi?

Ke depan, Daodu berpendapat bahwa XRP memiliki kecenderungan historis untuk tertinggal di belakang kemajuan on-chain-nya sebelum memulai pergerakan harga yang eksplosif. Baik pada 2017 dan 2020, lonjakan volume transaksi dan aktivitas wallet mendahului rally signifikan untuk harga token beberapa minggu sebelumnya.

Misalnya, pada kuartal ketiga 2020, transaksi harian XRP tumbuh lebih dari 40% hanya dalam dua bulan, sementara harganya tetap datar di sekitar $0,25, hanya untuk melonjak ke lebih dari $0,70 dalam beberapa minggu di November.

Skenario serupa terjadi pada akhir 2017, di mana metrik penggunaan yang meningkat mendahului lompatan harga XRP dari $0,30 menjadi $3,30 pada awal Januari 2018. Ini menunjukkan bahwa lonjakan transaksi on-chain saat ini bisa menjadi indikator utama dari breakout harga yang tertunda untuk XRP.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com