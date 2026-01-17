BursaDEX+
Wawasan Utama: Cari tahu bagaimana Elon Musk

Harga Dogecoin Turun saat Pertarungan Hukum Elon Musk Vs. OpenAI Menuju Persidangan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 17:30
Wawasan Utama:

  • Ketahui bagaimana pertarungan hukum Elon Musk versus OpenAI dapat mempengaruhi aksi harga Dogecoin.
  • Pola wedge harga DOGE menandakan potensi penembusan meskipun ada tekanan jual jangka pendek baru-baru ini.
  • Buku pesanan yang lebih besar mengungkapkan meningkatnya permintaan DOGE di antara paus.

Akankah harga Dogecoin bereaksi menyusul hasil terbaru dalam pertarungan hukum antara Elon Musk dan OpenAI? Harga DOGE telah berada dalam tren menurun selama 3 hari terakhir, tetapi kasus ini mungkin menentukan laju aksi harga yang menarik.

Sekilas, gugatan Elon Musk versus OpenAI mungkin tidak memiliki pengaruh langsung terhadap aksi harga Dogecoin. Namun, pendiri Tesla secara historis telah mempengaruhi kinerja koin meme ini pada berbagai kesempatan.

Koin meme ini cenderung bereaksi positif atau negatif terhadap hal-hal terkait Elon Musk, sejak dia menyatakan dirinya sebagai ayah Doge. Oleh karena itu, ekspektasi serupa dapat diharapkan, terutama dalam pertarungan hukum profil tinggi antara Musk dan OpenAI.

Pembaruan terbaru mengungkapkan bahwa Hakim Distrik AS Yvonne Gonzalez Rogers telah menolak petisi OpenAI untuk menolak kasus tersebut. Raksasa AI tersebut mengklaim bahwa klaim Musk aneh dan bahwa mereka memiliki pembelaan yang kuat.

Keputusan Hakim secara efektif memberikan keuntungan kepada Elon Musk, dan ini berarti persidangan. Akibatnya, beberapa anggota komunitas Dogecoin mengantisipasi reli berkat hasil ini.

Harga Dogecoin Bisa Berada di Ambang Penembusan

Harga DOGE diperdagangkan sekitar $0,13 pada saat pengamatan, setelah mundur hampir 10% dari tertinggi mingguannya. Ini berarti situasi Elon Musk versus OpenAI tidak berdampak pada permintaan koin meme.

Namun, harga Dogecoin mungkin masih menuju pola bullish, dilihat dari pola grafiknya. Koin meme ini telah diperdagangkan dalam pola wedge dan saat ini berada dalam zona sempit pola tersebut.

Aksi Harga Dogecoin | Sumber: TradingView

Selain itu, DOGE sudah terdiskon lebih dari 54% dari tertinggi September 2025 dan sekitar 82% dari titik harga tertingginya tahun lalu. Harga diskon ini dapat meningkatkan daya tariknya.

RSI harga DOGE telah mendorong lebih tinggi sejak awal Januari 2026. Ini menunjukkan bahwa bulls telah membangun momentum, dan bisa menjadi tanda akumulasi yang meningkat. Ini juga memerlukan penilaian tingkat permintaan yang berlaku.

Apakah Paus Dogecoin Mengakumulasi di Level Terendah Baru-baru Ini?

Aktivitas paus beragam antara pembelian dan penjualan selama 2 hari terakhir. Paus menyumbang lebih dari $6 juta dalam arus masuk bersih di Binance. Spot OKX mencatat arus keluar bersih sedikit lebih dari $4 juta.

Data pasar derivatif mengungkapkan bahwa paus di OKX dan Binance melakukan taruhan bullish. OKX memiliki lebih dari $21 juta dalam long bersih, dan perps Binance memiliki lebih dari $18 juta dalam long bersih. Ini menunjukkan bahwa paus mungkin condong ke arah bulls.

Meskipun data buku pesanan besar menunjukkan paus memiliki bias bullish sedikit, arus spot keseluruhan telah mempertahankan tren negatif sejak 5 Januari.

Arus Spot Dogecoin | Sumber: CoinGlass

Arus spot mungkin juga menjelaskan mengapa Dogecoin gagal reli, bahkan ketika Elon Musk mendapat keuntungan dalam pertarungan hukumnya dengan OpenAI. Koin meme ini mencatat arus keluar spot senilai lebih dari $40 juta dalam 24 jam terakhir.

Singkatnya, harga DOGE mungkin menuju penurunan lebih lanjut jika tekanan jual berlaku. Itu karena masih memiliki ruang untuk menguji ulang kisaran bawah pola wedge-nya sebelum penembusan akhirnya. Namun, harga Dogecoin bisa berada di jalur untuk menembus pola pada akhir Januari.

Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2026/01/17/dogecoin-price-slips-as-elon-musk-vs-openai-legal-battle-heads-to-trial/

