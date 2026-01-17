Hukum Inggris tidak akan membatasi penyebaran bahaya Grok, ungkap mantan anggota parlemen

Seorang mantan anggota parlemen Inggris telah mengungkapkan bahwa pendekatan Inggris dalam hal undang-undangnya tidak akan mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh Grok. Hal ini muncul setelah para menteri Inggris menanggapi reaksi keras yang dihadapi Grok, chatbot kecerdasan buatan milik Elon Musk, dengan mempercepat legislasi untuk melarang pembuatan gambar intim tanpa persetujuan.

Menurut mantan anggota parlemen Inggris tersebut, negara ini mengikuti pendekatan "what-a-mole" dalam mengatur perusahaan teknologi besar. Meskipun telah ada peningkatan dukungan untuk undang-undang tersebut, para ahli juga memperingatkan bahwa perubahan tersebut mungkin tidak cukup jauh untuk membatasi bahaya yang ditimbulkan oleh chatbot AI generatif. "Sepertinya kami tertinggal, karena memang kami tertinggal," kata Harriet Harman, mantan wakil pemimpin Partai Buruh. "Dan sepertinya kami berlari untuk mengejar, karena memang kami mengejar. Dan sepertinya kami memiliki pendekatan yang tersebar, karena memang begitu."

Mantan anggota parlemen mengatakan Inggris tertinggal dalam regulasi AI

Menurut mantan anggota parlemen Inggris tersebut, hal ini termasuk kegagalan negara dalam mengklarifikasi apa yang seharusnya diklasifikasikan sebagai gambar "intim" oleh undang-undang. Meskipun di AS, para pembuat undang-undang telah menggambarkannya sebagai penggambaran ketelanjangan atau pakaian dalam, anggota parlemen belakang dan menteri telah berpendapat bahwa pembuatan gambar tanpa persetujuan dari wanita dan anak-anak dalam bikini dan kaos basah menggunakan Grok menunjukkan kelemahan signifikan dalam pendekatan tersebut.

Sekretaris Teknologi Liz Kendall juga mencatat bahwa undang-undang tersebut ditujukan untuk aplikasi nudifikasi dan mungkin bahkan tidak berlaku untuk Grok. Menurut Clare McGlynn, seorang profesor hukum di Universitas Durham, larangan nudifikasi bukanlah solusi yang akan mengatasi pembuatan gambar seksual dengan Grok, mencatat bahwa itu bahkan tidak akan berlaku untuk chatbot tersebut. Pelanggaran tersebut dirancang untuk hanya berlaku pada aplikasi yang dikembangkan untuk pembuatan gambar intim tanpa persetujuan.

Di sisi lain, Grok dipandang sebagai model kecerdasan buatan serbaguna yang mampu memprediksi gambar, teks, dan kode, dan kemungkinan besar akan berada di luar ruang lingkup undang-undang. Dalam surat kepada anggota parlemen Partai Buruh Chi Onwurah, Kendall menyebutkan bahwa Grok mungkin tidak tercakup dalam proposal tersebut. Dia menyebutkan bahwa selama analisis, mereka mengidentifikasi bahwa tidak semua chatbot tercakup dalam ruang lingkup undang-undang. Namun, dia mencatat bahwa pejabat telah ditugaskan untuk menyelidikinya agar dapat mengatasi kesenjangan tersebut.

Para ahli memperingatkan tentang risiko chatbot AI

Rabu lalu, X merilis pernyataan, mencatat bahwa mereka akan memblokir secara geografis kemampuan pengguna untuk menghasilkan gambar orang nyata dalam pakaian minim, seperti bikini, pakaian dalam, dan pakaian serupa, di wilayah di mana saat ini ilegal. Masih harus dilihat apakah gambar serupa masih dapat dihasilkan menggunakan aplikasi Grok mandiri atau situs web. xAI, perusahaan induk Grok, tidak mengungkapkan apakah itu akan terjadi atau apakah penegakan akan mencakup bagian-bagian ini.

Perdebatan ini terungkap dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (VAWG) yang dilakukan menggunakan teknologi. Laporan mengklaim bahwa sekitar satu dari 10 pelanggaran yang tercatat yang melibatkan VAWG sudah memiliki elemen digital, sesuatu yang menurut para ahli sangat meremehkan skala sebenarnya. Orang-orang muda lebih rentan terhadap lebih banyak risiko karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu online. Menurut para aktivis, kecerdasan buatan dapat menjadi akselerator bahaya.

Kelompok tersebut juga menyebutkan bahwa AI memungkinkan penyalahgunaan untuk dihasilkan dan dibagikan dalam skala yang lebih besar. Sementara itu, para ahli telah memperingatkan bahwa kontroversi chatbot AI lainnya kemungkinan akan muncul di masa depan. Michael Birtwistle, direktur asosiasi di Ada Lovelace Institute, sebuah badan riset AI, menyebutkan bahwa titik-titik api masa depan dapat mencakup anak-anak yang ditargetkan dengan interaksi seksual dari chatbot atau asisten AI yang memberikan nasihat kesehatan atau keuangan yang dipertanyakan kepada pengguna mereka.

