GitHub Actions Cache Mendapat Batas Kecepatan 200 Unggahan Per Menit



Rongchai Wang



GitHub memperkenalkan pembatasan laju untuk entri cache Actions pada 200 unggahan per menit per repositori, mengatasi masalah stabilitas sistem akibat unggahan volume tinggi.

GitHub telah menerapkan batas laju baru pada sistem cache Actions-nya, membatasi unggahan hingga 200 entri cache baru per menit untuk setiap repositori. Perubahan yang diumumkan pada 16 Januari 2026 ini menargetkan repositori yang membebani sistem cache dengan unggahan cepat beruntun dan menyebabkan masalah stabilitas di seluruh platform.

Unduhan tetap tidak terpengaruh. Jika alur kerja Anda menarik entri cache yang ada, tidak ada yang berubah. Pembatasan ini secara khusus menargetkan pembuatan entri baru—sebuah perbedaan yang penting bagi tim yang menjalankan build paralel yang menghasilkan data cache segar.

Mengapa sekarang? GitHub menyebutkan "cache thrash" sebagai penyebabnya. Repositori yang mengunggah volume besar entri cache dalam ledakan singkat menurunkan kinerja untuk semua orang di infrastruktur bersama. Batas 200 per menit memberikan ruang yang cukup bagi pengguna berat untuk kasus penggunaan yang sah sambil mencegah jenis penyalahgunaan yang merusak stabilitas sistem.

Bagian dari Pembaruan Actions yang Lebih Luas

Pembatasan laju ini hadir di tengah beberapa perubahan signifikan pada ekonomi GitHub Actions. Awal bulan ini, GitHub menurunkan harga pada hosted runner sebesar 15% hingga 39% tergantung ukuran. Tetapi berita yang lebih besar terjadi pada 1 Maret 2026, ketika penggunaan self-hosted runner di repo pribadi mulai dikenakan biaya $0,002 per menit—biaya baru yang mendorong beberapa tim untuk mempertimbangkan kembali arsitektur CI/CD mereka sepenuhnya.

Sistem cache itu sendiri mendapat peningkatan pada akhir 2025, dengan repositori sekarang dapat melebihi batas 10 GB sebelumnya melalui harga bayar sesuai pemakaian. Setiap repo masih mendapat 10 GB gratis, tetapi pengguna berat sekarang dapat membeli lebih banyak daripada terus-menerus melawan kebijakan penghapusan.

Yang Harus Diperiksa Tim

Sebagian besar alur kerja tidak akan merasakan batasan ini. Tetapi jika Anda menjalankan build matriks yang menghasilkan kunci cache unik di puluhan pekerjaan paralel, lakukan perhitungan. Matriks 50 pekerjaan yang selesai secara bersamaan secara teoritis dapat mencapai 200 unggahan cache dalam waktu kurang dari satu menit jika setiap pekerjaan membuat beberapa entri.

Perbaikannya sederhana: konsolidasikan kunci cache jika memungkinkan, atau atur penyelesaian pekerjaan secara bertahap jika Anda benar-benar mendekati batas. GitHub belum mengumumkan dasbor pemantauan untuk laju unggahan cache, jadi tim yang khawatir tentang mencapai batas perlu mengaudit log alur kerja mereka secara manual.

Sumber gambar: Shutterstock