Opini: Tiongkok harus meninjau kembali keseimbangan antara inovasi dan regulasi di sektor mata uang kripto, memperbaiki sistem internalnya, dan memperkuat kerja sama regulasi internasional.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 17:17
PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa Caixin menerbitkan artikel oleh Zhang Ming, Wakil Direktur Institut Ekonomi dan Politik Dunia di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, berjudul "Langkah Apa yang Dapat Diambil Tiongkok untuk Menghadapi Tantangan Cryptocurrency?" Artikel tersebut menunjukkan bahwa sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan kekuatan keuangan digital yang sedang berkembang, Tiongkok perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam tata kelola mata uang digital global. Artikel ini menyarankan untuk memulai dari internal dengan meningkatkan sistem respons sendiri, termasuk mempercepat pengembangan dan penerapan yuan digital, mempromosikan regulasi cryptocurrency yang cerdas dan presisi serta mempercepat formulasi dan implementasi standar regulasi internasional yang terpadu (seperti aturan anti pencucian uang cryptocurrency), meninjau kembali keseimbangan antara inovasi dan regulasi di bidang cryptocurrency, mempromosikan integrasi stablecoin dengan sistem keuangan tradisional dalam lingkup yang terkendali, dan memperkuat R&D internasional serta kerja sama di bidang CBDC dan kerja sama regulasi internasional di bidang cryptocurrency.

