Tim Solayer menyetor 18,32 juta token LAYER senilai $3 juta ke Binance.

PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, tim Solayer telah menyetor 18,32 juta token $LAYER senilai $3 juta ke Binance. Dompet tersebut telah menerima 34,88 juta token $LAYER (senilai $21,65 juta) dan saat ini memegang 16,56 juta token $LAYER (senilai $2,7 juta).

