Harga Bitcoin Menuju $100K: Mengapa Semua Mata Tertuju pada Short-Term Holders

Harga Bitcoin melanjutkan awal yang panas di tahun baru minggu ini, melompat di atas level $97.000 untuk pertama kalinya sejak November 2025. Cryptocurrency unggulan ini kembali memicu perdebatan tentang fase pasar saat ini dalam upaya terbarunya untuk merebut kembali valuasi enam digit.

Setelah melampaui level teknis $94.000 yang sebelumnya tangguh, harga Bitcoin tampaknya siap melewati level $100.000 lagi. Namun, evaluasi on-chain terbaru telah membawa fokus pada fenomena yang sedang berlangsung di antara sekelompok investor tertentu di pasar.

Aksi Harga Bitcoin Dapat Bergantung Pada Harga Realisasi STH

Dalam postingan 16 Januari di platform X, analis kripto pseudonim Darkfost mengungkapkan bahwa harga realisasi rata-rata dari pemegang Bitcoin jangka pendek (STH) adalah level kunci lainnya yang perlu diperhatikan. Level harga ini mewakili harga rata-rata di mana investor BTC terbaru (1-3 bulan) memperoleh koin mereka.

Menurut data yang disorot oleh Darkfost, harga realisasi STH ini saat ini berada di sekitar $102.000, yang berarti mayoritas investor Bitcoin jangka pendek mengalami kerugian. Pakar pasar mencatat bahwa evaluasi khusus ini disesuaikan untuk memperhitungkan 800.000 BTC yang baru-baru ini dipindahkan oleh Coinbase.

Darkfost mencatat bahwa, ketika harga Bitcoin mendekati harga realisasi pemegang jangka pendek, para investor terjebak di antara dua pilihan utama. Entah kelompok investor ini bertahan dan berharap untuk kenaikan lebih lanjut, atau mereka keluar begitu mencapai titik impas.

Mengingat mereka adalah kelompok investor yang paling reaktif, pemegang Bitcoin jangka pendek tidak ragu mengambil keuntungan jangka pendek, seperti yang ditunjukkan oleh arus masuk exchange terbaru. Namun, Darkfost mencatat bahwa level harga realisasi STH akan menjadi sangat penting untuk diamati setelah semua pengambilan keuntungan selesai.

Darkfost mengatakan bahwa harga Bitcoin yang diperdagangkan di bawah basis biaya ini secara historis mewakili peluang akumulasi yang baik. Namun demikian, analis memperingatkan bahwa periode pasar bearish harus dikecualikan, karena pemegang jangka pendek cenderung mengalami penurunan dan penderitaan yang berkepanjangan selama musim ini.

Basis Biaya STH Kunci Untuk Momentum Kembali Berakselerasi

Analis Glassnode Chris Beamish setuju dalam postingan terbaru di X bahwa harga realisasi rata-rata STH adalah titik belok kunci. Menurut pakar pasar, harga Bitcoin merebut kembali basis biaya ini akan menandakan bahwa pembeli baru-baru ini kembali mendapat keuntungan.

Beamish menyatakan bahwa merebut kembali harga realisasi STH akan diperlukan agar momentum bullish kembali berakselerasi, sementara kegagalan melakukannya akan membuat pasar BTC tetap dalam mode pemulihan. Pada saat penulisan ini, harga Bitcoin berada di sekitar $95.300, tidak mencerminkan perubahan signifikan dalam sehari terakhir.

Sumber: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-price-to-100k-eyes-are-on-short-term-holders/