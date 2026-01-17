Komite Kehakiman Senat Menandai 'Kesenjangan' Pengawasan DeFi dalam RUU Kripto AS

Struktur pasar kripto yang lebih luas, CLARITY Act, menghadapi hambatan lain, kali ini dari Komite Kehakiman Senat.

Ketua Komite, Chuck Grassley (R-Iowa), dan anggota peringkat, Dick Durbin (D-Illinois), menyuarakan kekhawatiran tentang salah satu bagian RUU tersebut.

Mereka menunjukkan bahwa hal itu akan mengecualikan beberapa pengembang perangkat lunak DeFi dari persyaratan lisensi keuangan untuk bisnis transmisi uang (MTB).

Dalam surat kepada Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott dan Anggota Peringkat Elizabeth Warren (D‑Massachusetts), Senator Grassley dan Durbin menekankan bahwa mereka tidak dikonsultasikan. Mereka berargumen bahwa mandat tersebut tetap berada dalam yurisdiksi mereka.

Komite Kehakiman Senat melangkah lebih jauh, memperingatkan bahwa pengecualian RUU tersebut "melemahkan" kode pidana federal. Mereka menekankan bahwa kode ini adalah alat penegakan penting bagi Departemen Kehakiman dalam memerangi kejahatan serius.

Surat tersebut lebih lanjut menyatakan,

Para senator memperingatkan bahwa pengecualian yang diusulkan dapat memungkinkan pendiri, seperti Roman Storm dari mixer kripto Tornado Cash, untuk bebas, bahkan setelah memfasilitasi pencucian hasil kejahatan skala besar.

Sebagai konsekuensinya, Komite Kehakiman mendesak rekan-rekan perbankan mereka untuk menolak pengecualian ini. Mereka menekankan perlunya menutup "celah" pengawasan DeFi potensial dalam RUU tersebut untuk memastikan akuntabilitas.

Perbankan Senat membela perlindungan pengembang

Untuk perspektif, Storm dihukum karena konspirasi mengoperasikan MTB tanpa izin meskipun tidak memiliki hak asuh dana atau kontrol diskresi atas transaksi.

Bagian RUU ini, yang dikenal sebagai Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), ditambahkan ke legislasi kripto yang lebih luas.

Tujuannya adalah untuk melindungi pengembang perangkat lunak dari apa yang disebut pembuat undang-undang sebagai penuntutan "tidak adil". Secara khusus, ini berusaha untuk melindungi mereka dari kewajiban berdasarkan Bank Secrecy Act dan hukum pidana.

Bahkan Cynthia Lummis yang pro-kripto mendukung pengecualian ini, asalkan platform tidak mengontrol dana atau transaksi.

Sumber: X/Cynthia Lummis

Sebagai tanggapan terhadap klaim Kehakiman Senat, juru bicara Tim Scott, Jeff Naft, mengatakan kepada Politico bahwa BRCA berada dalam Komite Perbankan dan menambahkan,

Ketidakpastian mengguncang RUU kripto

Kemajuan RUU tersebut mengalami hambatan setelah Coinbase menarik dukungan, dengan alasan 'terlalu banyak masalah' termasuk larangan hadiah stablecoin.

Sikap CEO Coinbase Brian Armstrong "tidak ada RUU, lebih baik daripada RUU yang buruk" telah membuat industri terpecah, mengintensifkan ketidakpastian tentang jalan ke depan RUU tersebut.

Meski demikian, Gedung Putih dilaporkan tidak senang dengan langkah Coinbase, menyebutnya sebagai 'rug-pull' terhadap seluruh industri.

Menurut reporter Eleanor Terrett, mengutip orang dalam, Gedung Putih juga akan menarik dukungan jika Coinbase kembali ke negosiasi, menambahkan bahwa,

Masih harus dilihat apakah RUU tersebut akan mendapatkan kembali momentum dalam beberapa hari mendatang.

Pemikiran Akhir

Kehakiman Senat mendesak penolakan pengecualian pengembang perangkat lunak DeFi untuk memperkuat pengawasan DoJ di ruang tersebut.

Gedung Putih dilaporkan memperingatkan Coinbase untuk kembali ke negosiasi atau berisiko kehilangan dukungan.