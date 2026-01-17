BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Strive Acquires Semler Scientific, Increases Bitcoin Holdings muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Strive menyelesaikan akuisisi Semler ScientificPostingan Strive Acquires Semler Scientific, Increases Bitcoin Holdings muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Strive menyelesaikan akuisisi Semler Scientific

Strive Mengakuisisi Semler Scientific, Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 19:14
Bitcoin
BTC$95,124.56-0.38%
WorldAssets
INC$1.0242-2.15%
Nowchain
NOW$0.00079+3.94%
Poin-Poin Penting:
  • Strive menyelesaikan akuisisi Semler Scientific, meningkatkan aset BTC.
  • Perubahan kepemimpinan diumumkan di Strive Inc.
  • Strive kini menempati peringkat ke-11 perusahaan publik terbesar dalam kepemilikan BTC.

Strive Inc., perusahaan layanan keuangan Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, telah menyelesaikan akuisisi Semler Scientific, memperkuat posisinya dengan 12.797,9 BTC sebagai entitas terbesar ke-11 secara global.

Akuisisi ini memperkuat kepemilikan BTC Strive, memposisikannya secara strategis di pasar dan berpotensi mempengaruhi trajektori keuangan serta posisi kompetitifnya dalam lanskap cryptocurrency.

Kepemilikan Bitcoin Strive Melonjak Pasca-Akuisisi

Ekspansi berani ini meningkatkan kepemilikan Bitcoin Strive menjadi 12.797,9 BTC, yang kini menempatkannya sebagai perusahaan publik terbesar ke-11 berdasarkan kepemilikan Bitcoin secara global, melampaui nama-nama terkemuka seperti Tesla.

Sebagai respons terhadap merger ini, Strive menunjuk Avik Roy sebagai Chief Strategy Officer, sementara Eric Semler dan Joe Burnett juga ditugaskan dalam peran kepemimpinan baru. Tidak ada komentar yang tersedia dari individu-individu kunci pada saat itu.

Langkah Strategis dan Wawasan Pasar Pasca-Merger

Tahukah Anda? Merger Strive dengan Semler tidak hanya memperkuat strategi Bitcoin-nya tetapi juga mencerminkan masa lalu di mana akuisisi strategis semacam itu sering kali menghasilkan pergeseran substansial dalam persepsi dan valuasi pasar.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) saat ini dihargai $95.061,16, dengan kapitalisasi pasar formatNumber(1.899.032.068.472,78) dan volume perdagangan menunjukkan penurunan 45,47% dalam 24 jam terakhir. Pasokan yang beredar saat ini adalah 19.976.950 BTC.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 11:07 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menyoroti potensi ambiguitas regulasi seputar merger semacam itu. Langkah strategis ini menyelaraskan kembali prospek keuangan, memposisikan Strive sebagai entitas yang kuat dalam ruang perbendaharaan Bitcoin.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/bitcoin/strive-acquires-semler-boosts-bitcoin-holdings/

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,123.69
$95,123.69$95,123.69
-0.47%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57