Strive Mengakuisisi Semler Scientific, Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin

Poin-Poin Penting: Strive menyelesaikan akuisisi Semler Scientific, meningkatkan aset BTC.

Perubahan kepemimpinan diumumkan di Strive Inc.

Strive kini menempati peringkat ke-11 perusahaan publik terbesar dalam kepemilikan BTC.

Strive Inc., perusahaan layanan keuangan Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, telah menyelesaikan akuisisi Semler Scientific, memperkuat posisinya dengan 12.797,9 BTC sebagai entitas terbesar ke-11 secara global.

Akuisisi ini memperkuat kepemilikan BTC Strive, memposisikannya secara strategis di pasar dan berpotensi mempengaruhi trajektori keuangan serta posisi kompetitifnya dalam lanskap cryptocurrency.

Kepemilikan Bitcoin Strive Melonjak Pasca-Akuisisi

Ekspansi berani ini meningkatkan kepemilikan Bitcoin Strive menjadi 12.797,9 BTC, yang kini menempatkannya sebagai perusahaan publik terbesar ke-11 berdasarkan kepemilikan Bitcoin secara global, melampaui nama-nama terkemuka seperti Tesla.

Sebagai respons terhadap merger ini, Strive menunjuk Avik Roy sebagai Chief Strategy Officer, sementara Eric Semler dan Joe Burnett juga ditugaskan dalam peran kepemimpinan baru. Tidak ada komentar yang tersedia dari individu-individu kunci pada saat itu.

Langkah Strategis dan Wawasan Pasar Pasca-Merger

Tahukah Anda? Merger Strive dengan Semler tidak hanya memperkuat strategi Bitcoin-nya tetapi juga mencerminkan masa lalu di mana akuisisi strategis semacam itu sering kali menghasilkan pergeseran substansial dalam persepsi dan valuasi pasar.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) saat ini dihargai $95.061,16, dengan kapitalisasi pasar formatNumber(1.899.032.068.472,78) dan volume perdagangan menunjukkan penurunan 45,47% dalam 24 jam terakhir. Pasokan yang beredar saat ini adalah 19.976.950 BTC.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 11:07 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menyoroti potensi ambiguitas regulasi seputar merger semacam itu. Langkah strategis ini menyelaraskan kembali prospek keuangan, memposisikan Strive sebagai entitas yang kuat dalam ruang perbendaharaan Bitcoin.