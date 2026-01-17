Ripple Memperkenalkan University Digital Asset Xcelerator untuk Memajukan Inovasi XRP

Ripple telah meluncurkan UDAX dengan UC Berkeley, mendukung 9 startup XRP Ledger melalui program akselerator 6 minggu.

Ripple mengadakan demo day dengan developer XRPL dan 13 perusahaan VC, dengan sambutan dari Chris Larsen dan David Schwartz.

Ripple telah meluncurkan University Digital Asset Xcelerator (UDAX), sebuah program baru yang dibuat bersama UC Berkeley untuk mendukung tim tahap awal yang membangun di XRP Ledger (XRPL). Akselerator ini memperluas University Blockchain Research Initiative (UBRI) Ripple yang telah berjalan lama, yang berfokus pada menghubungkan penelitian akademis dengan pengembangan blockchain praktis.

UDAX diposisikan sebagai jembatan antara pengembangan prototipe dan kesiapan institusional. Ripple mengatakan inisiatif ini dibangun untuk memberikan founder dukungan teknis, mentoring, dan akses ke jaringan pendanaan untuk membantu proyek berkembang dalam ekosistem XRP.

Kelompok pertama, UDAX–UC Berkeley, dimulai pada musim gugur 2025 dan berjalan sebagai pilot enam minggu. Insinyur Ripple bekerja dengan fakultas UC Berkeley, dosen, dan spesialis industri untuk membimbing sembilan startup melalui pengembangan produk dan persiapan penggalangan dana. Program ini dibuka dengan summit tatap muka di Berkeley, diikuti oleh sesi coaching terstruktur dan periode kerja yang bertujuan untuk memajukan proyek menuju deployment.

Pilot ditutup dengan summit dan demo day di kantor pusat Ripple di San Francisco. Co-founder Ripple Chris Larsen dan CTO Emeritus David Schwartz mengambil bagian dalam acara tersebut, di mana para founder mempresentasikan kepada developer XRPL, kepemimpinan Ripple, dan perwakilan venture capital.

Startup XRP Bergerak Menuju Deployment Mainnet

Startup dalam kelompok perdana mencakup area seperti pasar modal tertoken, asuransi terdesentralisasi, pembayaran, dan alat yang berfokus pada kreator. WaveTip, alat tipping untuk streamer Twitch, pindah ke XRPL Mainnet selama program dan diluncurkan melalui Chrome Web Store. X-Card, yang mengubah koleksi fisik menjadi aset yang dapat diperdagangkan, melaporkan onboarding lebih dari $1,5 juta dalam inventaris.

Peserta lain mencatat pertumbuhan terukur selama enam minggu. BlockBima, yang membangun asuransi mikro risiko iklim untuk komunitas yang kurang terlayani, melaporkan pengguna aktif meningkat tiga kali lipat dan menyempurnakan pitch penggalangan dananya melalui sesi mentor. Ripple mengatakan tim melaporkan rata-rata peningkatan 67% dalam kematangan produk dan peningkatan rata-rata 92% dalam kepercayaan penggalangan dana pada akhir kelompok.

Dalam pasar kredit tertoken, CRX Digital Assets bekerja mengekspor penawaran kredit Brasil ke pasar global dan melaporkan peningkatan volume tertoken dari $39 juta menjadi $58 juta. Tim tersebut menggunakan jaringan pembayaran Ripple untuk menguji bagaimana institusi dapat menggunakan rel berbasis XRPL untuk mencapai likuiditas internasional.

Blockroll memperkenalkan produk kartu virtual yang didukung stablecoin yang ditujukan untuk pekerja lepas Afrika dan merujuk RLUSD sebagai bagian dari pendekatannya terhadap penyelesaian stablecoin. Tim lain termasuk Spout, yang mengembangkan model tokenisasi ekuitas, EXFIL, yang berfokus pada intelijen ancaman blockchain, dan Mintara Labs, yang menguji underwriting asuransi crypto-bank selama program.

Ripple mengatakan kelompok UDAX tambahan mungkin akan menyusul, dengan fokus berkelanjutan pada perluasan aktivitas developer di seluruh ekosistem XRP Ledger. Pada saat pelaporan, token Ripple (XRP) diperdagangkan pada $2,06, turun 0,17% selama 24 jam terakhir.