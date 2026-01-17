Tokyo bergabung dalam tindakan keras global terhadap Grok terkait gambar AI yang kasar

Pada hari Jumat, Jepang mengumumkan sedang menyelidiki X terkait gambar-gambar tidak pantas yang dihasilkan oleh layanan AI Musk, Grok. Pemerintah berencana mengeksplorasi semua langkah untuk menghentikan pembuatan gambar tidak pantas.

Menteri Keamanan Ekonomi Kimi Onoda menyatakan bahwa Kantor Kabinet Jepang meminta X untuk segera melakukan perbaikan, namun perusahaan tersebut belum merespons.

Tokyo menekan X untuk memberikan jawaban tentang kontrol Grok

Pejabat Tokyo mengirimkan pertanyaan tertulis kepada X tentang langkah-langkah untuk menghentikan deepfake dan gambar yang melanggar privasi, kekayaan intelektual, dan hak kemiripan.

Onoda, yang juga menjabat sebagai menteri negara untuk strategi AI, mengatakan dalam konferensi pers Jumat bahwa semua opsi, termasuk tindakan hukum, sedang dipertimbangkan jika tidak ada perbaikan. Dia menambahkan bahwa mereka akan merespons jika masalah serupa muncul di platform media sosial lainnya.

Menteri tersebut mengatakan sangat mengkhawatirkan bahwa orang masih dapat menghasilkan gambar seperti itu. Namun, dia mencatat bahwa AI itu sendiri tidak bisa disalahkan. Dia percaya pemerintah Jepang harus mengeksplorasi berbagai solusi untuk masalah yang sebenarnya.

Onoda berbicara setelah Inggris dan Kanada mengumumkan bahwa mereka memajukan penyelidikan mereka terhadap Grok.

Jepang berupaya mengatur AI sambil bertujuan menyaingi AS dan China di bidang vital ini. Undang-undang AI-nya, yang berlaku sejak September, tidak memiliki sanksi dan membatasi tindakan pemerintah pada penyelidikan dan panduan resmi untuk pelanggaran.

Otoritas di seluruh dunia bergerak melawan Grok

Otoritas di seluruh dunia telah berusaha membatasi chatbot AI tersebut setelah pengguna menemukan bahwa ia dapat menghasilkan gambar seksual perempuan dan anak di bawah umur.

Bulan ini, Grok menghadapi kritik keras dari pengguna dan pemerintah di negara-negara dari Malaysia hingga Italia karena betapa mudahnya digunakan untuk mengubah foto dengan cara seksual atau merendahkan

Filipina dan Indonesia telah melarang sementara akses ke Grok karena menghasilkan gambar eksplisit.

Kanada, California, Uni Eropa, dan anggota Uni Eropa seperti Prancis sedang memeriksa apakah gambar Grok melanggar hukum setempat.

Pada akhir hari Rabu, xAI mengumumkan perubahan untuk menghentikan pengguna Grok dari mengubah gambar orang nyata yang mengenakan pakaian terbuka seperti bikini.

xAI menyatakan membatasi pengguna berdasarkan lokasi dari membuat gambar orang dengan pakaian terbuka di tempat yang ilegal, tetapi tidak menyebutkan area mana.

Sejak itu, perusahaan telah membatasi fitur pembuatan gambarnya dan menempatkannya di balik paywall.

Pada hari Rabu, Elon Musk menyatakan dia tidak mengetahui adanya gambar telanjang anak di bawah umur yang dibuat oleh Grok.

Dia mengatakan "tidak mengetahui adanya gambar telanjang anak di bawah umur yang dihasilkan oleh Grok. Benar-benar nol. Jelas, Grok tidak secara spontan menghasilkan gambar, ia melakukannya hanya sesuai permintaan pengguna."

Sekitar satu gambar diunggah setiap menit di X, menurut Copyleaks. Genevieve Oh, seorang peneliti internet independen, meninjau postingan @Grok di X selama 24 jam. Sekitar 6.700 gambar per jam yang dihasilkan oleh chatbot ditandai sebagai sugestif secara seksual atau telanjang.

