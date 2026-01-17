Pusat data luar angkasa dipandang saat NASA merencanakan misi Artemis II

NASA (kini di bawah kepemimpinan rekan dekat Elon Musk, Jared Isaacman) baru saja memulai langkah berikutnya dalam membangun infrastruktur permanen di sekitar bulan, dan itu termasuk rencana untuk pusat data berbasis luar angkasa.

Pada hari Sabtu, badan tersebut mulai menggelar roket besar dan kapsul krunya ke landasan peluncuran di Kennedy Space Center di Florida. Penggelaran ini adalah bagian dari Artemis II, yang akan membawa empat astronot mengelilingi bulan dan kembali. Roket bergerak perlahan, secara harfiah. Ini hanya perjalanan sejauh empat mil, tetapi penggelarannya memakan waktu dua belas jam.

Ini bukan hal baru. Ini adalah Space Launch System (SLS) yang dibangun oleh Boeing, dengan kapsul Orion dari Lockheed Martin berada di atasnya.

Sistem ini telah dalam pengembangan selama sekitar lima belas tahun, dengan hanya satu penerbangan tanpa awak pada tahun 2022. Penerbangan uji tersebut mengorbit bulan. Setiap peluncuran menelan biaya lebih dari $4 miliar, dan sudah terlambat bertahun-tahun dari jadwal.

NASA memulai tes landasan saat Kongres berdebat soal biaya

Begitu roket tiba di landasan, kru NASA mulai melakukan persiapan. Mereka mulai menghubungkan peralatan darat, menguji perangkat keras, dan memeriksa segala sesuatu di lokasi. Mereka bekerja menuju pencapaian besar berikutnya: latihan hitung mundur penuh pada akhir Januari.

Saat itulah mereka mengisi bahan bakar roket dan menjalankan semua langkah akhir menuju peluncuran. Tidak ada yang bergerak maju sampai tes tersebut lulus.

"Wet dress adalah tes besar di landasan. Itulah yang harus diperhatikan," kata Charlie, direktur peluncuran.

Peluncuran sebenarnya kini dijadwalkan pada bulan April. Awalnya direncanakan untuk akhir 2024, tetapi penundaan mendorongnya. Misi Artemis II akan mengirim kru mengelilingi bulan, kemudian membawa mereka pulang dalam waktu sepuluh hari. Ini adalah penerbangan manusia pertama dari SLS. Penerbangan berikutnya (Artemis III) akan menempatkan astronot kembali ke bulan. Yang satu itu diharapkan pada tahun 2027.

Uang di balik ini sama gilanya. Anggaran Donald Trump untuk tahun ini ingin menghentikan SLS setelah penerbangan ketiganya. Dia menyebutnya "sangat mahal dan tertunda."

Tetapi Ted Cruz campur tangan dan mendapatkan $4,1 miliar ditambahkan kembali melalui One Big Beautiful Bill Act, yang ditandatangani Trump pada bulan Juli.

Bezos dan Musk melirik orbit bulan untuk dorongan pusat data baru

Sementara penggelaran roket terjadi, Elon Musk dan Jeff Bezos sudah berpikir beberapa langkah ke depan. Keduanya sedang mengerjakan desain untuk pusat data berbasis luar angkasa.

Ini akan mengorbit bulan dan berjalan dengan dinginnya luar angkasa alih-alih membebani jaringan listrik Bumi. Jenis pusat data ini menghabiskan listrik seperti gila, dan menjaga mereka tetap dingin itu mahal. Menempatkannya di luar angkasa membuat lebih mudah untuk mengelola semua panas itu.

"Ini adalah jenis hari yang kami jalani," kata John, yang memimpin tim misi Artemis II.

NASA mengatakan hitung mundur akan berlanjut sepanjang Januari. Tim akan melakukan sapuan terakhir sebelum latihan akhir. Jika tidak ada yang rusak, mereka akan meluncur pada musim semi. Dan jika itu berhasil, bulan menjadi zona teknologi besar berikutnya.

