Postingan Axie Infinity (AXS) Melonjak 60%, Menembus $2—Apakah GameFi Akhirnya Bangkit? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Harga Axie Infinity (AXS) kembali bergerak, dan melakukan apa yang biasanya dilakukan token GameFi ketika sentimen berubah: bergerak cepat dan menarik perhatian. Setelah berbulan-bulan relatif tenang, AXS telah melonjak kembali di atas zona $2, mencatat rebound multi-hari yang tajam yang melampaui banyak koin yang lebih besar secara persentase. Namun, cerita yang lebih besar bukan hanya tentang harga—melainkan kumpulan perubahan ekosistem yang terjadi bersamaan, tepat ketika trader mulai melirik token gaming lagi.

Ini memunculkan pertanyaan akhir pekan yang jelas: Apakah GameFi akhirnya bangkit di 2026—atau ini hanya dead-cat bounce yang didorong oleh likuiditas tipis dan leverage?

Mengapa Harga AXS Naik Hari Ini

Reli ini didorong oleh kombinasi aliran (trader yang berotasi ke GameFi) dan katalis nyata yang berasal dari ekonomi token Axie.

Emisi SLP Dihentikan di Axie Origins

Axie Infinity mengumumkan bahwa emisi SLP dalam mode permainan Origins akan dihentikan mulai 7 Januari 2026, dengan alasan bahwa struktur reward sebelumnya menciptakan peluang untuk farming otomatis/bot yang merugikan ekonomi in-game jangka panjang. SLP masih tetap dapat digunakan untuk crafting dan morphing, tetapi perubahan kuncinya adalah loop "farm and dump" terganggu.

bAXS Diposisikan sebagai Tuas Tokenomics Baru

Bersamaan dengan perubahan SLP, Axie meluncurkan bAXS, yang digambarkan sebagai token yang diperoleh dari gameplay yang dapat digunakan dalam ekosistem (dibelanjakan, di-stake, atau dijual), dengan fase awal dilaporkan terikat pada akun. Liputan seputar peluncuran ini menempatkan bAXS sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi tekanan jual dan meningkatkan engagement.

2026 Dibingkai sebagai Tahun "Big Swings"

Komentar terbaru seputar arah Axie untuk 2026 menyoroti kesediaan untuk mengambil risiko lebih besar dan melakukan "big swings" untuk menyegarkan ekosistem. Pesan itu penting karena reli GameFi sering berjalan pada kepercayaan terlebih dahulu—trader membeli kemungkinan kebangkitan sebelum buktinya muncul.

Seberapa Tinggi Harga Axie Infinity (AXS) Bisa Naik Selanjutnya?

Harga AXS melonjak dan mempertahankan level kunci, lebih dari token GameFi mana pun, menunjukkan peningkatan engagement trader dan likuiditas yang berputar dalam ekosistem. Volume telah meningkat secara konsisten selama beberapa hari terakhir, mencatat tertinggi lebih dari $435 juta. Gaming web 3 mendapat perhatian lagi dan dengan pergerakan yang kuat, perhatian sekarang terpusat pada harga AXS dan apakah pergerakan berikutnya bisa di atas $2,5 atau tidak?

Kenaikan terbaru telah mendorong harga AXS ke dalam zona resistance penting antara $2,04 dan $2,14, sementara lonjakan dapat membantu token untuk memasuki kisaran permintaan. CMF menampilkan kenaikan yang kuat, menunjukkan harga ditutup mendekati tertinggi, dan volume mendukung pergerakan. Selain itu, A/D juga mendukung narasi bullish, karena pembeli menyerap pasokan, sementara pergerakan vertikal mendadak menandakan pembelian besar.

Indikator-indikator ini secara gabungan menunjukkan ada aliran likuiditas yang signifikan dan para trader mengakumulasi daripada mengambil profit.

Akankah Harga AXS Mencapai $3 Bulan Ini?

GameFi mulai bangkit lagi seiring sentimen crypto yang lebih luas menjadi optimis di awal tahun. Dalam kondisi ini, Axie Infinity (AXS) memiliki ruang untuk meluas, dan pergerakan menuju $3+ terlihat dapat dicapai jika pembeli tetap mengendalikan. Meski begitu, indikator momentum sudah berjalan panas, jadi leg berikutnya yang lebih tinggi mungkin datang hanya setelah cooldown singkat atau konsolidasi. Jika bulls mempertahankan level kunci selama jeda itu dan nada pasar secara keseluruhan tetap mendukung, AXS masih bisa melampaui $3 di akhir bulan ini.