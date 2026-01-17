BursaDEX+
Bitcoin Mengisi Gap CME $94.800, Bidik Rally $100K

Penulis: InsidebitcoinsSumber: Insidebitcoins
2026/01/17 19:37
Bitcoin telah menutup gap futures CME mendekati $94.800, sebuah pencapaian teknis yang dipandang analis sebagai sinyal bullish.

Gap CME terbentuk ketika pergerakan harga Bitcoin di akhir pekan pada pasar spot 24/7 menciptakan rentang harga yang tidak terisi pada grafik futures CME, yang tidak melakukan perdagangan di akhir pekan.

Secara historis, jika gap ini bertindak sebagai titik fokus bagi trader teknikal, gap tersebut cenderung dikunjungi kembali dan diisi oleh aksi harga berikutnya.

Berdasarkan grafik futures CME BTC, gap mendekati $94.800 kini telah terisi, sebuah kondisi untuk kenaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, penutupan mingguan di atas level $94.000 dapat membuka pintu bagi BTC untuk memperpanjang reli menuju ambang batas $100.000.

BTCCME Futures: TradingViewBTCCME Futures: TradingView

Gap CME adalah level signifikan di tengah ketahanan harga baru-baru ini di atas $90.000, di mana bulls telah mempertahankan area support sebelum melakukan rebound. BTC turun ke bawah $94.000 dan sejak itu bergerak menuju $95.000, mengisi gap tersebut.

Bitcoin Menuju Keuntungan Mingguan Setelah Awal Tahun yang Lesu

Bitcoin naik 5% minggu ini, karena juga mendapat manfaat dari beberapa pembelian murah setelah awal tahun yang lesu.

Sebagian besar keuntungan koin minggu ini terjadi setelah pemegang korporat teratas, Strategy, mengungkapkan pembelian BTC senilai lebih dari $1 miliar, memicu harapan atas peningkatan permintaan korporat untuk Raja kripto.

Namun, permintaan ritel tetap tertekan, karena sentimen yang lebih luas terhadap ruang kripto tetap tidak menentu. Harga Bitcoin terus diperdagangkan dengan diskon, menunjukkan bahwa sentimen ritel tetap lemah.

Ini terjadi saat pembuat undang-undang AS awal minggu ini menunda diskusi penting tentang kerangka regulasi kripto yang direncanakan, setelah Coinbase menentang RUU tersebut dalam versi saat ini.

BTC sekarang turun hanya sebagian kecil dari persentase untuk diperdagangkan di $95.100 pada pukul 18:26 WIB, menurut data Coingecko.

Berita Terkait:

