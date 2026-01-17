Mengapa Reli Harga Bitcoin Terhenti Setelah Kenaikan Kuat Minggu Ini

Wawasan Utama:

Momentum bullish harga Bitcoin mendingin setelah awalnya dimulai dengan kuat minggu ini.

Aliran masuk exchange Bitcoin meningkat, menandakan lebih banyak ketidakpastian dan tekanan jual yang meningkat.

ETF Bitcoin menutup minggu dengan hampir $400 juta aliran keluar pada hari Jumat.

Scott Bessent mengkritik Federal Reserve terkait akuntabilitas. Ini mungkin mendorong investor untuk lebih berhati-hati.

Paruh pertama Januari resmi berakhir, dan ini adalah waktu yang cukup untuk mengevaluasi kinerja harga Bitcoin dan kondisi permintaan. 7 hari terakhir patut dicatat karena mata uang kripto ini dimulai dengan momentum bullish yang kuat, tetapi tampaknya terhenti di paruh kedua minggu.

Harga BTC naik sekitar 8,5% dari hari Minggu hingga puncaknya $97.939 pada hari Rabu. Reli ini memicu optimisme bahwa harga Bitcoin USD akan menembus di atas $100.000 untuk pertama kalinya sejak November.

Optimisme tersebut hancur ketika Bitcoin sedikit mendingin di paruh kedua. Ini berarti mata uang kripto tersebut gagal mendapatkan momentum yang cukup untuk mencapai $100.000.

Harga Bitcoin | Sumber: TradingView

Meskipun permintaan mendingin, harga BTC diperkirakan akan mengakhiri minggu di atas $95.000 pada saat pengamatan. Ini berarti akan menutup minggu di zona hijau lebih dari 4%.

Aksi Harga Bitcoin Mencerminkan Peningkatan Aliran Masuk Exchange

Aksi harga Bitcoin di paruh kedua minggu menekankan ketidakpastian yang berlaku atas aksi harganya. Ini juga selaras dengan faktor makro, seperti siklus 4 tahun, yang menunjukkan bahwa Bitcoin bisa berada di pasar bearish. Sementara itu, sinyal utama dan sinyal internal menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin belum mendekati puncak siklus.

Faktor-faktor ini telah berkontribusi pada ketidakpastian jangka pendek yang ada. Aliran masuk exchange, misalnya, baru-baru ini mengadopsi tren naik. Ini berarti pemegang BTC telah memindahkan koin mereka ke exchange, kemungkinan bersiap untuk menjual.

Aliran Exchange Bitcoin | Sumber: CryptoQuant

Aliran masuk exchange melonjak ke level yang terakhir terlihat pada November tahun lalu. Pengamatan ini sejalan dengan ketidakpastian yang lebih tinggi di kalangan investor. Ini mungkin menjelaskan mengapa momentum bullish BTC menghilang di tengah minggu. Namun, ada alasan potensial lain di balik reli yang berumur pendek tersebut.

Masalah Akuntabilitas Federal Reserve Menimbulkan Kekhawatiran di Kalangan Investor

Sementara pasar berjuang untuk mempertahankan momentum bullish, faktor eksternal mungkin juga sangat terlibat dalam sentimen investor yang berlaku. Kekhawatiran tentang operasi Federal Reserve mungkin menjadi pendorong utama sentimen pasar negatif.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengkritik Federal Reserve selama wawancara baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa FED membutuhkan lebih banyak akuntabilitas, mengisyaratkan kekhawatiran atas operasinya. Kekhawatiran seperti itu dapat mendorong investor ke ambang batas dan mendorong pendekatan yang lebih hati-hati, terutama terhadap aset berisiko seperti BTC.

Bessent Mengkritik Operasi The Fed | Sumber: X, Courtesy of CryptosRus

Reli di paruh pertama minggu juga disertai dengan permintaan kuat dari ETF Bitcoin. Yang terakhir secara kolektif mencatat aliran masuk bersih sekitar $1,4 miliar minggu ini.

Sebagian besar aliran masuk tersebut terjadi di paruh pertama minggu, sehingga menopang permintaan untuk mata uang kripto. Namun, aliran masuk di paruh kedua minggu secara keseluruhan negatif. Aliran keluar ETF Bitcoin melonjak menjadi $394,7 juta pada hari Jumat.

Aliran ETF Bitcoin | Sumber: CoinGlass

Lonjakan aliran keluar pada hari Jumat mencerminkan pergeseran sentimen yang tiba-tiba di paruh kedua minggu. Pengamatan ini mungkin menandakan tidak adanya permintaan lanjutan.

Namun, ini mungkin merupakan hasil jangka pendek. Memperbesar pada kerangka waktu mingguan mengungkapkan bahwa permintaan dapat meningkat dalam beberapa minggu ke depan jika kondisi pasar memungkinkan.