1.235.294.117.647 SHIB Futures Keluar dalam 24 Jam, Apa yang Terjadi?

2026/01/18 00:24
Menurut data on-chain, Shiba Inu telah mengalami peningkatan arus keluar futures dalam 24 jam terakhir. Total 1.235.294.117.647 SHIB telah mengalir keluar dari kontrak futures Shiba Inu dalam jangka waktu ini.

Data CoinGlass menunjukkan 1.235.294.117.647 SHIB atau $10,50 juta tercatat dalam arus keluar futures SHIB. Ini melampaui arus masuk, yang berjumlah $8,8 juta, dengan implikasi terhadap pasar.

Metrik aliran futures melacak aliran modal pasar futures cryptocurrency. Dalam kasus Shiba Inu, arus keluar futures dalam 24 jam terakhir lebih tinggi, menunjukkan trader mungkin mengurangi eksposur mereka terhadap cryptocurrency anjing ini.

Ini bertepatan dengan penurunan harga di pasar, dengan trader kini mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya.

Apa yang akan terjadi selanjutnya pada harga SHIB?

Shiba Inu membalikkan penurunan dua hari dari level terendah $0,00000815 pada hari Jumat. Pada saat penulisan, SHIB naik 2,45% dalam 24 jam terakhir menjadi $0,000008567. Dalam 24 jam terakhir, volume perdagangan Shiba Inu naik 4,39% menjadi $94,53 juta.

Target resistensi berikutnya untuk Shiba Inu terletak di $0,00001017 dan pada MA 50 harian di $0,00001084, yang mungkin memungkinkannya mencapai $0,000015 dalam jangka panjang.

Dalam perkembangan terbaru, Shiba Inu telah menyelesaikan death cross per jam lainnya di tahun 2026, karena MA 50 per jam telah turun di bawah MA 20.

Shiba Inu akan berusaha mengubah MA 50 harian di $0,0000081 menjadi support untuk mempertahankan momentum jangka pendeknya. Jika ini gagal, support berikutnya terletak di $0,00000732.

Dalam skenario lain, Shiba Inu mungkin mengikuti tren pasar yang lebih luas, terutama jika harga Bitcoin pulih. Peluang trading range tetap ada seperti yang ditunjukkan oleh indikator momentum, termasuk RSI.

Sumber: https://u.today/1235294117647-shib-futures-outflow-in-24-hours-whats-going-on

