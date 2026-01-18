Arbeloa Bereaksi terhadap Ejekan Bernabeu

Manajer Real Madrid Alvaro Arbeloa bereaksi terhadap timnya yang mendapat ejekan di Bernabeu sebelum, selama, dan setelah kemenangan 2-0 atas Levante, mengungkapkan bahwa "banyak hal terjadi" di ruang ganti saat turun minum. Getty Images

Manajer Real Madrid Alvaro Arbeloa bereaksi terhadap timnya yang mendapat ejekan keras di Bernabeu sebelum, selama, dan setelah kemenangan 2-0 atas Levante, mengungkapkan bahwa "banyak hal terjadi" di ruang ganti saat turun minum.

Selain itu, Arbeloa membela pemain sayapnya Vinicius Jr., yang jelas menerima sambutan terburuk di antara semua pendukung Los Blancos yang hadir di stadion, dan mengatakan bahwa mereka yang menyerukan Presiden Florentino Perez untuk mengundurkan diri "tidak mencintai Real Madrid".

Pelatih kepala baru ini menggantikan Xabi Alonso yang dipecat awal pekan ini, dan telah mengantisipasi sambutan dingin dari para penggemar setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol dan babak 16 besar Copa del Rey melawan FC Barcelona dan Albacete minggu ini.

Seperti yang diperkirakan secara luas di seluruh Spanyol, para penggemar Madrid mengejek tim saat mereka keluar untuk pemanasan serta pemain seperti Vinicius Jr., Jude Bellingham dan Fede Valverde tidak hanya saat nama mereka dibacakan, tetapi juga selama babak pertama yang tanpa gol.

Berbicara setelah pertandingan yang dimenangkan dengan gol dari Kylian Mbappe dan Raul Asencio, Arbeloa mengatakan bahwa "banyak hal" terjadi di ruang ganti setelah babak pertama yang buruk.

"Sangat penting untuk menang. Apa yang akan saya katakan kepada para Madridistas? Minggu ini tidak mudah untuk dicerna.

"Penting untuk memulai paruh kedua musim dengan cara terbaik. Kami menang di hadapan penggemar kami dan mari kita pikirkan hari Selasa," tambah Arbeloa, merujuk pada pertandingan kandang lain melawan AS Monaco di Liga Champions.

Arbeloa mendukung penyerang Real Madrid Vinicius Jr.

Ditanya tentang Vinicius, yang dihibur di terowongan saat turun minum dengan jelas kecewa dengan sambutan yang diterimanya, Arbeloa berkata: "Saya selalu menjadi orang yang sangat menghormati Bernabeu, saya juga sering mendapat siulan dan salah satu aspek yang membuat klub ini hebat adalah tuntutan terhadap tim kami."

"Kami tahu minggu seperti apa yang kami lalui dan tuntutannya. Kami harus menerimanya dengan baik karena mereka tahu bahwa kami bisa memberikan lebih. Tidak ada yang perlu dicela dari penggemar kami, kamilah yang harus memberikan lebih banyak lagi kepada Bernabeu."

Arbeloa berjanji untuk "bekerja untuk meningkatkan Vinicius", dan mengungkapkan bahwa dia akan "meminta rekan setimnya untuk memberikan bola sebanyak mungkin kepadanya", karena dia adalah pemain terbaik di dunia dalam hal membuat lawan tidak seimbang.

Mereka yang menuntut pengunduran diri Florentino 'Tidak mencintai Real Madrid'

Meskipun bukan mayoritas, sekelompok penggemar di Bernabeu menyerukan Florentino Perez untuk mengundurkan diri.

Diminta untuk memberikan pendapatnya tentang hal ini, Arbeloa menekankan dia tidak akan tertipu.

"Saya tahu dari mana siulan dan kampanye itu berasal. Siulan berasal dari orang-orang yang tidak mencintai Real Madrid. Bagi saya beruntung memiliki presiden yang merupakan orang paling penting dalam sejarah klub ini bersama Santiago Bernabeu. Dia telah memenangkan segalanya dan saya tahu dari mana siulan itu berasal," desak Arbeloa.

Arbeloa tahu apa yang diinginkannya dari tim Real Madrid-nya

Menganalisis lebih lanjut babak pertama, Arbeloa mengatakan bahwa timnya perlu mengedarkan bola lebih cepat, "yang akan menjadi tren biasa dalam pertandingan liga".

"Jika kita ingin menyakiti tim-tim ini kita harus bermain lebih cepat, kita harus sabar. Akan ada banyak pertandingan yang melelahkan di babak pertama dan [kemudian Anda harus] menyelesaikannya di babak kedua, seperti hari ini".

Bos Real Madrid Arbeloa tetap menikmati kembalinya ke Bernabeu sebagai pelatih

Terlepas dari keadaan, mantan bek Real Madrid Arbeloa menghargai kembalinya ke stadion – kali ini sebagai pelatih kepala tim utama.

"Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan indah. Bahwa ini bertepatan dengan ulang tahun saya membuatnya berbeda tetapi yang terpenting berada di sini di depan penonton yang telah bersama saya selama bertahun-tahun membuat saya merasa ini adalah hari yang tak terlupakan".

Real Madrid kini menatap Monaco

"Kami tidak punya banyak waktu untuk pulih. Kelelahan pada para pemain sangat besar dan kami akan mencoba memulihkan kaki dan kepala karena kami membutuhkan tiga poin itu untuk memastikan kami berada di delapan besar," Arbeloa kemudian menyimpulkan, terkait pertandingan Real Madrid melawan Monaco di kompetisi benua pertengahan pekan dan posisinya di fase liga.