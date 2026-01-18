ETH dan XMR Terjebak dalam Pergerakan Harga, Sementara Zero Knowledge Proof Menarik Perhatian dengan Model Distribusi 200 Juta Koin Harian

Perhatian pasar sering bergeser antara stabilitas kapitalisasi besar dan momentum mendadak. Aksi harga Ethereum terkini menunjukkan ETH bertahan kuat namun kesulitan melampaui resistensi jangka panjang, membuat trader tetap berhati-hati. Pada saat yang sama, kekuatan harga Monero telah kembali setelah reli tajam, menempatkan aset berfokus privasi kembali ke diskusi jangka pendek seputar crypto gainers teratas. Di luar pergerakan berbasis grafik ini, setup yang berbeda menarik minat. Zero Knowledge Proof (ZKP) masuk dengan struktur yang tidak bergantung pada perilaku harga masa lalu. Perilisan harian 200 juta koin melalui lelang langsung mengubah cara akses diperoleh.

Alih-alih bereaksi terhadap volatilitas, ZKP menawarkan jadwal pasokan tetap, partisipasi terkait perangkat keras, dan insentif yang jelas. Kontras ini membuat ZKP menjadi opsi menarik karena fokus pasar meluas melampaui harga saja.

Harga Monero Melonjak Lebih Tinggi Seiring Minat Privasi Meningkat

Pergerakan harga Monero terkini telah mengalami akselerasi menyusul reli mingguan yang tajam. XMR mencapai level tertinggi baru selama pergerakan tersebut, mengangkat kapitalisasi pasarnya di atas $10 miliar. Volume perdagangan meningkat bersamaan dengan harga, menunjukkan bahwa permintaan berkembang seiring momentum terbangun.

Keterlibatan sosial dan data derivatif juga naik selama reli. Ini menunjukkan partisipasi dari trader ritel maupun pemain pasar yang lebih besar. Sinyal teknis mendukung kemajuan tersebut, dengan indikator momentum mengkonfirmasi kekuatan tren selama kenaikan. Saat harga Monero terus naik, ia dengan cepat menjadi titik referensi bagi mereka yang memindai daftar crypto gainers teratas.

Meskipun kuat, tekanan regulasi masih memainkan peran. Pembatasan pada koin privasi di wilayah tertentu tetap menjadi faktor untuk prospek jangka panjang. Meski begitu, pergerakan harga Monero terkini menunjukkan seberapa cepat likuiditas dan penyelarasan narasi dapat membawa fokus baru pada satu aset.

Aksi Harga Ethereum Tetap Stabil Di Bawah Resistensi Kunci

Aksi harga Ethereum terus mencerminkan keseimbangan daripada arah. ETH tetap berada di atas moving average jangka pendek dan menengah yang penting, menunjukkan dukungan yang stabil. Namun, harga tetap jauh di bawah level resistensi jangka panjang utama, yang telah membatasi kemajuan meskipun aktivitas meningkat.

Eksposur institusional melalui ETF spot telah meningkatkan akses, namun ini belum diterjemahkan menjadi breakout yang jelas. Pembacaan momentum tetap beragam, memperkuat pandangan bahwa Ethereum sedang berkonsolidasi alih-alih memasuki tren yang kuat. Bagi trader yang melacak harga Ethereum, perhatian tetap terpusat pada apakah dukungan di dekat zona $3.000 dapat bertahan selama volatilitas yang sedang berlangsung.

Sampai pergerakan yang jelas berkembang, posisi Ethereum di antara crypto gainers teratas lebih bergantung pada pergeseran sentimen daripada ekspansi berkelanjutan. Meski begitu, ETH terus mempengaruhi pasar yang lebih luas. Struktur sideways-nya mempengaruhi koin berkorelasi dan membentuk bagaimana modal berputar ke peluang lain.

ZKP Memperkenalkan Model Perilisan 200 Juta Koin Harian

Sementara Ethereum dan Monero bereaksi terhadap permintaan di pasar terbuka, Zero Knowledge Proof mengikuti jalur yang berbeda. Proyek ini mengoperasikan lelang presale langsung yang mendistribusikan tepat 200 juta koin ZKP setiap hari.

Setiap jendela lelang 24 jam mengalokasikan koin secara proporsional di antara peserta, menciptakan jadwal pasokan yang tetap dan transparan. Harga penutupan setiap lelang menjadi nilai referensi yang digunakan di seluruh ekosistem.

Proof Pods berada di pusat struktur ini. Perangkat plug-and-play seharga $249 ini melakukan komputasi yang dapat diverifikasi dengan memvalidasi tugas AI dan menghasilkan zero-knowledge proof. Daripada menghasilkan melalui kepemilikan pasif, Proof Pods menerima ZKP berdasarkan kontribusi yang dapat diukur.

Reward dihitung menggunakan harga lelang hari sebelumnya, secara langsung menghubungkan output perangkat keras dengan proses distribusi. Penghasilan meningkat melalui sistem level berbasis perangkat lunak, memungkinkan upgrade tanpa mengganti perangkat keras.

Di sisi infrastruktur, Zero Knowledge Proof dibangun menggunakan framework Substrate. Ini menerapkan sistem zero-knowledge proof untuk memverifikasi komputasi dan penyimpanan sambil menjaga data mendasar tetap pribadi. Jaringan mendukung lingkungan EVM dan WASM, memungkinkan kompatibilitas dengan alat yang ada sambil mempertahankan standar verifikasi.

Insentif partisipasi melampaui lelang dan perangkat keras. ZKP menjalankan giveaway $5 juta melalui kampanye Gleam langsung. Sepuluh pemenang akan masing-masing menerima ZKP senilai $500.000. Kelayakan memerlukan kepemilikan minimal $100 dalam ZKP dan menyelesaikan langkah keterlibatan yang ditentukan. Bersama-sama, lelang harian, Proof Pods, dan giveaway telah menempatkan ZKP ke dalam diskusi crypto gainers teratas melalui struktur daripada pergerakan harga masa lalu.

Kesimpulan

Aksi harga Ethereum terkini mencerminkan keseimbangan daripada arah, sementara lonjakan harga Monero terbaru menunjukkan seberapa cepat permintaan dapat kembali ketika tema selaras. Keduanya tetap menjadi titik referensi penting saat melacak pergerakan jangka pendek di antara crypto gainers teratas.

Namun, Zero Knowledge Proof (ZKP) menonjol dengan beroperasi di luar tekanan pasar yang umum. Lelang 200 juta koin hariannya, model kontribusi Proof Pod, dan insentif terstruktur menciptakan akses berdasarkan partisipasi daripada timing entri.

Sementara ETH dan XMR merespons sentimen dan likuiditas, ZKP memperkenalkan sistem di mana distribusi mengikuti aturan yang jelas setiap hari. Saat trader membandingkan peluang, perbedaan ini penting. Pasar tidak lagi hanya fokus pada koin mana yang bergerak paling cepat, tetapi juga pada bagaimana nilai didistribusikan dan siapa yang mendapatkan akses awal di bawah kondisi yang ditentukan.

