Sei menetapkan tenggat waktu pertengahan 2026 untuk menjadi khusus EVM

Untuk pertama kalinya sejak proposal untuk meninggalkan ekosistem Cosmos disetujui, Sei Network telah berkomitmen pada jadwal waktu untuk menyelesaikan transisinya menjadi chain khusus EVM pada pertengahan 2026.

Jaringan ini berlomba untuk mengimplementasikan apa yang disebutnya peningkatan "Sei Giga", dan telah meminta pengguna yang akan terpengaruh oleh transisi ini untuk mulai mengambil tindakan guna menghindari potensi kerugian.

Mengapa Sei Network melakukan transisi?

Transisi ini didorong oleh proposal yang dikenal sebagai SIP-3 yang disetujui oleh komunitas Sei pada Mei lalu, yang akan menghentikan kontrak pintar CosmWasm jaringan dan transaksi Cosmos asli.

Sei Network bertujuan untuk merampingkan blockchain-nya dengan menghapus ratusan ribu baris kode, membuka jalan bagi peningkatan kinerja yang menurut Sei Labs akan memungkinkan jaringan memproses lebih dari 200.000 transaksi per detik.

Jay Jog, salah satu pendiri Sei Labs, perusahaan di balik Sei Network, menjelaskan alasan di balik langkah tersebut di X, menulis, "Untuk membuat sesuatu lebih cepat, Anda harus menambah daya atau mengurangi beban," tulisnya. "Untuk membuat sesuatu jauh lebih cepat, Anda melakukan keduanya."

Jog menyatakan, "Sederhananya, itulah yang akan dicapai oleh peningkatan SIP-3. Mereka akan membubarkan arsitektur ganda EVM + Cosmos Sei dan menjadikan Sei sebagai chain khusus EVM. Perubahan kode untuk mengimplementasikan SIP-3, yang disetujui ekosistem Sei pada Mei lalu, sangat besar. Kami benar-benar menghapus ratusan ribu baris kode."

Kapan Sei Network akan sepenuhnya menghentikan dukungan Cosmos?

Perombakan teknis ini memiliki implikasi langsung dan serius bagi pengguna yang memegang aset asli Cosmos di Sei Network, terutama mereka yang memiliki USDC melalui Noble, yang dikenal sebagai USDC.n, seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan.

Saat ini ada sekitar $1,4 juta USDC.n yang beredar di Sei Network.

Sei Labs telah meminta para pemegang untuk mengonversi aset ini menjadi USDC asli sebelum akhir Maret 2026 atau berisiko kehilangan akses ke aset mereka.

Transisi ini dirancang untuk berlangsung dalam tiga tahap. Versi 6.3 diperkirakan akan diluncurkan pada Januari, dan akan mengaktifkan fungsionalitas staking melalui EVM.

Versi 6.4 dijadwalkan pada Februari, dan akan menonaktifkan transfer IBC masuk ke platform. Menurut Sei Labs, "pengguna tidak akan lagi dapat menjembatani token khusus Cosmos seperti Atom dan USDC.n ke Sei Network" ketika transfer masuk dinonaktifkan, karena IBC adalah protokol interoperabilitas asli Cosmos.

Rilis Maret, versi 6.5, akan menghapus oracle asli Sei dari codebase. Ini akan digantikan oleh penyedia yang sudah mapan, termasuk Chainlink, API3, dan Pyth.

Pengguna yang memegang USDC.n dapat menukar jumlah yang lebih kecil melalui bursa terdesentralisasi seperti DragonSwap atau Symphony, meskipun Sei Labs memperingatkan bahwa slippage dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar.

Untuk konversi yang lebih besar, alat migrasi mengarahkan USDC.n dari Noble melalui Polygon dan kembali ke Sei menggunakan Circle's Cross-Chain Transfer Protocol versi 2. Mereka yang memiliki USDC.n yang didepositokan dalam protokol keuangan terdesentralisasi telah disarankan untuk segera melikuidasi posisi mereka.

Sei Labs meluncurkan mainnet-nya pada tahun 2023 dan saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar $800 juta.

Pada Oktober 2025, Robinhood mendaftarkan token SEI, yang membantu meningkatkan jangkauan aset kepada pembeli ritel. Sebelumnya pada tahun 2025, Canary Capital mengajukan exchange-traded fund spot Sei pertama kepada regulator AS, meskipun belum disetujui oleh Securities and Exchange Commission (SEC), yang bersikeras pada uji tuntas dalam hal produk investasi cryptocurrency.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetap di sana dengan newsletter kami.