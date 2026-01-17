Saham DraftKings (DKNG): Turun 8% Setelah Pendapatan Taruhan Wild Card Jatuh 40%

TLDR

Saham DraftKings turun 8% pada hari Jumat setelah pendapatan taruhan olahraga New York jatuh 40% selama akhir pekan NFL Wild Card dibandingkan tahun lalu

Komisi Permainan Negara Bagian New York melaporkan pendapatan sebesar $37,3 juta untuk minggu yang berakhir 11 Januari, turun dari $62 juta setahun sebelumnya

NCAA meminta regulator federal menghentikan pasar taruhan olahraga perguruan tinggi hingga aturan nasional yang lebih ketat diterapkan

Platform pasar prediksi pesaing mengalami peningkatan aktivitas selama akhir pekan Wild Card, menunjukkan pergeseran perilaku petaruh

Wells Fargo meningkatkan peringkat DraftKings menjadi "Overweight" dengan target harga $49 hanya satu hari sebelum penurunan

Saham DraftKings mengalami pukulan telak pada hari Jumat, jatuh 8% karena data yang mengkhawatirkan muncul dari apa yang seharusnya menjadi salah satu akhir pekan taruhan terbesar tahun ini. Penurunan terjadi setelah angka Komisi Permainan Negara Bagian New York menunjukkan pendapatan taruhan olahraga anjlok selama akhir pekan NFL Wild Card.





Komisi melaporkan pendapatan permainan kotor sebesar $37,3 juta untuk minggu yang berakhir 11 Januari. Itu turun sekitar 40% dari $62 juta yang tercatat selama periode yang sama tahun lalu. Waktunya tidak bisa lebih buruk, karena akhir pekan Wild Card biasanya menarik aksi taruhan yang besar.

Analis Piper Sandler mencatat bahwa semua enam pertandingan NFL selama akhir pekan menarik perhatian besar di platform pasar prediksi. Lima dari pertandingan dengan volume teratas sepanjang musim ini terjadi selama periode Wild Card ini. Namun bandar taruhan tradisional tidak melihat lonjakan pendapatan yang mereka harapkan.

Data tersebut menunjukkan masalah potensial bagi DraftKings dan pesaingnya. Petaruh tampaknya mengalihkan aktivitas mereka ke platform pasar prediksi alternatif. Sementara platform ini mengalami peningkatan penggunaan, operator bandar taruhan tradisional menyaksikan penurunan pendapatan.

Flutter Entertainment, yang memiliki FanDuel, juga tidak luput dari bencana tersebut. Sahamnya turun 4% atas berita yang sama. Seluruh sektor permainan merasakan dampaknya saat investor menilai ulang lanskap kompetitif.

Tekanan Regulasi Meningkat

Meleset dari target pendapatan bukan satu-satunya masalah DraftKings pada hari Jumat. NCAA menambah masalah dengan menyerukan regulator federal untuk menghentikan pasar taruhan olahraga perguruan tinggi sepenuhnya.

Dalam surat kepada Commodity Futures Trading Commission, NCAA meminta penghentian total perdagangan yang terkait dengan olahraga perguruan tinggi. Organisasi ini menginginkan aturan nasional yang lebih ketat diberlakukan sebelum pasar ini terus beroperasi. Ini merupakan eskalasi besar dalam perjuangan NCAA melawan platform taruhan yang menawarkan aksi olahraga perguruan tinggi.

Bagi DraftKings, ini menciptakan ketidakpastian regulasi nyata di sekitar segmen pasar utama. Taruhan olahraga perguruan tinggi telah menjadi pendorong pendapatan yang berarti bagi industri. Penghentian federal dapat memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali strategi pertumbuhan mereka.

Langkah ini mencerminkan kekhawatiran yang berkembang tentang ekspansi cepat taruhan olahraga perguruan tinggi. NCAA secara khusus menyebutkan kekhawatiran tentang dampak potensial pada atlet mahasiswa sebagai pembenaran atas permintaannya.

Sinyal Beragam Dari Analis

Hanya satu hari sebelum saham jatuh, Wells Fargo telah meningkatkan peringkat DraftKings menjadi "Overweight" dari "Equal-Weight." Bank tersebut menaikkan target harga menjadi $49 dari $31, menunjukkan potensi kenaikan yang sehat dari level saat ini.

Prediksi bullish analis tersebut sebagian datang dari berita bahwa pembuat undang-undang Georgia berencana memperkenalkan legislasi yang melegalkan taruhan olahraga. RUU yang diusulkan akan mengizinkan hingga 18 bandar taruhan online di negara bagian tersebut, membuka pasar baru yang berpotensi menguntungkan.

Optimisme itu terbukti berumur pendek. Kombinasi pendapatan Wild Card yang lemah dan ancaman regulasi NCAA mengaburkan berita positif Georgia.

Saham permainan lainnya juga turun pada hari Jumat. Caesars Entertainment turun 2,5%, sementara Wynn Resorts turun 2%. MGM Resorts mundur 2%, dan Las Vegas Sands turun 2,5%.

Saham DraftKings sekarang turun 8,3% year-to-date. Saham diperdagangkan pada $32,68, yang 38,9% di bawah level tertinggi 52 minggu sebesar $53,49 yang dicapai pada Februari 2025. Perusahaan telah mengalami 22 pergerakan harga lebih dari 5% selama setahun terakhir, menjadikannya salah satu nama yang lebih volatil di sektor permainan.

Data Komisi Permainan Negara Bagian New York untuk minggu yang berakhir 11 Januari menunjukkan pendapatan sebesar $37.308.585, dibandingkan dengan $62.044.116 untuk minggu yang sebanding di tahun 2025.

