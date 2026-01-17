Pemegang XRP Khawatir saat Pakar Memperingatkan Miliaran Bisa Hilang Tanpa Perbaikan XRPL

Pasokan XRP berisiko meningkat karena dompet tidak aktif secara diam-diam mengunci miliaran

Pakar menandai hilangnya perlindungan XRPL sebagai ancaman terhadap likuiditas XRP jangka panjang

Proposal dead man's switch muncul kembali di tengah meningkatnya kekhawatiran self custody

Leonidas, seorang pakar komunitas XRP yang banyak diikuti di X, telah memicu kembali perdebatan seputar keamanan aset jangka panjang di XRP Ledger setelah memperingatkan bahwa dompet tidak aktif dapat secara diam-diam menguras miliaran XRP dari peredaran. Dia menekankan bahwa pemegang self custody saat ini tidak memiliki perlindungan warisan bawaan, sebuah kesenjangan yang dia catat membuat XRP tidak dapat diakses secara permanen setelah kematian atau kehilangan private key.

Kekhawatiran ini melampaui kerugian individu dan menyentuh ekosistem XRP yang lebih luas, karena setiap dompet yang tidak dapat diakses secara perlahan mengurangi pasokan XRP yang beredar.

Seiring waktu, pengurangan itu dapat mempengaruhi likuiditas dan keseimbangan pasar, dengan Leonidas memperingatkan bahwa dampaknya dapat tumbuh seiring semakin banyak pengguna yang mengadopsi self custody. Dia menunjuk pada proposal XRP Ledger sebelumnya yang biasa disebut sebagai dead man's switch, yang berfokus pada transfer aset otomatis setelah ketidakaktifan akun yang berkepanjangan.

Di bawah desain ini, XRP akan berpindah ke dompet penerima manfaat yang telah dipilih sebelumnya, dengan transfer dijalankan secara otomatis setelah kondisi ketidakaktifan terpenuhi.

Perlindungan XRPL yang diusulkan menargetkan kehilangan aset jangka panjang

Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh kontributor XRPL Kris Dangerfield, yang menyoroti kasus berulang di mana private key yang terlupakan menghapus akses ke kepemilikan berharga. Diskusi awal menghasilkan minat dalam komunitas, tetapi momentum pengembangan kemudian melambat tanpa implementasi penuh.

Mekanisme ini beroperasi langsung pada tingkat protokol daripada melalui pihak ketiga, memungkinkan pengguna untuk menentukan periode ketidakaktifan dan detail penerima manfaat dalam akun mereka. Setelah dipicu, transfer XRP tidak memerlukan persetujuan manual, menjaga desentralisasi sambil menambahkan perlindungan praktis.

Leonidas menekankan bahwa banyak pemegang menghindari self custody karena kekhawatiran warisan, yang mendorong beberapa orang ke bursa meskipun ada risiko counterparty yang diketahui. Fail safe bawaan dapat mengubah perilaku tersebut menuju dompet pribadi dan mendorong penyimpanan XRP independen jangka panjang.

Dompet tidak aktif menimbulkan risiko yang meningkat terhadap sirkulasi XRP

Dompet dorman sudah menyimpan aset kripto yang tidak dapat diakses senilai jutaan dolar, dan angka itu dapat terus meningkat seiring adopsi tumbuh. XRP yang hilang tidak kembali ke peredaran di bawah aturan saat ini, dan erosi lambat ini pada akhirnya dapat mempengaruhi dinamika pasokan.

Leonidas menambahkan bahwa proposal tersebut tidak mengubah hak kepemilikan dan hanya aktif di bawah kondisi ketidakaktifan yang jelas didefinisikan. Keseimbangan ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kontrol sambil merencanakan kejadian yang tidak terduga, sementara pendukung melihatnya sebagai permintaan untuk alat perlindungan aset on chain.

