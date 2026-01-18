Saylor Membela Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin di Tengah Kritik yang Meningkat

Ketua Strategy Michael Saylor menolak kritik yang mengatakan perusahaan yang memegang Bitcoin adalah ceroboh. Dia mengatakan kepada podcast bahwa membeli Bitcoin harus dilihat sebagai pilihan tentang di mana menempatkan uang tunai, bukan sebagai kegagalan moral.

Dia mengatakan perusahaan menghadapi sedikit pilihan bagus untuk uang menganggur, dan bahwa Bitcoin adalah salah satu pilihan tersebut untuk perusahaan yang dapat menahan fluktuasi harga besar.

Pilihan Perbendaharaan Bitcoin Korporat

Berdasarkan laporan yang melacak pengungkapan publik, perusahaan yang terdaftar secara publik memegang sekitar 1,1 juta BTC secara total. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 5,5% dari 19,97 juta koin yang saat ini beredar.

Strategy adalah pemegang publik terbesar, dengan 687.410 BTC, menurut data BitcoinTreasuries. Angka-angka tersebut membantu menjelaskan mengapa pasar dan regulator memperhatikan ketika perusahaan membeli dalam jumlah besar.

Saylor membingkai masalah ini sebagai keputusan akuntansi sederhana. Dia membandingkan memegang Bitcoin dengan langkah lain yang mungkin dilakukan perusahaan dengan uang tunai ekstra.

Obligasi pemerintah memberikan hasil sangat sedikit. Pembelian kembali saham dapat gagal jika perusahaan merugi. Dia menggunakan contoh yang jelas: perusahaan yang merugi $10 juta per tahun masih bisa unggul jika posisi Bitcoin-nya naik $30 juta selama waktu yang sama. Poin tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa beberapa eksekutif melihat Bitcoin sebagai cara untuk meningkatkan hasil bersih.

Risiko Vs. Imbalan Pada Neraca

Argumen ini memiliki batasan. Bitcoin dapat turun dengan cepat. Perusahaan dengan utang berat atau margin tipis mungkin terpaksa menjual pada waktu terburuk. Tidak setiap perusahaan memiliki kemampuan yang sama untuk menunggu pemulihan.

Ukuran besar Strategy dan pandangan jangka panjang membuatnya sulit dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil yang tidak memiliki runway yang sama atau basis investor yang sama.

Investor dan analis melihat dua sisi. Beberapa melihat taruhan Bitcoin besar sebagai bukti keyakinan. Yang lain melihat risiko konsentrasi yang menambah volatilitas pada pengembalian korporat.

Pengawasan tersebut meningkat saat lebih banyak perusahaan menambahkan koin ke buku mereka. Ketika kepemilikan mencapai ratusan ribu, ini bukan lagi pilihan khusus; ini menjadi bagian dari bagaimana pasar menilai gambaran keuangan perusahaan.

Konteks Harga Penting

Bitcoin diperdagangkan sekitar $95.250 pada saat penulisan, dengan kisaran intraday dari sekitar $94.320 hingga $95.660 di bursa utama.

Level tersebut membentuk bagaimana pembeli terbaru dipandang. Keuntungan membuat strategi terlihat cerdas. Kerugian membuatnya terlihat tidak menarik. Waktu dan kebutuhan uang tunai sering kali menentukan hasilnya.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView