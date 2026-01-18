Arbitrum Naik 16,37% dalam Sebulan Terakhir dan Diprediksi Turun ke $0,169344 pada 22 Jan 2026

Disclaimer: Ini bukan merupakan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Arbitrum naik 6,19% hari ini terhadap Dolar AS

ARB/BTC meningkat 5,84% hari ini

ARB/ETH meningkat 5,16% hari ini

Arbitrum saat ini diperdagangkan 29,27% di atas prediksi kami pada 22 Jan 2026

Arbitrum naik 16,37% dalam sebulan terakhir dan turun -72,75% sejak 1 tahun yang lalu

Harga Arbitrum $ 0,218914 Prediksi Arbitrum $ 0,169344 (-23,35%) Sentimen Netral Indeks Fear & Greed 50 (Netral) Level support utama $ 0,204775, $ 0,200542, $ 0,197775 Level resistance utama $ 0,211774, $ 0,214541, $ 0,218774

Harga ARB diperkirakan turun -23,35% dalam 5 hari ke depan menurut prediksi harga Arbitrum kami

diperdagangkan pada $ 0,218914 setelah naik 6,19% dalam 24 jam terakhir. Koin ini mengungguli pasar cryptocurrency, karena total kapitalisasi pasar kripto meningkat 7,24% dalam periode waktu yang sama. ARB berkinerja baik terhadap BTC hari ini dan mencatat kenaikan 5,84% terhadap cryptocurrency terbesar di dunia.

Menurut prediksi harga Arbitrum kami, ARB diperkirakan mencapai harga $ 0,169344 pada 22 Jan 2026. Ini akan mewakili penurunan harga -23,35% untuk ARB dalam 5 hari ke depan.

Grafik Prediksi Harga ARB

Beli/Jual Arbitrum

Apa yang terjadi dengan Arbitrum dalam 30 hari terakhir

Arbitrum telah menunjukkan tren positif baru-baru ini, karena koin ini naik 16,37% dalam 30 hari terakhir. Tren jangka menengah untuk Arbitrum telah bearish, dengan ARB turun -31,31% dalam 3 bulan terakhir. Gambaran jangka panjang untuk Arbitrum telah negatif, karena ARB saat ini menunjukkan perubahan harga 1 tahun -72,75%. Pada hari ini tahun lalu, ARB diperdagangkan pada $ 0,803453.

Arbitrum mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 23 Mar 2023, ketika harga ARB mencapai puncak pada $ 8,67. Siklus tertinggi ARB saat ini adalah $ 0,226486, sementara siklus terendah berada di $ 0,171683. ARB telah menunjukkan volatilitas rendah baru-baru ini – volatilitas 1 bulan koin ini berada di 5,82. Arbitrum mencatat 13 hari hijau dalam 30 hari terakhir.

Analisis teknikal Arbitrum untuk hari ini – 17 Jan 2026

Sentimen di pasar Arbitrum saat ini Netral, dan indeks Fear & Greed menunjukkan Netral. Level support terpenting untuk diperhatikan adalah $ 0,204775, $ 0,200542 dan $ 0,197775, sementara $ 0,211774, $ 0,214541 dan $ 0,218774 adalah level resistance utama.

Sentimen netral untuk Arbitrum

19 indikator saat ini menandakan prediksi bullish untuk Arbitrum, sementara 8 indikator menunjukkan perkiraan bearish. Dengan 70% indikator mendukung prediksi positif. Ini menghasilkan sentimen Netral secara keseluruhan untuk Arbitrum.

Pasar kripto saat ini mengalami Netral

Saat ini, indeks Fear & Greed berada di 50 (Netral), yang menandakan bahwa investor memiliki pandangan netral terhadap pasar. Indeks Fear & Greed adalah ukuran sentimen di antara investor cryptocurrency. Pembacaan "Greed" menunjukkan bahwa investor saat ini optimis tentang pasar cryptocurrency, tetapi juga bisa menjadi indikasi bahwa pasar dinilai terlalu tinggi. Pembacaan "Fear", di sisi lain, menandakan bahwa investor saat ini ragu-ragu tentang pasar cryptocurrency, yang berpotensi mewakili peluang beli.

Moving average & oscillator Arbitrum

Mari kita lihat apa yang ditandakan oleh beberapa indikator teknikal paling penting. Kami akan membahas moving average dan oscillator utama yang akan memungkinkan kami mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana Arbitrum diposisikan di pasar saat ini.

Periode Daily Simple Daily Exponential Weekly Simple Weekly Exponential MA3 $ 0,215663 (BUY) $ 0,213080 (BUY) – – MA5 $ 0,212056 (BUY) $ 0,211995 (BUY) – – MA10 $ 0,205850 (BUY) $ 0,207412 (BUY) – – MA21 $ 0,203536 (BUY) $ 0,203354 (BUY) -$ 0,91 (BUY) $ 0,290717 (SELL) MA50 $ 0,203951 (BUY) $ 0,217592 (BUY) -$ 0,95 (BUY) $ 0,379844 (SELL) MA100 $ 0,246719 (SELL) $ 0,260850 (SELL) -$ 0,53 (BUY) $ 0,209826 (BUY) MA200 $ 0,341174 (SELL) $ 0,323965 (SELL) – –

Periode Nilai Tindakan RSI (14) 50,40 NEUTRAL Stoch RSI (14) 0,00 BUY Stochastic Fast (14) 37,50 NEUTRAL Commodity Channel Index (20) 66,67 NEUTRAL Average Directional Index (14) 15,33 NEUTRAL Awesome Oscillator (5, 34) 0,01 NEUTRAL Momentum (10) -0,01 NEUTRAL MACD (12, 26) 0,00 NEUTRAL Williams Percent Range (14) -62,50 NEUTRAL Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 49,03 NEUTRAL VWMA (10) 0,21 SELL Hull Moving Average (9) 0,21 SELL Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) 0,20 NEUTRAL

Relative Strength Index (RSI 14) adalah indikator yang banyak digunakan yang membantu menginformasikan investor apakah aset saat ini overbought atau oversold. RSI 14 untuk Arbitrum berada di 50,40, menunjukkan bahwa ARB saat ini netral.

Simple Moving Average 50 hari (SMA 50) memperhitungkan harga penutupan Arbitrum selama 50 hari terakhir. Saat ini, Arbitrum diperdagangkan di bawah garis tren SMA 50, yang merupakan sinyal bearish.

Sementara itu, Simple Moving Average 200 hari (SMA 200) adalah garis tren jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan ARB selama 200 hari terakhir. ARB sekarang diperdagangkan di atas SMA 200, menandakan bahwa pasar saat ini bullish.

Kesimpulan tentang prediksi Arbitrum ini

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa perkiraan saat ini untuk prediksi harga Arbitrum adalah Netral. ARB harus turun -23,35% untuk mencapai target $ 0,169344 kami dalam lima hari ke depan. Ke depan, akan penting untuk memantau sentimen pasar ARB, level support dan resistance utama, dan metrik lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi, dan bahkan aset kripto terbesar menunjukkan banyak volatilitas harga. Untuk prediksi harga Arbitrum jangka panjang klik di sini.

Disclaimer: Ini bukan merupakan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.