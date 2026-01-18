BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan 2016-Era Bitcoin Whale Tiba-tiba Memindahkan 1.087 BTC dalam Kebangkitan Onchain muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dengan bitcoin melayang menggoda mendekatiPostingan 2016-Era Bitcoin Whale Tiba-tiba Memindahkan 1.087 BTC dalam Kebangkitan Onchain muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dengan bitcoin melayang menggoda mendekati

Paus Bitcoin Era 2016 Tiba-tiba Memindahkan 1.087 BTC dalam Kebangkitan Onchain

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 02:33
Bitcoin
BTC$95,099.09-0.39%
2016 coin
2016$0.002315+131.50%
ERA
ERA$0.2323+5.20%

Dengan bitcoin melayang menggoda mendekati angka $100.000, dompet bitcoin lama yang lama terdiam tiba-tiba bergerak, muncul kembali dengan peningkatan aktivitas yang mencolok. Pada 16 Januari, dua dompet yang berasal dari tahun 2016 kembali aktif, memindahkan 1.087 BTC—senilai lebih dari $103 juta—untuk pertama kalinya dalam 9 tahun 9 bulan. Dari Cold Storage ke […]

Source: https://news.bitcoin.com/2016-era-bitcoin-whale-suddenly-shifts-1087-btc-in-onchain-awakening/

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,099.1
$95,099.1$95,099.1
-0.49%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57