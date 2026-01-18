BursaDEX+
Trump Kenakan Tarif Baru Terhadap Negara-Negara UE Ini Terkait Greenland: Akankah BTC Ambruk Lagi?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 01:54
Beranda » Berita Kripto


Sejauh ini, BTC tetap stabil.

Ringkas dengan AI



Ringkas dengan AI

Sengketa mengenai Greenland terus berlanjut karena banyak negara dari Uni Eropa mengirimkan personel militer ke pulau tersebut dalam misi pengintaian.

Presiden AS Donald Trump, yang terus mengklaim bahwa negaranya perlu mengendalikan pulau tersebut, baru saja mengumumkan serangkaian tarif baru terhadap semua negara yang telah mengirim pasukan.

Dalam sebuah postingan di platform media sosialnya TruthSocial, POTUS mengatakan tarif akan berdampak pada Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.

Pada awalnya, tarif akan sebesar 10% untuk semua barang yang dikirim ke AS mulai 1 Februari 2026. Namun, jika tidak ada kesepakatan untuk akuisisi Greenland pada 1 Juni, tarif akan meningkat menjadi 25%.

Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa kesepakatan berarti "pembelian lengkap dan total Greenland," yang menurutnya penting untuk keamanan nasional negaranya.

Dalam postingan terpisah di X, para analis dari Kobeissi Letter memperkirakan bahwa perdagangan bilateral tahunan senilai $1,2 triliun akan terdampak di bawah tarif baru ini. Mereka juga menegaskan bahwa akuisisi potensial Greenland akan menelan biaya sekitar $700 miliar bagi AS.

Mereka memperingatkan bahwa perang dagang AS-UE, yang dimulai tahun lalu tidak lama setelah pelantikan Trump, baru saja "meningkat ke tingkat yang sama sekali baru," karena jelas bahwa Greenland telah menjadi "fokus strategis utama" POTUS.

Ingatlah bahwa harga BTC termasuk di antara aset dengan kinerja terburuk tahun lalu ketika Trump mengumumkan gelombang pertama tarif terhadap banyak negara. Harga anjlok dari ATH saat itu sebesar $110.000 menjadi di bawah $75.000 dalam rentang hanya beberapa bulan.

Pengumuman Trump hari ini belum membahayakan kinerja harga bitcoin. Mata uang kripto diperdagangkan sedikit di atas $95.000, menunjukkan sedikit atau tidak ada pergerakan selama 24 jam terakhir.

BTCUSD 17 Jan. Sumber: TradingView
Sumber: https://cryptopotato.com/trump-imposes-new-tariffs-against-these-eu-nations-over-greenland-will-btc-collapse-again/

