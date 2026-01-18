Hukum yang 'tidak jelas' menghambat cadangan Bitcoin: Direktur Dewan Kripto Gedung Putih

RUU tersebut masih menjadi "prioritas," kata Direktur Dewan Kripto Gedung Putih Patrick Witt, namun legalitas antar-lembaga masih menjadi tantangan.

Kemajuan sedang dibuat menuju pembentukan cadangan strategis Bitcoin (BTC) di Amerika Serikat, tetapi ketentuan hukum yang "tidak jelas" menghambat proses tersebut, menurut Patrick Witt, direktur Dewan Kripto Gedung Putih.

Beberapa lembaga pemerintah sedang membahas legalitas dan masalah regulasi pembentukan cadangan strategis Bitcoin, termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan Kantor Penasihat Hukum (OLC), kata Witt kepada podcast Crypto in America. Ia mengatakan:

Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membentuk Cadangan Bitcoin Strategis dan "Tumpukan Aset Digital" yang mencakup altcoin dan jenis cryptocurrency lainnya pada Maret 2025.

Baca selengkapnya