Justin Bons Membunyikan Alarm: Bitcoin Menghadapi 'Spiral Kematian' dalam 7-11 Tahun

Penurunan imbalan penambang dan keterbatasan tata kelola dapat membuat Bitcoin rentan terhadap serangan dan kemacetan dalam 7–11 tahun ke depan.

Analisis baru dari Justin Bons berpendapat bahwa Bitcoin dapat menghadapi kerusakan sistemik dalam dekade berikutnya. Peringatan ini berpusat pada anggaran keamanan yang menyusut, kapasitas transaksi yang terbatas, dan kekakuan tata kelola. Menurut analisis tersebut, kekuatan-kekuatan ini dapat bergabung untuk memicu serangan, kemacetan, dan hilangnya kepercayaan pada jaringan yang mungkin tidak dapat ditahan.

Laporan Menimbulkan Kekhawatiran Atas Kemampuan Bitcoin Mempertahankan Keamanan Setelah Halving Mendatang

Dalam tinjauannya, Bons menunjuk pada ekonomi penambangan. Setiap halving mengurangi subsidi blok, menurunkan pendapatan penambang kecuali harga Bitcoin atau biaya transaksi meningkat secara signifikan. Dia berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan harga yang diperlukan untuk mengimbangi pemotongan ini akan melebihi output ekonomi global dalam beberapa dekade.

Biaya transaksi tinggi yang berkelanjutan bertentangan dengan perilaku pengguna, karena aktivitas biasanya menurun ketika biaya meningkat. Akibatnya, pendapatan penambang cenderung lebih rendah secara riil, melemahkan biaya ekonomi untuk menyerang rantai.

Keamanan, analisis menekankan, harus diukur dengan pendapatan penambang, bukan hash rate mentah. Efisiensi perangkat keras dapat meningkat sementara biaya serangan menurun. Yang penting adalah uang yang dibayarkan kepada penambang, karena penyerang menimbang biaya terhadap potensi keuntungan. Dengan pendapatan yang menyusut, keseimbangan itu bergeser.

Sumber Gambar: Justin Bons

Poin-poin tekanan utama yang diidentifikasi dalam analisis meliputi:

Halving secara bertahap memotong keamanan yang didanai inflasi.

Pasar biaya gagal mempertahankan level ekstrem dalam waktu lama.

Pendapatan penambang menurun meskipun hash rate tumbuh.

Biaya serangan turun relatif terhadap imbalan potensial.

Nilai jaringan meningkat lebih cepat daripada anggaran keamanannya.

Skenario serangan berfokus pada upaya double-spend terhadap bursa. Penyerang yang mengendalikan mayoritas kekuatan penambangan dapat mengirim koin ke bursa, memperdagangkannya, menarik hasil, kemudian mereorganisasi rantai untuk mengklaim kembali koin asli.

Dengan menargetkan beberapa tempat secara bersamaan, penyerang dapat mengekstrak ratusan juta dolar. Bons memperkirakan bahwa dalam 7–11 tahun ke depan, biaya mempertahankan serangan satu hari dapat turun di bawah $3 juta. Dan angka ini akan jauh lebih rendah dari potensi imbalannya. Dalam kondisi tersebut, serangan semacam itu juga dapat menjadi menarik bagi aktor tingkat negara.

Batas Tujuh TPS Bitcoin Dilihat sebagai Risiko Struktural Selama Tekanan Pasar

Kapasitas on-chain Bitcoin tetap sekitar tujuh transaksi per detik. Dengan asumsi konservatif, jika semua pemegang saat ini mencoba satu transaksi, antrean akan membentang hingga hampir dua bulan.

Adopsi global akan mendorong penundaan itu menjadi puluhan tahun. Selama kemacetan, banyak transaksi akan terhenti atau gagal, menciptakan kondisi mirip dengan bank run tanpa bank.

Kepanikan kemudian dapat berdampak pada harga. Penurunan tajam akan memaksa penambang offline, memperlambat produksi blok hingga kesulitan menyesuaikan. Blok yang lebih lambat semakin mengurangi kapasitas, memperpanjang backlog dan menambah tekanan. Analisis menggambarkan siklus yang memperkuat diri di mana harga yang turun, keamanan yang menurun, dan perlambatan jaringan saling memperburuk satu sama lain.

Dari segi tata kelola, Bons berpendapat bahwa kontrol pengembangan berada pada Bitcoin Core, yang bertindak sebagai penjaga gerbang untuk perubahan protokol. Konflik masa lalu selama perdebatan ukuran blok berakhir dengan kapasitas terbatas yang terkunci, sementara pendekatan alternatif kehilangan pengaruh. Sejarah itu, analisis menunjukkan, membuat perbaikan tepat waktu tidak mungkin.

Analisis Memperingatkan BTC Dapat Terpecah Karena Inflasi Saat Biaya Keamanan Meningkat

Beberapa pengembang telah mengakui dilema tersebut. Peter Todd dan lainnya telah membahas ide meningkatkan inflasi untuk mendanai keamanan. Namun langkah seperti itu akan melanggar janji pasokan tetap Bitcoin, membagi jaringan antara pendukung dan penentang. Pemisahan rantai akan membagi hash power, membuat setiap versi lebih lemah.

Menurut analisis, Bitcoin segera dapat menghadapi pilihan yang tegas:

Meningkatkan inflasi di atas batas 21 juta.

Menerima risiko sensor dan serangan double-spend yang meningkat.

Menanggung kemacetan berkepanjangan selama peristiwa tekanan.

Melihat kepercayaan terkikis saat janji bertabrakan dengan kenyataan.

Risiko pemisahan rantai yang mengurangi keamanan keseluruhan.

Kritik juga menantang gagasan Bitcoin sebagai penyimpan nilai yang andal tanpa utilitas yang luas. Throughput yang terbatas mencegahnya mendukung pembayaran dalam skala besar, mendorong sebagian besar pengguna ke kustodian. Ketergantungan itu merusak self-custody, salah satu tujuan pendirian Bitcoin, dan meningkatkan risiko keluar selama tekanan pasar.

Bons membandingkan desain saat ini dengan visi awal yang diuraikan oleh Satoshi Nakamoto, yang mengharapkan penskalaan on-chain untuk mendukung penggunaan global. Dengan membatasi kapasitas, analisis berpendapat, Bitcoin menukar penggunaan praktis dengan kelangkaan, meninggalkan keamanan bergantung pada asumsi yang mungkin tidak bertahan.

Tanpa perubahan struktural, pendanaan keamanan Bitcoin akan menurun sementara insentif ekonomi untuk serangan meningkat. Hambatan tata kelola terus membatasi ruang lingkup untuk reformasi yang berarti.

Dengan demikian, ini meningkatkan risiko bahwa respons apa pun hanya akan datang setelah kerusakan serius terjadi. Menurut Bons, dekade berikutnya akan menentukan apakah Bitcoin dapat beradaptasi dengan tekanan ini atau menghadapi konsekuensi parah karena desain saat ini.