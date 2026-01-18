CEO Metaplanet dan Bitmine Immersion Technologies, Simon Gerovich dan Tom Lee, telah membuat prediksi bullish terhadap aset digital masing-masing yang dipegang perusahaan mereka karena mereka berupaya menghasilkan lebih banyak pendapatan dan memproyeksikan kenaikan harga di masa depan.

Metaplanet baru-baru ini membeli Bitcoin senilai $632,5 juta dan berencana mengakumulasi 210.000 BTC pada akhir 2027, sementara Bitmine saat ini memegang lebih dari 4,2 juta ETH dan bertujuan memiliki 5% dari seluruh Ethereum yang ada.

Gerovich dari Metaplanet menjelaskan mengapa perusahaan memilih Bitcoin

CEO Metaplanet, Simon Gerovich, mencatat hari ini bahwa sebagian besar tim manajemen tidak membahas Bitcoin, dan sedikit tim yang mempertimbangkannya harus bersedia disalahpahami oleh pasar selama bertahun-tahun saat mereka membangun posisi mereka.

Pada Januari 2026, Metaplanet melakukan pembelian Bitcoin terbesar mereka, membeli 5.419 BTC seharga sekitar $632,5 juta, membawa total kepemilikan mereka menjadi 25.555 BTC. Metaplanet kini menjadi pemegang Bitcoin korporat terbesar kelima di dunia.

Perusahaan mengikuti strategi baru yang disebut "Rencana 555 Juta." Tujuannya adalah mengakumulasi 210.000 BTC pada akhir 2027. Ini akan mewakili 1% dari total pasokan Bitcoin. Metaplanet sejak itu meluncurkan anak perusahaan AS bernama Metaplanet Income Corp. yang akan fokus pada "generasi pendapatan Bitcoin," menggunakan alat keuangan seperti derivatif untuk menciptakan lebih banyak nilai dari kepemilikan mereka.

Sementara itu, Bitmine Immersion Technologies (BMNR) saat ini merupakan pemegang Ethereum korporat terbesar di dunia, mengendalikan sekitar 3,45% dari total pasokan token. Tujuan akhir Tom Lee, yang disebut Bitmine sebagai "Alkimia 5%," adalah memiliki 5% dari seluruh Ethereum yang beredar.

Chairman perusahaan, Thomas Lee, yang juga dikenal atas karyanya di Fundstrat, percaya Ethereum akan mengalami terobosan besar pada 2026.

Standard Chartered juga baru-baru ini memprediksi bahwa Ethereum dapat mencapai harga $7.500 hingga $12.000 pada 2026. Jika Ethereum mencapai $12.000, proyeksi Bitmine menunjukkan harga sahamnya dapat naik secara signifikan menjadi $500.

Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan selama minggu ini, Bitmine menginvestasikan $200 juta ke Beast Industries, perusahaan yang didirikan oleh YouTuber terkenal MrBeast. Bitmine berencana mengintegrasikan layanan DeFi ke dalam platform keuangan MrBeast yang akan datang, menargetkan mereka yang ada di audiensnya yang berjumlah lebih dari 450 juta pelanggan yang sudah nyaman dengan teknologi digital.

Strategy, ETF, dan cadangan BTC, ETH korporat lainnya pada 2026

Strategy (sebelumnya MicroStrategy), pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia, telah melanjutkan strategi "HODL"nya pada 2026, dan per 12 Januari, melaporkan total kepemilikan 687.410 BTC.

Analis keuangan di TD Cowen baru-baru ini meningkatkan perkiraan akuisisi mereka untuk perusahaan tersebut, memprediksi bahwa Strategy akan membeli sekitar 155.000 Bitcoin selama tahun fiskal 2026.

Pada pertengahan Januari 2026, ETF spot Bitcoin AS mengalami arus masuk satu hari sebesar $843,62 juta, mendorong total arus masuk bersih untuk dana-dana ini di atas $58 miliar. ETF Ethereum juga meraup $175 juta dalam satu hari bulan ini. Arus masuk uang tunai yang masif ke pasar telah membantu menstabilkannya, dengan Bitcoin diperdagangkan mendekati $95.000 dan Ethereum di $3.367 per 17 Januari.

Bitmine mengungkapkan bahwa mereka berencana menghasilkan antara $402 juta dan $433 juta dalam pendapatan tahunan sebelum pajak melalui "staking" Ethereum mereka. Proses tersebut akan dilakukan melalui "Made in America Validator Network" (MAVAN), yang akan diluncurkan pada kuartal pertama 2026.

