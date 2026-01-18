BursaDEX+
Shiba Inu (SHIB) menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan, dengan aksi harga yang menyempit dan munculnya tekanan beli. Analisis teknikal menunjukkan bahwa

Pengaturan Breakout Shiba Inu (SHIB) Menargetkan Kisaran $0,00000885 hingga $0,00001210

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/18 05:17
Shiba Inu (SHIB) menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan, dengan aksi harga yang menyempit dan munculnya tekanan beli. Analisis teknikal menunjukkan bahwa token ini kemungkinan berada di ambang penyelesaian fase akumulasi dan berada di ambang mendapatkan momentum. Para analis menunggu kemungkinan breakout.

Pada saat berita ini ditulis, Shiba Inu (SHIB) diperdagangkan pada $0,000008575, dengan volume perdagangan $96,16 juta selama 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar SHIB berada di $5,04 miliar. SHIB telah mencatat kenaikan 2,07% selama 24 jam terakhir.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Shiba Inu Mendekati Breakout Falling Wedge

Analis kripto Butterfly telah menunjukkan bahwa SHIB mendekati breakout dari pola falling wedge pada grafik tiga hari. Pola falling wedge umumnya diamati sebelum pergerakan bullish yang kuat.

image.pngSumber: X

Butterfly juga mengamati bahwa volatilitas pasar sedang terkompresi, yang sering menunjukkan akhir dari fase akumulasi yang panjang. Pergerakan yang lebih besar sering mengikuti ketika volatilitas terkompresi.

Baca Juga | Lonjakan Hari Valentine Shiba Inu (SHIB): Harapan Harga 16%

Pantulan Golden Zone SHIB Menargetkan Lebih Tinggi

Menambah sentimen positif, analis lain, SHIB KNIGHT, menyatakan bahwa: "SHIB baru saja memantul dari 'Golden Zone,' tempat di mana banyak orang melihatnya sebagai zona beli yang kuat, terutama untuk pemegang yang lebih besar. Ini telah memastikan bahwa harga dipertahankan di atas support $0,00000847, yang saat ini merupakan tempat penting untuk dipertahankan dalam jangka pendek."

image.pngSumber: X

Tren pasar juga positif, dan SHIB stabil dari koreksi. Dalam kasus tren bullish, level tertentu akan dicapai. Dalam pasar positif, level yang akan dicapai adalah $0,00000885, $0,00001008, $0,00001085, dan akhirnya $0,00001210.

Meskipun aksi harga sangat penting, tampaknya ada potensi untuk pergerakan yang lebih besar jika ini terus mendapatkan lebih banyak momentum. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sangat penting untuk memperhatikan apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang dengan formasi breakout ini.

Baca Juga | Harga Shiba Inu Stabil di Atas $0,0000810, Bulls Bidik Breakout Besar

