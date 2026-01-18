Toilet di Kapal Induk Terbaru Angkatan Laut AS Masih Sering Tersumbat

USS Gerald R. Ford adalah kapal induk paling canggih yang pernah dibangun hingga saat ini, namun terus mengalami masalah dengan sistem pembuangan limbahnya (Foto oleh Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Kapal induk super bertenaga nuklir terbaru Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford (CVN-78), telah berulang kali digambarkan sebagai kapal perang paling canggih dan paling mampu di dunia. Namun, CVN-78 menghadapi banyak penundaan dan pembengkakan biaya selama konstruksi, dan satu masalah tetap belum terselesaikan.

Sistem Vakum, Pengumpulan, Penyimpanan dan Transfer terus tersumbat, lebih dari lima tahun setelah masalah pertama kali diidentifikasi.

NPR melaporkan minggu ini bahwa layanan tersebut telah bergulat dengan kerusakan berulang pada VCHT, yang mirip dengan sistem yang digunakan pada kapal pesiar.

"Sistem ini menggunakan lebih sedikit air, tetapi sistem yang digunakan oleh USS Ford lebih kompleks. Kerusakan telah dilaporkan sejak kapal induk senilai $13 miliar ini pertama kali dikerahkan pada tahun 2023," jelas NPR.

Masalah yang Seharusnya Diantisipasi Angkatan Laut

Yang membuat masalah dengan CVN-78 patut dicatat adalah bahwa Angkatan Laut AS telah mengalami masalah VCHT dengan USS George H.W. Bush (CVN-77), kapal induk super bertenaga nuklir kelas Nimitz terakhir. Ini adalah kapal perang Angkatan Laut AS pertama yang dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah berbasis vakum.

USS George H. W. Bush terlihat tiba di pelabuhan Mediterania Prancis, Marseille. Pelayaran perdananya pada tahun 2011 ternoda oleh masalah berulang dengan sistem pembuangan limbahnya. (Foto oleh Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Pada tahun 2011, semua 423 toilet di CVN-77 tidak dapat digunakan secara bersamaan pada dua kesempatan.

Menurut laporan dari The Washington Post saat itu, para pelaut terpaksa buang air kecil di kamar mandi atau ke wastafel industri di stasiun kerja mereka. Beberapa pelaut laki-laki juga terpaksa menggunakan botol dan mengosongkan isinya ke samping, sementara pelaut perempuan menahannya terlalu lama sehingga beberapa mengalami masalah kesehatan.

Pejabat Angkatan Laut menyalahkan masalah ini pada pelaut yang membuang "bahan yang tidak sesuai," termasuk kemeja, pakaian dalam, kaus kaki, produk kebersihan wanita, peralatan makan, dan bahkan kepala pel.

Setidaknya pada dua kesempatan selama pelayaran perdana CVN-77, semua kepala – istilah angkatan laut untuk toilet yang berasal dari zaman kapal layar ketika tempat bagi awak kapal untuk buang hajat berada di bagian paling depan di kedua sisi bowsprit – tidak dapat digunakan.

Sekitar 10.000 jam dihabiskan pada tahun 2011 saja untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut.

Laporan Government Accountability Office Maret 2020, Navy Shipbuilding: Increasing Focus on Sustainment Early in the Acquisition Process Could Save Billions, mengidentifikasi 150 masalah pemeliharaan sistemik dengan CVN-78, termasuk toilet, yang ditemukan berukuran terlalu kecil untuk kapal perang besar tersebut.

"Angkatan Laut menggunakan sistem toilet dan pembuangan limbah yang benar-benar baru pada CVN 77 dan 78, mirip dengan yang ada di pesawat komersial, tetapi ditingkatkan skalanya untuk awak lebih dari 4.000 orang. Untuk mengatasi penyumbatan sistem yang tidak terduga dan sering terjadi, Angkatan Laut telah menentukan bahwa perlu melakukan pembilasan asam pada sistem pembuangan limbah CVN 77 dan 78 secara teratur, yang merupakan tindakan pemeliharaan yang tidak direncanakan untuk seluruh masa pakai kapal."

Meskipun pembilasan asam membersihkan sistem, biayanya mencapai lebih dari $400.000 setiap kali dilakukan, dan Angkatan Laut AS masih harus menentukan seberapa sering proses tersebut dilakukan.

Pipa Tersumbat

VCHT menggunakan hisap seperti vakum untuk menarik limbah melalui hampir 250 mil pipa ke tangki pengolahan, di mana limbah dapat dibersihkan dan dikembalikan ke laut. Sistem ini beroperasi dalam dua bagian utama, dan jika satu kehilangan tekanan vakum karena penyumbatan, semua toilet di kapal menjadi tidak dapat digunakan. Dalam satu kerusakan di seluruh kapal pada CVN-77, dilaporkan membutuhkan 35 jam tanpa istirahat untuk memperbaikinya. Masalah ini diperparah oleh kurangnya rencana "cadangan", seperti toilet portabel atau yang disebut "wag bags," yang merupakan kantong plastik yang dirancang untuk menampung limbah manusia.

Yang memperumit masalah di kapal USS Gerald R. Ford adalah bahwa ini adalah kapal induk pertama yang menampilkan toilet netral gender tanpa urinoir. Angkatan Laut AS memutuskan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengaturan tempat tidur awak, tetapi sejak itu, para kritikus telah mencatat beberapa masalah, termasuk bahwa kurang dari 18% pelaut di Angkatan Laut AS adalah perempuan dan bahwa setiap toilet memakan lebih banyak ruang daripada urinoir yang dipasang di dinding.

CVN-78 telah dikerahkan selama lebih dari 7 bulan sejak berangkat dari Naval Station Norfolk, dan tidak jelas kapan pembilasan asam terakhir dilakukan.

Proses seperti itu bukan sesuatu yang dapat ditangani kecuali di galangan kapal angkatan laut dan fasilitas pemeliharaan. Tidak dapat dilakukan di laut karena kompleksitas dan kekhawatiran lingkungan.

Masalah VCHT telah meningkat selama pengerahan saat ini.

"Setiap hari ketika seluruh awak hadir di kapal, panggilan masalah telah dibuat untuk personel angkatan kapal untuk memperbaiki atau membuka penyumbatan sebagian dari sistem VCHT, sejak Juni 2023, sebuah dokumen tanpa tanggal yang diberikan kepada NPR oleh Angkatan Laut AS, melalui permintaan Freedom of Information Act.

Angkatan Laut AS terus menangani masalah ini, dan satu solusi bisa dengan meningkatkan tim pemeliharaan, yang berarti lebih banyak pelaut akan berada di CVN-78, meskipun dirancang dengan otomasi untuk mengurangi ukuran awak.

Toilet di USS Gerald R. Ford hanyalah salah satu dari beberapa sistem baru yang tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Dibutuhkan beberapa bulan untuk mengatasi masalah dengan elevator amunisi, sementara Presiden Donald Trump telah mengkritik katapel elektromagnetik canggih, yang dirancang untuk meningkatkan tingkat sorti.

Trump telah menyerukan agar Angkatan Laut AS kembali ke katapel uap yang telah teruji waktu, tetapi kurang efisien. Namun, dia tidak mengatakan apa pun tentang toilet.

Namun, para ahli lain telah menyarankan bahwa mungkin merupakan kesalahan untuk menggunakan VCHT pada kapal perang. Apa yang dirancang untuk kapal pesiar yang secara teratur kembali ke pelabuhan mungkin tidak seefektif pada kapal induk super bertenaga nuklir dengan jangkauan dan daya tahan tanpa batas yang menghabiskan berminggu-minggu atau lebih lama di laut.

"Mungkin ini adalah contoh di mana mereka seharusnya mempertahankan sistem lama daripada mengejar teknologi baru," kata Bryan Clark dari Hudson Institute kepada NPR.

Untuk saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat secara teratur membuang uang sia-sia dengan VCHT dan, kadang-kadang, sedikit hal lainnya.