Kode Claude dari Anthropic adalah alat AI yang sedang dibicarakan semua orang saat ini

Perangkat lunak, Claude Code dari startup Anthropic, telah membuat kagum para programmer dan eksekutif teknologi yang mengujinya selama liburan, dengan banyak yang melaporkan peningkatan produktivitas yang tidak mereka kira mungkin terjadi.

Banyak developer menghabiskan masa liburan mereka untuk menguji versi terbaru, Claude Opus 4.5, yang berjalan di komputer mereka. Perusahaan teknologi telah menggunakan AI penulis kode selama bertahun-tahun, dan yang lama bekerja hampir sebaik karyawan baru. Apa yang dilihat orang sekarang terasa berbeda.

Malte Ubl menjalankan teknologi di Vercel, yang membantu membangun dan meng-host situs web untuk orang-orang yang menggunakan Claude Code. Dia menyelesaikan proyek sulit dalam satu minggu yang menurutnya akan memakan waktu satu tahun jika dikerjakan sendiri. Ubl bekerja 10 jam setiap hari selama liburannya, membuat perangkat lunak baru. Dia membandingkan perasaan baik dari setiap kemenangan dengan menarik tuas mesin slot di Vegas.

Google baru-baru ini mendapat banyak perhatian setelah memamerkan model dan tools AI yang sangat bagus. Tetapi orang-orang yang mengikuti hal ini dengan cermat masih membicarakan apa yang baru saja dikeluarkan Anthropic. Lalu lintas situs web Claude meningkat lebih dari dua kali lipat pada bulan Desember dibandingkan tahun lalu, dan pengunjung harian di komputer naik 12 persen di seluruh dunia dibandingkan bulan lalu. Itu berdasarkan angka dari Similarweb dan Sensor Tower.

Revolusi agen AI akhirnya tiba

Ahli teknologi telah mengatakan sejak lama bahwa "agen" AI akan dapat melakukan hampir apa saja untuk kita, tetapi itu belum benar-benar terjadi. Bagi banyak pengguna, Claude Code adalah pertama kalinya mereka melihat jenis AI ini bekerja. Ini memberi mereka gambaran tentang apa yang mungkin akan datang. Orang-orang menggunakannya untuk melihat data uang pemerintah, memperbaiki foto pernikahan yang rusak, membangun situs web dari nol, menjawab banyak email, atau memesan makanan.

CEO Shopify Tobias Lütke menulis di X bahwa dia menggunakannya untuk membuat perangkat lunak yang melihat hasil scan MRI-nya. Boris Cherny, yang bertanggung jawab atas Claude Code, mengatakan satu orang menghubungkan kamera dan mengamati tanaman tomatnya tumbuh dengannya. "Ini sangat berbeda dari AI yang ada sebelumnya," kata Cherny.

Karena begitu banyak orang biasa ingin mencobanya, Cherny dan timnya membuat versi yang disebut Cowork. Alih-alih layar command line kuno yang dimiliki versi utama, Cowork terlihat lebih ramah dan lebih mudah digunakan. Mereka membangunnya dalam waktu sekitar 10 hari, menggunakan Claude Code.

Posisi pasar Anthropic menguat

Anthropic, yang orang-orang pikir akan go public tahun ini, selalu fokus membuat AI yang sangat bagus dalam coding terlebih dahulu, kemudian pada "tooling", yang berarti AI dapat menggunakan perangkat lunak yang berbeda tanpa banyak bantuan dari orang. Sebagian besar tes menunjukkan itu yang terbaik dalam coding, dan juga salah satu yang terbaik dalam tooling, berdasarkan penelitian dari UC Berkeley.

Sekarang orang-orang ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. "Cerita yang lebih besar di sini adalah ketika ini melampaui rekayasa perangkat lunak," kata David Hsu, yang menjalankan Retool, sebuah startup AI bisnis. Tidak banyak orang Amerika yang bekerja sebagai software engineer. "Seberapa jauh ini bisa berlangsung?"

