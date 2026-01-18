JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut menghentikan hubungannya sebagai klien setelah kerusuhan Capitol 6 Januari. Trump menyatakan tuduhan ini dalam sebuah postingan di Truth Social. Dia menyebut langkah tersebut tidak adil dan terburu-buru.

Trump mengklaim bahwa bank tersebut mengakhiri hubungannya dengan dia tanpa pemberitahuan yang layak. Dia mengatakan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan pendapatnya bahwa lembaga keuangan bekerja melawan dia pada saat itu. Dia tidak menyerahkan dokumen apa pun untuk mendukung tuduhan tersebut. JP Morgan gagal menanggapi tuduhan tersebut.

Trump juga membantah laporan Wall Street Journal yang menyebutkan Jamie Dimon. Laporan tersebut menambahkan bahwa Trump telah menawarkan posisi ketua Federal Reserve kepada Dimon. Trump menulis bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Dia menyatakan kekhawatiran yang sama tentang klaim terkait posisi di Departemen Keuangan.

Trump Menolak Klaim Pengisian Staf saat JP Morgan Menandai Risiko

Menurutnya, ada misinformasi mengenai penunjukannya untuk posisi ekonomi yang berpengaruh. Dalam postingannya, Trump memuji Menteri Keuangan Scott Bessent. Dia menyatakan bahwa Bessent melakukan pekerjaan yang fantastis. Dia tidak membuat pernyataan tambahan tentang masalah tersebut.

Kontroversi ini menyusul peringatan JP Morgan tentang meningkatnya tekanan politik terhadap Fed. Menurut Dimon, intervensi semacam itu akan mengganggu kondisi pasar, menyebabkan kekhawatiran inflasi, dan memberikan tekanan ke atas pada suku bunga.

Semua peringatan ini muncul setelah Departemen Kehakiman melakukan investigasi terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Investigasi tersebut dimulai di bawah pemerintahan Trump. JP Morgan telah kritis terhadap penyelidikan tersebut. Bank tersebut telah menangani masalah pengaruhnya terhadap independensi bank sentral.

Tarif Eropa Memicu Kekhawatiran Pasar Menjelang Putusan Pengadilan

Trump juga mengumumkan tarif baru untuk beberapa negara Eropa. Pada 1 Februari, tarifnya akan sebesar 10%. Ini akan mencakup komoditas di Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Trump mengindikasikan bahwa tarifnya akan menjadi 25% pada 1 Juni.

Dia mengatakan bahwa tarif akan terus berlaku sampai negara-negara ini mencapai kesepakatan tentang akuisisi Greenland. Situasi ini telah membawa ketidakpastian baru di pasar internasional. Investor akan mengamati kemungkinan gangguan perdagangan. Keputusan tersebut telah menarik perhatian menjelang keputusan Mahkamah Agung tentang kewenangan tarif.

Menurut analis, keputusan tersebut dapat menetapkan batasan kekuasaan eksekutif dalam kegiatan perdagangan. Waktunya memberikan penekanan ekstra pada langkah ekonomi Trump. Pasar masih merespons lingkungan kebijakan yang berubah.

